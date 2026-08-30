«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)
Франция чемпионатининг 2-туридан ўрин олган бир қатор учрашувлар шиддатли ва кутилмаган натижаларга бой бўлди. Турнинг марказий баҳсларидан бирида «Лион» ўз майдонида «Гавр»ни қабул қилиб, ўйин якунланиши арафасида мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди (1:1).
Еврокубокларга даъвогар саналган «Ланс» эса «Страсбург» майдонига сафар уюштириб, 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди ва муҳим очколардан маҳрум бўлди.
«Лион»нинг иродаси ва «Страсбург»нинг дубли
Тур доирасида кечган асосий тўқнашувлар драматик воқеаларга бой бўлди:
«Лион» — «Гавр» (1:1): 74-дақиқада Самата меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса-да, «Лион» таслим бўлмади ва 87-дақиқада Опенда томонидан киритилган гол эвазига мағлубиятдан қутулиб қолди. Ҳозирда лионликлар 4 очко билан юқори ўринлар учун курашмоқда;
«Страсбург» — «Ланс» (2:1): Товен 38-дақиқада пенальтидан ҳисобни очганига қарамай, мезбонлар сафида Ёсин иккинчи бўлимда (48 ва 85-дақиқалар) дубль қайд этиб, жамоасига иродали ғалаба келтирди;
«Брест» — «Тулуза» (2:2): Учрашувда «Брест» 90+5-дақиқада Ажорк томонидан урилган гол эвазига жанговар дурангни сақлаб қолди.
Лига 1. 2-турнинг барча натижалари
29 август ўйинлари баённомаси:
«Лион» (4) — «Гавр» (1) — 1:1
Голлар: Опенда 87 — Самата 74.
«Страсбург» (3) — «Ланс» (3) — 2:1
Голлар: Ёсин 48, 85 — Товен 38 (пенальти).
«Брест» (2) — «Тулуза» (2) — 2:2
Голлар: Думбия 18, Ажорк 90+5 — Рассел-Роу 9, Таре 62.
«Лорян» (1) — «Труа» (4) — 1:2
Голлар: Макенго 51 — Рипар 29 (пенальти), Маронние 38.
«Осер» (0) — «Анже» (3) — 1:3
Голлар: Ласкари 35 — ван де Бомен 5, Жибирин 70, Ал Уаззани 70.
…