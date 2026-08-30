«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди

·11·Спорт
«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди

Испания Ла Лигасининг 3-тури доирасида кечган марказий учрашувлардан бирида Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Севилья» меҳмони бўлди. Муросасиз кечган баҳсда Диего Симеоне шогирдлари юқори синф ва аниқ тактик ўйин намойиш этиб, мезбонлар дарвозасига 3 та тўп киритди ва 3:1 ҳисобидаги муҳим ғалабани қўлга киритди.

Мазкур муваффақият эвазига «матрасчилар» ўз очколари сонини 7 тага етказиб, Ла Лига турнир жадвалида вақтинчалик 1-поғонага кўтарилиб олди. Мавсумни икки ғалаба билан бошлаган «Севилья» эса 6 очко билан 5-ўринга тушди.

Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: Баэна ва Лукман бенефиси

Учрашувнинг дастлабки дақиқалариданоқ мадридликлар ҳужумда катта фаоллик кўрсатишди:

  • Баэнанинг чақмоқдек голлари: 4-дақиқадаёқ Алекс Баэна ҳисобни очди. 33-дақиқага келиб эса у рақиб дарвозасини иккинчи бор ишғол қилиб, ўз ҳисобига дубль ёзиб қўйди;

  • Лукмандан ишончли гол: 26-дақиқада янги харид Адемола Лукман ҳам ўз номини таблога ёздириб қўйиб, «Атлетико»нинг устунлигини 3:0 кўринишига келтирди;

  • Мезбонларнинг жавоби: Иккинчи бўлимда «Севилья» босимни оширди ва 66-дақиқада Сиерра ҳисобни қисқартиришга муваффақ бўлди (1:3), бироқ бу ўйин натижасини ўзгартириш учун камлик қилди.

Учрашув баённомаси ва жамоалар таркиби

Ла Лига. 3-тур

«Севилья» — «Атлетико» — 1:3

29 август, Севилья, «Рамон Санчес Писхуан»

Голлар: Сиерра (66) — Баэна (4, 33), Лукман (26).

  • «Севилья»: Влаходимос, Иглесиас, Кастрин, Салас, Суазо, Агуме, Гуриди (Кочорашвили, 55), Сиерра (Гонсалес, 80), Пеке (Ромеро, 68), Диас (Эжуке, 55), Уре;

  • «Атлетико»: Облак, Лоренте (Хименес, 66), Пубил, Ҳанцко, Грималдо, Симеоне, Барриос, Ҳюлманн (Кардосо, 85), Лукман (Ортис, 66), Баэна (Мендоса, 85), Ли Канг Ин (Коке, 72);

  • Огоҳлантиришлар: Лоренте (45+4), Ромеро (89), Суазо (90+1), Пубил (90+6).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этдиБугун, 07:56«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!Бугун, 07:49“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урдиБугун, 07:34Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиКамолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:31«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳладиБугун, 07:28«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)Бугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)