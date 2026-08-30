«Ливерпуль» юлдузи «Сити»га ўтмоқда: 85 миллионлик мега-трансфер тафсилотлари

·4·Спорт
«Ливерпуль» юлдузи «Сити»га ўтмоқда: 85 миллионлик мега-трансфер тафсилотлари

Англия Премьер-лигасида ёзги трансфер бозорининг энг кутилмаган ва шов-шувли келишувларидан бири амалга ошиш арафасида турибди. «Ливерпуль»нинг ҳужумкор вингери Коди Гакпо ўзига қизиқиш билдирган клублар орасидан якуний қарорни қабул қилди ва фаолиятини Хосеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити»да давом эттиришга розилик берди.

Нуфузли The Athletic нашрининг хабар беришича, аввалроқ нидерландиялик футболчига «Тоттенҳэм» ҳам жиддий даъвогарлик қилган эди, бироқ 27 ёшли вингер тўғридан-тўғри Манчестер клуби вариантида тўхталган.

85 миллион фунт ва «Ливерпуль»нинг асосий шарти

Айни дақиқаларда икки гранд клуб ўртасида музокараларнинг ҳал қилувчи босқичи давом этмоқда:

  • «Сити»нинг сахий таклифи: «Манчестер Сити» раҳбарияти нидерландиялик футболчи трансфери учун 85 миллион фунт стерлинг тўлашга тўлиқ рози бўлган;

  • Мерсисайдликлар позицияси: «Ливерпуль» клуби ҳам ушбу улкан молиявий таклифни қабул қилишга тайёр, бироқ улар бир муҳим шартни қўймоқда — жамоа Гакпонинг ўрнига янги ҳужумкор футболчи топган заҳоти трансферга яшил чироқ ёқилади;

  • Молиявий фойда: 2022 йил декабрь ойида ПСВдан бонуслари билан бирга 44 миллион фунт эвазига сотиб олинган футболчининг сотилиши мерсисайдликларга деярли икки баравар соф фойда келтиради.

Гакпонинг «Энфилд»даги статистикаси

Коди Гакпо мерсисайдликлар сафида ўтказган даврида жамоанинг асосий ҳужум қуролларидан бири сифатида муҳим из қолдирди:

  • 180 та расмий учрашув: Нидерландиялик вингер барча турнирларда «қизиллар» либосини 180 бор кийди;

  • 50 та гол ва универсаллик: Рақиблар дарвозасига 50 та тўп киритиб, ҳужумнинг ҳам қанотида, ҳам марказида муваффақиятли ҳаракат қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!«Персеполис»дан йирик ғалаба: Сергеев асосийда, Ўрунов эса захирадан тушди!Бугун, 00:11«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этди«Тоттенҳэм»да 2 турда 0 очко: «Ньюкасл» «Тоттенҳэм Стэдиум»ни забт этдиБугун, 00:03Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Шанхайда нокаутлар ёмғири: Фаворитлар бирин-кетин қулади, Нурмагомедов ер тишлади!Кеча, 23:06UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?UFC пул ёмғири ёғдирди: Кимлар 100 минг доллар олди-ю, кимлар мукофотсиз қолди?Кеча, 23:01Швейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиШвейцариядан хушхабар: Дзюдочимиз «Катта Дубулға» финалида кумуш медални қўлга киритдиКеча, 22:58Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кевин де Брёйне Италия футболидаги катта муаммони очиқлади...Кеча, 21:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)