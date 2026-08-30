«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди
Тошкент вақти билан бугун, 30 август эрта тонгида «Ну Стэдиум» стадионида МЛС навбатдаги турининг марказий учрашуви бўлиб ўтди. Сўнгги турларда очко йўқотиб келаётган «Интер Майами» жамоаси ўз мухлислари қаршисида ҳақиқий голлар фестивалини уюштириб, «Монреаль» дарвозасига нақ 7 та тўп киритди ва 7:1 ҳисобидаги йирик ғалабани тантана қилди.
Ушбу ёрқин муваффақият эвазига Майами клуби МЛСдаги тўрт ўйинлик ғалабасиз сериясига чиройли тарзда нуқта қўйди.
Каземиронинг дебют голи ва Мессининг тўхтатиб бўлмас покери
Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб мезбонларнинг тўлиқ устунлиги ва кетма-кет хавфли ҳужумлари остида кечди:
Каземиронинг МЛСдаги илк голи: Ўйиннинг 20-дақиқасида жамоанинг янги юлдузи, бразилиялик тажрибали яримҳимоячи Каземиро Теласко Сеговиянинг аниқ узатмасидан сўнг ҳисобни очиб, МЛСдаги дебют голини нишонлади;
Меҳмонларнинг жавоби: 37-дақиқада «Монреаль» яримҳимоячиси Фабиан Герберс мувозанатни тиклаган бўлса-да (1:1), меҳмонларнинг қувончи узоққа чўзилмади;
Мессининг шахсий бенефиси: Биринчи бўлим тугаши арафасида яна жамоасини олдинга олиб чиққан Лионель Месси иккинчи бўлимда тўхтатиб бўлмас даражада ўйнади ва жами 4 та гол (покер) киритди. Унга Луис Суарес ҳамда Родриго Де Пауль ассистентлик қилди;
Суарес ва Шоудан нуқта: Мессининг ўзи ҳам уругвайлик дўсти Луис Суаресга голли пас етказиб бериб, унинг номини таблога ёздирди. Якуний голлардан бирини эса захирадан майдонга тушган америкалик хавбек Александр Шоу киритди.
Турнир жадвалидаги вазият: «Интер Майами» етакчилар сафида
Ушбу йирик ғалаба Херардо Мартино шогирдлари учун турнир жадвалидаги позицияни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этди:
Шарқий конференцияда 2-ўрин: «Интер Майами» 22 та учрашувдан сўнг ўз очколари сонини 42 тага етказиб, Шарқий конференция жадвалида ишончли тарзда 2-ўринни эгаллаб турибди;
«Монреаль» қуйи поғонада: 21 очкога эга бўлган Канада клуби эса конференциянинг сўнгги — 14-поғонасида қолмоқда.
…