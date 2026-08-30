«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)

·24·Спорт
«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)

Франция чемпионатининг 2-туридан ўрин олган бир қатор учрашувлар шиддатли ва кутилмаган натижаларга бой бўлди. Турнинг марказий баҳсларидан бирида «Лион» ўз майдонида «Гавр»ни қабул қилиб, ўйин якунланиши арафасида мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди (1:1).

Еврокубокларга даъвогар саналган «Ланс» эса «Страсбург» майдонига сафар уюштириб, 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди ва муҳим очколардан маҳрум бўлди.

«Лион»нинг иродаси ва «Страсбург»нинг дубли

Тур доирасида кечган асосий тўқнашувлар драматик воқеаларга бой бўлди:

  • «Лион» — «Гавр» (1:1): 74-дақиқада Самата меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса-да, «Лион» таслим бўлмади ва 87-дақиқада Опенда томонидан киритилган гол эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди. Ҳозирда лионликлар 4 очко билан юқори ўринлар учун курашмоқда;

  • «Страсбург» — «Ланс» (2:1): Товен 38-дақиқада пенальтидан ҳисобни очганига қарамай, мезбонлар сафида Ёсин иккинчи бўлимда (48 ва 85-дақиқалар) дубль қайд этиб, жамоасига иродали ғалаба келтирди;

  • «Брест» — «Тулуза» (2:2): Учрашувда «Брест» 90+5-дақиқада Ажорк томонидан урилган гол эвазига жанговар дурангни сақлаб қолди.

Лига 1. 2-турнинг барча натижалари

29 август ўйинлари баённомаси:

  • «Лион» (4) — «Гавр» (1) — 1:1

    Голлар: Опенда 87 — Самата 74.

  • «Страсбург» (3) — «Ланс» (3) — 2:1

    Голлар: Ёсин 48, 85 — Товен 38 (пенальти).

  • «Брест» (2) — «Тулуза» (2) — 2:2

    Голлар: Думбия 18, Ажорк 90+5 — Рассел-Роу 9, Таре 62.

  • «Лорян» (1) — «Труа» (4) — 1:2

    Голлар: Макенго 51 — Рипар 29 (пенальти), Маронние 38.

  • «Осер» (0) — «Анже» (3) — 1:3

    Голлар: Ласкари 35 — ван де Бомен 5, Жибирин 70, Ал Уаззани 70.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айландиБугун, 07:58«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этдиБугун, 07:56«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!Бугун, 07:49“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урдиБугун, 07:34Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиКамолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:31«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳладиБугун, 07:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)