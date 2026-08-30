«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди
Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида кечган марказий учрашувлардан бирида Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Севилья» меҳмони бўлди. Муросасиз кечган баҳсда Диего Симеоне шогирдлари юқори синф ва аниқ тактик ўйин намойиш этиб, мезбонлар дарвозасига 3 та тўп киритди ва 3:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
Мазкур муваффақият эвазига «матрасчилар» ўз очколари сонини 7 тага етказиб, Ла Лига турнир жадвалида вақтинчалик 1-поғонага кўтарилиб олди. Мавсумни икки ғалаба билан бошлаган «Севилья» эса 6 очко билан 5-ўринга тушди.
Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Баэна ва Лукман бенефиси
Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ мадридликлар ҳужумда катта фаоллик кўрсатишди:
Баэнанинг чақмоқдек голлари: 4-дақиқадаёқ Алекс Баэна ҳисобни очди. 33-дақиқага келиб эса у рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, ўз ҳисобига дубль ёзиб қўйди;
Лукмандан ишончли гол: 26-дақиқада янги харид Адемола Лукман ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйиб, «Атлетико»нинг устунлигини 3:0 кўринишига келтирди;
Мезбонларнинг жавоби: Иккинчи бўлимда «Севилья» босимни оширди ва 66-дақиқада Сиерра ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди (1:3), бироқ бу ўйин натижасини ўзгартириш учун камлик қилди.
Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби
Ла Лига. 3-тур
«Севилья» — «Атлетико» — 1:3
29 август, Севилья, «Рамон Санчес Писхуан»
Голлар: Сиерра (66) — Баэна (4, 33), Лукман (26).
«Севилья»: Влаходимос, Иглесиас, Кастрин, Салас, Суазо, Агуме, Гуриди (Кочорашвили, 55), Сиерра (Гонсалес, 80), Пеке (Ромеро, 68), Диас (Эжуке, 55), Уре;
«Атлетико»: Облак, Лоренте (Хименес, 66), Пубил, Ҳанцко, Грималдо, Симеоне, Барриос, Ҳюлманн (Кардосо, 85), Лукман (Ортис, 66), Баэна (Мендоса, 85), Ли Канг Ин (Коке, 72);
Огоҳлантиришлар: Лоренте (45+4), Ромеро (89), Суазо (90+1), Пубил (90+6).
…