Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этилади

·10·Техно
Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этилади

Apple мухлислари йиллардан бери кутаётган букланувчи iPhone тақдимотига сана белгиланди. Компания 9 сентябрь куни янги iPhone’лар тақдимотига бағишланган тадбир ўтказишини расман эълон қилди. Айни шу тадбирда Apple’нинг биринчи букланувчи смартфони намойиш этилиши кутилмоқда.

Ҳозирча қурилманинг расмий номи маълум эмас. Бироқ инсайдерлар ва ихтисослашган нашрлар уни iPhone Ultra деб аташ мумкинлигини билдирмоқда. Қурилма китоб сингари очиладиган конструкцияга эга бўлиши кутилмоқда.

Apple’нинг илк букланувчи iPhone’и қандай бўлади?

Тарқалаётган маълумотларга кўра, янги смартфон оддий iPhone’лардан бутунлай бошқача дизайнга эга бўлади.

Асосий тахминий хусусиятлар:

  • ташқи экран — 5,5 дюйм атрофида;

  • ички, очилган экран — 7,8 дюйм атрофида;

  • конструкция — китоб каби ён томонга очилади;

  • қалинлиги очилганда — тахминан 4,5 мм;

  • биометрик ҳимоя — Face ID ўрнига Touch ID бўлиши мумкин;

  • орқа камералар — икки модулли тизим бўлиши кутилмоқда.

Янги қурилманинг энг катта афзаллиги смартфон ўлчамидаги қурилмани очганда планшетга яқин катта экранга айлантириш имконияти бўлиши мумкин.

Нархи $2 мингдан ҳам ошиши мумкин

Букланувчи iPhone’нинг нархи эса Apple мухлисларини энг кўп қизиқтираётган масалалардан бири.

Ҳозирги маълумотларга кўра, қурилманинг бошланғич нархи $2 000 атрофида ёки ундан юқори бўлиши мумкин. Айрим таҳминларда юқори хотирали версиялар $2 500–$3 000 гача етиши мумкинлиги айтилган.

Шу сабабли у Apple тарихидаги энг қиммат iPhone моделларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Apple’нинг биринчи букланувчи iPhone’и компания учун янги маҳсулот тоифасининг бошланиши бўлиши мумкин.

Энг қизиқ савол — уни қачон сотиб олиш мумкин?

Apple қурилмани 9 сентябрь куни тақдим этиши кутилмоқда, аммо тақдимот санаси билан сотув бошланадиган сана бир хил бўлмаслиги мумкин.

Айрим хабарларда ишлаб чиқариш мураккаблиги сабаб букланувчи iPhone сотуви тақдимотдан кейинроқ бошланиши мумкинлиги айтилган. Apple 2017 йилда iPhone X билан ҳам шунга ўхшаш ёндашувдан фойдаланган.

Қурилманинг чекланган миқдорда ишлаб чиқарилиши ва дастлаб айрим бозорларда сотувга чиқарилиши мумкинлиги ҳақида ҳам хабарлар бор. Аммо бу маълумотлар ҳозирча расман тасдиқланмаган.

Apple учун янги давр бошланадими?

Букланувчи смартфонлар бозорида Samsung ва бошқа ишлаб чиқарувчилар бир неча йилдан бери рақобат қилмоқда. Apple эса бу сегментга киришни анча вақт кечиктирди.

Энди компаниянинг биринчи букланувчи iPhone’и 9 сентябрь куни саҳнага чиқиши кутилмоқда.

Агар тарқалаётган маълумотлар тасдиқланса, Apple мухлислари нафақат янги iPhone моделини, балки компания тарихидаги биринчи букланувчи смартфонни кўришади. Энг катта савол эса ҳали очиқ: Apple $2 мингдан юқори нарх белгилаган қурилмаси билан букланувчи смартфонлар бозорини ўзгартира оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиTSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиБугун, 04:27Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиApple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиБугун, 02:58Хитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиХитойнинг Лонг Марч 6C ракетаси орбитада парчаланиб кетдиБугун, 01:51NASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиNASA космосни ўрганишда янги босқични бошлайдиКеча, 23:57Apple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиApple компанияси App Storeдан Лукойл ва Тебоил иловаларини олиб ташладиКеча, 23:26Huawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиHuawei қон босимини ўлчовчи Ватч D3 ақлли соатини намойиш этдиКеча, 18:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди