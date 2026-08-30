«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди

·22·Спорт
«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди

Тошкент вақти билан бугун, 30 август эрта тонгида «Ну Стэдиум» стадионида МЛС навбатдаги турининг марказий учрашуви бўлиб ўтди. Сўнгги турларда очко йўқотиб келаётган «Интер Майами» жамоаси ўз мухлислари қаршисида ҳақиқий голлар фестивалини уюштириб, «Монреаль» дарвозасига нақ 7 та тўп киритди ва 7:1 ҳисобидаги йирик ғалабани тантана қилди.

Ушбу ёрқин муваффақият эвазига Майами клуби МЛСдаги тўрт ўйинлик ғалабасиз сериясига чиройли тарзда нуқта қўйди.

Каземиронинг дебют голи ва Мессининг тўхтатиб бўлмас покери

Учрашув дастлабки дақиқалардан бошлаб мезбонларнинг тўлиқ устунлиги ва кетма-кет хавфли ҳужумлари остида кечди:

  • Каземиронинг МЛСдаги илк голи: Ўйиннинг 20-дақиқасида жамоанинг янги юлдузи, бразилиялик тажрибали яримҳимоячи Каземиро Теласко Сеговиянинг аниқ узатмасидан сўнг ҳисобни очиб, МЛСдаги дебют голини нишонлади;

  • Меҳмонларнинг жавоби: 37-дақиқада «Монреаль» яримҳимоячиси Фабиан Герберс мувозанатни тиклаган бўлса-да (1:1), меҳмонларнинг қувончи узоққа чўзилмади;

  • Мессининг шахсий бенефиси: Биринчи бўлим тугаши арафасида яна жамоасини олдинга олиб чиққан Лионель Месси иккинчи бўлимда тўхтатиб бўлмас даражада ўйнади ва жами 4 та гол (покер) киритди. Унга Луис Суарес ҳамда Родриго Де Пауль ассистентлик қилди;

  • Суарес ва Шоудан нуқта: Мессининг ўзи ҳам уругвайлик дўсти Луис Суаресга голли пас етказиб бериб, унинг номини таблога ёздирди. Якуний голлардан бирини эса захирадан майдонга тушган америкалик хавбек Александр Шоу киритди.

Турнир жадвалидаги вазият: «Интер Майами» етакчилар сафида

Ушбу йирик ғалаба Херардо Мартино шогирдлари учун турнир жадвалидаги позицияни мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этди:

  • Шарқий конференцияда 2-ўрин: «Интер Майами» 22 та учрашувдан сўнг ўз очколари сонини 42 тага етказиб, Шарқий конференция жадвалида ишончли тарзда 2-ўринни эгаллаб турибди;

  • «Монреаль» қуйи поғонада: 21 очкога эга бўлган Канада клуби эса конференциянинг сўнгги — 14-поғонасида қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айландиБугун, 07:58«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!Бугун, 07:49“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урдиБугун, 07:34Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиКамолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:31«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳладиБугун, 07:28«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)Бугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)