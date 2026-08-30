Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидалар
Янги ўқув йили бошланиши арафасида мактаб бозорларида гавжумлик кузатилмоқда. Бироқ фарзандларга ўқув қуроллари ва сумка харид қилишда нафақат уларнинг кўриниши, балки энг аввало оғирлигига алоҳида эътибор қаратиш шарт. Мутахассислар ва шифокорлар меъёрдан ортиқ оғир бўлган рюкзак боланинг бели, умуртқа поғонаси ва қад-қоматига (сколиоз хавфи) жиддий салбий таъсир кўрсатишидан огоҳлантирмоқда.
Тиббий тавсияларга кўра, ичидаги барча дарслик ва дафтарлари билан бирга олинган рюкзак вазни ўқувчининг умумий тана вазнининг 10–15 фоизидан ошмаслиги зарур.
Ўзбекистонда мактаб портфеллари учун белгиланган расмий вазн стандартлари
Ўқувчиларнинг ёши ва жисмоний ривожланишидан келиб чиқиб, синфлар кесимида портфель оғирлиги бўйича қуйидаги қатъий стандартлар белгиланган:
1–2-синфлар учун: энг кўпи билан 1,5 кг гача;
3–4-синфлар учун: энг кўпи билан 2 кг гача;
5–6-синфлар учун: энг кўпи билан 2,5 кг гача;
7–8-синфлар учун: энг кўпи билан 3,5 кг гача;
9–11-синфлар учун: энг кўпи билан 4 кг гача.
Ушбу меъёрлардан оғир бўлган сумкалар боланинг елка мушакларида сурункали оғриқлар пайдо бўлишига ҳамда бўй ўсишининг секинлашишига олиб келиши мумкин.
Ота-оналар нималарга эътибор бериши керак?
Мутахассислар ўқув йили давомида фарзандлар соғлиғини асраш учун қуйидаги оддий, аммо муҳим қоидаларга риоя қилишни тавсия этади:
Кунлик ревизия: Бола сумкасини ҳар куни текшириб туринг ва ундан эртанги дарс жадвалига алоқаси бўлмаган ортиқча китоблар, ўйинчоқлар ва кераксиз буюмларни олиб ташланг;
Анатомик орқа қисм (ортопедик): Портфель танлаётганда унинг орқа қисми қаттиқ ва юмшоқ ёстиқчали (ортопедик), тасмалари эса кенг бўлишига аҳамият беринг;
Иккала тасмадан фойдаланиш: Болага сумкани бир елкада эмас, ҳар доим иккала елкага тақиб юришни ўргатинг — бу вазннинг танага тенг тақсимланишини таъминлайди.
…