Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этилади
Apple мухлислари йиллардан бери кутаётган букланувчи iPhone тақдимотига сана белгиланди. Компания 9 сентябрь куни янги iPhone’лар тақдимотига бағишланган тадбир ўтказишини расман эълон қилди. Айни шу тадбирда Apple’нинг биринчи букланувчи смартфони намойиш этилиши кутилмоқда.
Ҳозирча қурилманинг расмий номи маълум эмас. Бироқ инсайдерлар ва ихтисослашган нашрлар уни iPhone Ultra деб аташ мумкинлигини билдирмоқда. Қурилма китоб сингари очиладиган конструкцияга эга бўлиши кутилмоқда.
Apple’нинг илк букланувчи iPhone’и қандай бўлади?
Тарқалаётган маълумотларга кўра, янги смартфон оддий iPhone’лардан бутунлай бошқача дизайнга эга бўлади.
Асосий тахминий хусусиятлар:
ташқи экран — 5,5 дюйм атрофида;
ички, очилган экран — 7,8 дюйм атрофида;
конструкция — китоб каби ён томонга очилади;
қалинлиги очилганда — тахминан 4,5 мм;
биометрик ҳимоя — Face ID ўрнига Touch ID бўлиши мумкин;
орқа камералар — икки модулли тизим бўлиши кутилмоқда.
Янги қурилманинг энг катта афзаллиги смартфон ўлчамидаги қурилмани очганда планшетга яқин катта экранга айлантириш имконияти бўлиши мумкин.
Нархи $2 мингдан ҳам ошиши мумкин
Букланувчи iPhone’нинг нархи эса Apple мухлисларини энг кўп қизиқтираётган масалалардан бири.
Ҳозирги маълумотларга кўра, қурилманинг бошланғич нархи $2 000 атрофида ёки ундан юқори бўлиши мумкин. Айрим таҳминларда юқори хотирали версиялар $2 500–$3 000 гача етиши мумкинлиги айтилган.
Шу сабабли у Apple тарихидаги энг қиммат iPhone моделларидан бири бўлиши кутилмоқда.
Apple’нинг биринчи букланувчи iPhone’и компания учун янги маҳсулот тоифасининг бошланиши бўлиши мумкин.
Энг қизиқ савол — уни қачон сотиб олиш мумкин?
Apple қурилмани 9 сентябрь куни тақдим этиши кутилмоқда, аммо тақдимот санаси билан сотув бошланадиган сана бир хил бўлмаслиги мумкин.
Айрим хабарларда ишлаб чиқариш мураккаблиги сабаб букланувчи iPhone сотуви тақдимотдан кейинроқ бошланиши мумкинлиги айтилган. Apple 2017 йилда iPhone X билан ҳам шунга ўхшаш ёндашувдан фойдаланган.
Қурилманинг чекланган миқдорда ишлаб чиқарилиши ва дастлаб айрим бозорларда сотувга чиқарилиши мумкинлиги ҳақида ҳам хабарлар бор. Аммо бу маълумотлар ҳозирча расман тасдиқланмаган.
Apple учун янги давр бошланадими?
Букланувчи смартфонлар бозорида Samsung ва бошқа ишлаб чиқарувчилар бир неча йилдан бери рақобат қилмоқда. Apple эса бу сегментга киришни анча вақт кечиктирди.
Энди компаниянинг биринчи букланувчи iPhone’и 9 сентябрь куни саҳнага чиқиши кутилмоқда.
Агар тарқалаётган маълумотлар тасдиқланса, Apple мухлислари нафақат янги iPhone моделини, балки компания тарихидаги биринчи букланувчи смартфонни кўришади. Энг катта савол эса ҳали очиқ: Apple $2 мингдан юқори нарх белгилаган қурилмаси билан букланувчи смартфонлар бозорини ўзгартира оладими?
…