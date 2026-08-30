«Ливерпуль» юлдузи «Сити»га ўтмоқда: 85 миллионлик мега-трансфер тафсилотлари
Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер бозорининг энг кутилмаган ва шов-шувли келишувларидан бири амалга ошиш арафасида турибди. «Ливерпуль»нинг ҳужумкор вингери Коди Гакпо ўзига қизиқиш билдирган клублар орасидан якуний қарорни қабул қилди ва фаолиятини Хосеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити»да давом эттиришга розилик берди.
Нуфузли The Athletic нашрининг хабар беришича, аввалроқ нидерландиялик футболчига «Тоттенҳэм» ҳам жиддий даъвогарлик қилган эди, бироқ 27 ёшли вингер тўғридан-тўғри Манчестер клуби вариантида тўхталган.
85 миллион фунт ва «Ливерпуль»нинг асосий шарти
Айни дақиқаларда икки гранд клуб ўртасида музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи давом этмоқда:
«Сити»нинг сахий таклифи: «Манчестер Сити» раҳбарияти нидерландиялик футболчи трансфери учун 85 миллион фунт стерлинг тўлашга тўлиқ рози бўлган;
Мерсисайдликлар позицияси: «Ливерпуль» клуби ҳам ушбу улкан молиявий таклифни қабул қилишга тайёр, бироқ улар бир муҳим шартни қўймоқда — жамоа Гакпонинг ўрнига янги ҳужумкор футболчи топган заҳоти трансферга яшил чироқ ёқилади;
Молиявий фойда: 2022 йил декабрь ойида ПСВдан бонуслари билан бирга 44 миллион фунт эвазига сотиб олинган футболчининг сотилиши мерсисайдликларга деярли икки баравар соф фойда келтиради.
Гакпонинг «Энфилд»даги статистикаси
Коди Гакпо мерсисайдликлар сафида ўтказган даврида жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бири сифатида муҳим из қолдирди:
180 та расмий учрашув: Нидерландиялик вингер барча турнирларда «қизиллар» либосини 180 бор кийди;
50 та гол ва универсаллик: Рақиблар дарвозасига 50 та тўп киритиб, ҳужумнинг ҳам қанотида, ҳам марказида муваффақиятли ҳаракат қилди.
…