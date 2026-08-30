Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?

·3·Жамият
Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?

Ўзбекистонда сўнгги пайтларда ҳайдовчилар ўртасидаги можаролар, ҳақорат ва машинадан тушиб куч ишлатиш ҳолатлари кўп муҳокама қилинмоқда. Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган видеоларда баъзан оддий йўл талашиш ёки сигнал бериш ортидан жанжал чиқиб, ҳолат муштлашувгача бораётганини кўриш мумкин.

Бундай ҳолатни фақат “асабийлашиб кетди” деб қабул қилиш тўғри эмас. Ҳайдовчи машинадан тушиб бошқа йўл ҳаракати иштирокчисига ташланса, ҳақорат қилса ёки куч ишлатса, бу йўл ҳаракати маданияти муаммосидан ташқари, жамоат тартиби ва фуқаролар хавфсизлигига ҳам дахл қилади.

Ривожланган давлатларда бундай ҳаракатларга жиддий қаралади. Айрим мамлакатларда ҳайдовчининг бошқа шахсга таҳдид қилиши, ҳақорат қилиши ёки қўл кўтариши маъмурий жарима билан чекланмай, жиноий жавобгарликка ҳам сабаб бўлади. Шу билан бирга, ҳайдовчилик гувоҳномасидан маҳрум қилиш, катта жарималар, суғурта тарихига салбий таъсир каби чоралар ҳам қўлланади.

Ўзбекистонда ҳам йўлдаги агрессияга нисбатан қатъийроқ ёндашув кераклиги ҳақида фикрлар кўпаймоқда. Чунки бундай можаролар фақат икки ҳайдовчи ўртасидаги тортишув эмас. У атрофдаги йўловчилар, пиёдалар, болалар ва бошқа ҳайдовчилар хавфсизлигига ҳам таъсир қилади.

Катта жарима бундай ҳолатларни камайтиришда таъсирли чора бўлиши мумкин. Лекин фақат жарима етарли эмас. Машинадан тушиб куч ишлатган ёки бошқа ҳайдовчини ҳақорат қилиб, вазиятни атайлаб кескинлаштирган шахсларга нисбатан ҳайдовчилик гувоҳномасидан вақтинча маҳрум қилиш масаласи ҳам кўриб чиқилиши керак.

Бундан ташқари, видеодалиллар асосида тезкор чора кўриш тизимини кучайтириш муҳим. Йўлда жанжал чиқарган шахс кейинчалик “шунчаки гап талашдик” деб қутулиб кетмаслиги керак. Камера ёки фуқаролар юборган видео асосида ҳолат ҳуқуқий баҳоланиши лозим.

Йўлдаги маданият фақат қоидага амал қилиш билан ўлчанмайди. Ҳайдовчининг асабини тия олиши, бошқа инсонга ҳурмат билан муносабатда бўлиши ҳам хавфсиз ҳаракатнинг бир қисми. Йўлдаги ғазаб вақтида тўхтатилмаса, у бир неча дақиқалик жанжалдан оғир оқибатларга олиб келиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?Бугун, 06:56Тошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиТошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиБугун, 02:54Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Кеча, 15:03Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Кеча, 14:1715 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшадиКеча, 11:05Юнусободда электромобиль ёниб кетдиЮнусободда электромобиль ёниб кетдиКеча, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди