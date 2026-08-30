Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирди
Ўзбекистон Кубогининг 1/8 финал босқичида Фарғонада кечган марказий тўқнашув пойтахтнинг «Пахтакор» клуби учун омадсиз якунланди. Азалий рақиб «Нефтчи»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган «шерлар» нимчорак финалдаёқ кубок баҳслари билан хайрлашди. Учрашув якунида жамоа бош мураббийи Камолиддин Тожиев матбуот анжуманида журналистларнинг энг ўткир саволларига батафсил жавоб қайтарди.
Мураббийнинг фикрича, бугунги дерби тақдирини майдонда юзага келган ягона голли вазият ҳал қилди.
Истеъфо ҳақидаги гап-сўзлар ва «сўнгги имконият» миш-мишлари
Оммавий ахборот воситаларида ушбу баҳс Тожиев учун «сўнгги имконият» бўлгани ҳақида тарқалган хабарларга мураббий қуйидагича жавоб берди:
Раҳбарият билан муносабат: «Бу хабарлар қаердан чиққанини билмайман, клуб раҳбарияти бундай масалани умуман кўтаргани йўқ;
Келажак режалари: Биз “Пахтакор” билан охиригача курашамиз. Олдинда жуда кўп муҳим ўйинлар турибди — Суперлига баҳслари ва Осиё Чемпионлар лигасидаги учрашувлар бор. Ҳозирча мен шу ердаман ва жамоа билан биргаман», — дея таъкидлади у.
Жаҳонгир Ортиқхўжаев ва клубнинг молиявий ҳолати
«Пахтакор» раҳбариятидаги ўзгаришлар, катта маош олувчи футболчилар ва келажакда ФИФА билан юзага келиши мумкин бўлган трансфер тақиқлари ҳақидаги хавотирларга ҳам ойдинлик киритилди:
Ҳомийлик масаласи: «Ҳозирча раҳбарият ўзгаргани ҳақида аниқ бир маълумот йўқ. Бугунги кунга қадар Жаҳонгир ака Ортиқхўжаев жамоага ҳомий бўлиб турибди. Ҳеч ким “биз ҳомийлик қилмаймиз” деб айтгани йўқ. Ҳозирча барчаси ўз ўрнида», — деди Камолиддин Тожиев.
Мажбурий ўзгаришлар, гол муаммоси ва легионерларнинг оқсаши
Баҳс давомидаги тактик муаммолар ва ҳужум чизиғидаги камчиликлар таҳлил қилинди:
Биринчи бўлимдаги икки жароҳат: Чемпионат тақвими жуда тиғиз ва жамоа ҳар 3–4 кунда майдонга тушмоқда. Дастлабки бўлимда юз берган иккита мажбурий ўзгариш тактик режаларга салбий таъсир кўрсатди;
Ҳужумчиларнинг омади келмаслиги: «Жамоа яхши ўйнаяпти, кўплаб қулай вазиятлар яратяпти, аммо гол ура олмаяпмиз. Ҳатто Сардор Собирхўжаев ҳам бирга-бир вазиятдан фойдалана олмади. Янги олиб келинган легионер ҳужумчилар ҳам интилишмоқда, лекин ҳозирча тўп киритиш борасида оқсаяпмиз ва бунинг устида жиддий ишлаяпмиз».
…