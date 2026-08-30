Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидалар

·0·Жамият
Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидалар

Янги ўқув йили бошланиши арафасида мактаб бозорларида гавжумлик кузатилмоқда. Бироқ фарзандларга ўқув қуроллари ва сумка харид қилишда нафақат уларнинг кўриниши, балки энг аввало оғирлигига алоҳида эътибор қаратиш шарт. Мутахассислар ва шифокорлар меъёрдан ортиқ оғир бўлган рюкзак боланинг бели, умуртқа поғонаси ва қад-қоматига (сколиоз хавфи) жиддий салбий таъсир кўрсатишидан огоҳлантирмоқда.

Тиббий тавсияларга кўра, ичидаги барча дарслик ва дафтарлари билан бирга олинган рюкзак вазни ўқувчининг умумий тана вазнининг 10–15 фоизидан ошмаслиги зарур.

Ўзбекистонда мактаб портфеллари учун белгиланган расмий вазн стандартлари

Ўқувчиларнинг ёши ва жисмоний ривожланишидан келиб чиқиб, синфлар кесимида портфель оғирлиги бўйича қуйидаги қатъий стандартлар белгиланган:

  • 1–2-синфлар учун: энг кўпи билан 1,5 кг гача;

  • 3–4-синфлар учун: энг кўпи билан 2 кг гача;

  • 5–6-синфлар учун: энг кўпи билан 2,5 кг гача;

  • 7–8-синфлар учун: энг кўпи билан 3,5 кг гача;

  • 9–11-синфлар учун: энг кўпи билан 4 кг гача.

Ушбу меъёрлардан оғир бўлган сумкалар боланинг елка мушакларида сурункали оғриқлар пайдо бўлишига ҳамда бўй ўсишининг секинлашишига олиб келиши мумкин.

Ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?

Мутахассислар ўқув йили давомида фарзандлар соғлиғини асраш учун қуйидаги оддий, аммо муҳим қоидаларга риоя қилишни тавсия этади:

  • Кунлик ревизия: Бола сумкасини ҳар куни текшириб туринг ва ундан эртанги дарс жадвалига алоқаси бўлмаган ортиқча китоблар, ўйинчоқлар ва кераксиз буюмларни олиб ташланг;

  • Анатомик орқа қисм (ортопедик): Портфель танлаётганда унинг орқа қисми қаттиқ ва юмшоқ ёстиқчали (ортопедик), тасмалари эса кенг бўлишига аҳамият беринг;

  • Иккала тасмадан фойдаланиш: Болага сумкани бир елкада эмас, ҳар доим иккала елкага тақиб юришни ўргатинг — бу вазннинг танага тенг тақсимланишини таъминлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Бугун, 07:071 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?Бугун, 06:56Тошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиТошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиБугун, 02:54Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Кеча, 15:03Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Муроджон Азимов: «Бу мукофот Қашқадарё халқининг кўксига тақилди» (видео)Кеча, 14:1715 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшади15 ёшли қиз ютиб юборган игна билан уч ҳафта яшадиКеча, 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди