Жаҳон чемпионатида илк медал: Артур Гулиев Ўзбекистонга кумуш соврин келтирди

·0·Спорт
Жаҳон чемпионатида илк медал: Артур Гулиев Ўзбекистонга кумуш соврин келтирди

Польшанинг Познань шаҳри мезбонлик қилаётган байдарка ва каноэда эшкак эшиш бўйича Жаҳон чемпионатида Ўзбекистон миллий терма жамоаси дастлабки медалини қўлга киритди. Дунёнинг энг сара ва кучли спортчилари жамланган ушбу муросасиз мусобақада ҳамюртимиз яна бир бор юқори маҳорат намойиш этиб, жаҳон шоҳсупасига кўтарилди.

Миллий Олимпия қўмитаси (МОҚ) матбуот хизматининг хабар беришича, 200 метр масофага яккалик каноэ дастурида баҳс олиб борган Артур Гулиев кескин курашлар остида маррага иккинчи бўлиб етиб келди ва Жаҳон чемпионатининг кумуш медалини нақд қилди.

200 метрлик спринт ва шоҳсупанинг иккинчи поғонаси

Мусобақанинг энг тезкор ва кескин йўналишларидан бири бўлган 200 метрлик финал баҳси қуйидагича кечди:

  • Шиддатли старт ва кураш: Спринт баҳсларида дастлабки сониялардан юқори тезлик қайд этган ўзбекистонлик спортчи етакчилар сафида марра сари интилди;

  • Кумуш марра: Финиш чизиғини иккинчи бўлиб кесиб ўтган Артур Гулиев Ўзбекистон делегациясининг Познандаги медаллар ҳисобини очди ва жамоа ғазнасига қимматли кумуш медални тақдим этди.

Артур Гулиевнинг дунё биринчиликларидаги 4-медали

Ўзбекистонлик маҳоратли каноэчининг ушбу муваффақияти унинг халқаро майдондаги бой тажрибаси ва юқори синфини яна бир бор исботлади:

  • Жаҳон чемпионатларидаги бой коллекция: Бунга қадар Артур Гулиев ҳисобида дунё биринчиликларининг 2 та олтин ва 1 та бронза медали мавжуд эди;

  • 4-жаҳон медали: Познанда қўлга киритилган кумуш соврин ҳамюртимизнинг Жаҳон чемпионатларидаги тўртинчи шахсий медалига айланди ва унинг дунё элитасидаги ўрнини янада мустаҳкамлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лозаннадан хушхабар: Ўзбек дзюдочилари «Катта дубулға»да кумуш ва бронзани қўлга киритди!Лозаннадан хушхабар: Ўзбек дзюдочилари «Катта дубулға»да кумуш ва бронзани қўлга киритди!Бугун, 07:19«Ливерпуль» юлдузи «Сити»га ўтмоқда: 85 миллионлик мега-трансфер тафсилотлари«Ливерпуль» юлдузи «Сити»га ўтмоқда: 85 миллионлик мега-трансфер тафсилотлариБугун, 07:09«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!Бугун, 00:11«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этди«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этдиБугун, 00:03Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Кеча, 23:06UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?Кеча, 23:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)