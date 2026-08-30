Жаҳон чемпионатида илк медал: Артур Гулиев Ўзбекистонга кумуш соврин келтирди
Польшанинг Познань шаҳри мезбонлик қилаётган байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси дастлабки медалини қўлга киритди. Дунёнинг энг сара ва кучли спортчилари жамланган ушбу муросасиз мусобақада ҳамюртимиз яна бир бор юқори маҳорат намойиш этиб, жаҳон шоҳсупасига кўтарилди.
Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизматининг хабар беришича, 200 метр масофага яккалик каноэ дастурида баҳс олиб борган Артур Гулиев кескин курашлар остида маррага иккинчи бўлиб етиб келди ва Жаҳон чемпионатининг кумуш медалини нақд қилди.
200 метрлик спринт ва шоҳсупанинг иккинчи поғонаси
Мусобақанинг энг тезкор ва кескин йўналишларидан бири бўлган 200 метрлик финал баҳси қуйидагича кечди:
Шиддатли старт ва кураш: Спринт баҳсларида дастлабки сониялардан юқори тезлик қайд этган ўзбекистонлик спортчи етакчилар сафида марра сари интилди;
Кумуш марра: Финиш чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтган Артур Гулиев Ўзбекистон делегациясининг Познандаги медаллар ҳисобини очди ва жамоа ғазнасига қимматли кумуш медални тақдим этди.
Артур Гулиевнинг дунё биринчиликларидаги 4-медали
Ўзбекистонлик маҳоратли каноэчининг ушбу муваффақияти унинг халқаро майдондаги бой тажрибаси ва юқори синфини яна бир бор исботлади:
Жаҳон чемпионатларидаги бой коллекция: Бунга қадар Артур Гулиев ҳисобида дунё биринчиликларининг 2 та олтин ва 1 та бронза медали мавжуд эди;
4-жаҳон медали: Познанда қўлга киритилган кумуш соврин ҳамюртимизнинг Жаҳон чемпионатларидаги тўртинчи шахсий медалига айланди ва унинг дунё элитасидаги ўрнини янада мустаҳкамлади.
…