«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади

·29·Спорт
«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади

Ўзбекистон Кубогининг 1/8 финали марказий баҳсида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида азалий рақиби «Пахтакор»ни 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, мусобақанинг чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Учрашув якунлангач, фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим ғалаба тафсилотлари ва жамоа ичидаги мураккаб вазиятлар ҳақида батафсил тўхталди.

Мураббийнинг таъкидлашича, ушбу баҳс жамоа учун принципиал аҳамиятга эга бўлган, чунки «Нефтчи» ўз уйида «Пахтакор»га кетма-кет икки марта мағлуб бўлган эди.

Иситма, оғриқ ва жароҳатлар остидаги ҳақиқий матонат

Ислом Исмоилов таркибдаги жиддий муаммоларга қарамай, футболчиларнинг кўрсатган жасоратини алоҳида эътироф этди:

  • Оғриқ ва шамоллаш билан кечган баҳс: «Асосий таркибда тушган кўплаб ўйинчиларимиз кучли оғриқ, иситма ва шамоллаш билан майдонда ҳаракат қилди. Ҳозирда жамоанинг 7 нафар футболчиси сафдан чиққан бўлишига қарамай, йигитлар ҳақиқий матонат ва ирода ҳисобига ғалабани илиб кетишди;

  • Йўлдошевнинг марказдаги «сюрпризи»: Иброҳимхалил Йўлдошевнинг марказда ўйнаши тактик режа билан боғлиқ эди. «Пахтакор»нинг хавфли ўнг қанотини ёпиш учун чап қанот футболчиларимиз бир вақтда туширилди. Афсуски, Йўлдошев биринчи тайм охирида мускулини тортиб олди;

  • Бекор қилинган гол ва офсайд баҳси: Мураббий инобатга олинмаган гол ҳақида тўхталиб, ТВ такрорида офсайд кўринмаганини, вазият тўлиқ ўрганиб чиқилишини билдирди.

«Ютса ҳоким ва таркиб, ютқазса мураббий»: Танқидларга муносабат

Матбуот анжуманида бош мураббий танқидлар, ғалаба омиллари ва штабдаги хорижлик мутахассисларнинг кетиши бўйича саволларга кескин ва очиқ жавоб қайтарди:

  • Учта асосий фактор: «Натижа фақат мураббий ёки фақат ҳомийнинг меҳнати эмас. Ҳомийлик ва молиялаштириш, кучли таркиб ва мураббий бирлашсагина натижа бўлади. Ҳозир “Нефтчи”да бу уч фактор аъло даражада ишламоқда. Танқидларга эса нормал қараймиз;

  • Штабдаги ўзгаришлар: Чет эллик мураббийлар (Хуан, Факундо) шартномасидаги банд сабаб Европа ва Колумбия клубларидан тушган таклифлар туфайли кетди, Геде эса оилавий сабабларга кўра хайрлашди. Жамоа шахсларга эмас, битта ғоя ва фалсафага боғланиши керак. Бугун мен бордирман, эртага кетарман, лекин ўйин услуби ўзгармаслиги шарт».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айланди«Атлетико» Севильяда ғалаба қозониб, Ла Лига пешқадамига айландиБугун, 07:58«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этди«Интер Майами»дан 7:1 ҳисобидаги даҳшатли ғалаба: Месси покер қайд этдиБугун, 07:56«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!«Барселона» Эктор Фортни «Реал Сосьедад»га сотди, аммо бир муҳим шарт билан!Бугун, 07:49“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урдиБугун, 07:34Камолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиКамолиддин Тожиев «Нефтчи»га мағлубият, истеъфо хабарлари ва ҳомийлик ҳақида очиқ гапирдиБугун, 07:31«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)Бугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)