Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирди

·45·Спорт
Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирди

Ўзбекистон Кубогининг 1/8 финал босқичида Фарғонада кечган марказий тўқнашув пойтахтнинг «Пахтакор» клуби учун омадсиз якунланди. Азалий рақиб «Нефтчи»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган «шерлар» нимчорак финалдаёқ кубок баҳслари билан хайрлашди. Учрашув якунида жамоа бош мураббийи Камолиддин Тожиев матбуот анжуманида журналистларнинг энг ўткир саволларига батафсил жавоб қайтарди.

Мураббийнинг фикрича, бугунги дерби тақдирини майдонда юзага келган ягона голли вазият ҳал қилди.

Истеъфо ҳақидаги гап-сўзлар ва «сўнгги имконият» миш-мишлари

Оммавий ахборот воситаларида ушбу баҳс Тожиев учун «сўнгги имконият» бўлгани ҳақида тарқалган хабарларга мураббий қуйидагича жавоб берди:

  • Раҳбарият билан муносабат: «Бу хабарлар қаердан чиққанини билмайман, клуб раҳбарияти бундай масалани умуман кўтаргани йўқ;

  • Келажак режалари: Биз “Пахтакор” билан охиригача курашамиз. Олдинда жуда кўп муҳим ўйинлар турибди — Суперлига баҳслари ва Осиё Чемпионлар лигасидаги учрашувлар бор. Ҳозирча мен шу ердаман ва жамоа билан биргаман», — дея таъкидлади у.

Жаҳонгир Ортиқхўжаев ва клубнинг молиявий ҳолати

«Пахтакор» раҳбариятидаги ўзгаришлар, катта маош олувчи футболчилар ва келажакда ФИФА билан юзага келиши мумкин бўлган трансфер тақиқлари ҳақидаги хавотирларга ҳам ойдинлик киритилди:

  • Ҳомийлик масаласи: «Ҳозирча раҳбарият ўзгаргани ҳақида аниқ бир маълумот йўқ. Бугунги кунга қадар Жаҳонгир ака Ортиқхўжаев жамоага ҳомий бўлиб турибди. Ҳеч ким “биз ҳомийлик қилмаймиз” деб айтгани йўқ. Ҳозирча барчаси ўз ўрнида», — деди Камолиддин Тожиев.

Мажбурий ўзгаришлар, гол муаммоси ва легионерларнинг оқсаши

Баҳс давомидаги тактик муаммолар ва ҳужум чизиғидаги камчиликлар таҳлил қилинди:

  • Биринчи бўлимдаги икки жароҳат: Чемпионат тақвими жуда тиғиз ва жамоа ҳар 3–4 кунда майдонга тушмоқда. Дастлабки бўлимда юз берган иккита мажбурий ўзгариш тактик режаларга салбий таъсир кўрсатди;

  • Ҳужумчиларнинг омади келмаслиги: «Жамоа яхши ўйнаяпти, кўплаб қулай вазиятлар яратяпти, аммо гол ура олмаяпмиз. Ҳатто Сардор Собирхўжаев ҳам бирга-бир вазиятдан фойдалана олмади. Янги олиб келинган легионер ҳужумчилар ҳам интилишмоқда, лекин ҳозирча тўп киритиш борасида оқсаяпмиз ва бунинг устида жиддий ишлаяпмиз».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айландиБугун, 07:58«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этдиБугун, 07:56«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!Бугун, 07:49“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урдиБугун, 07:34«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳладиБугун, 07:28«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)Бугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)