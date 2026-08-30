«Пахтакор»га тайёрланган сюрприз иш берди: «Нефтчи» устози ғалаба омилларини изоҳлади
Ўзбекистон Кубогининг 1/8 финали марказий баҳсида Фарғонанинг «Нефтчи» клуби ўз майдонида азалий рақиби «Пахтакор»ни 1:0 ҳисобида мағлубиятга учратиб, мусобақанинг чорак финал йўлланмасини қўлга киритди. Учрашув якунлангач, фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, муҳим ғалаба тафсилотлари ва жамоа ичидаги мураккаб вазиятлар ҳақида батафсил тўхталди.
Мураббийнинг таъкидлашича, ушбу баҳс жамоа учун принципиал аҳамиятга эга бўлган, чунки «Нефтчи» ўз уйида «Пахтакор»га кетма-кет икки марта мағлуб бўлган эди.
Иситма, оғриқ ва жароҳатлар остидаги ҳақиқий матонат
Ислом Исмоилов таркибдаги жиддий муаммоларга қарамай, футболчиларнинг кўрсатган жасоратини алоҳида эътироф этди:
Оғриқ ва шамоллаш билан кечган баҳс: «Асосий таркибда тушган кўплаб ўйинчиларимиз кучли оғриқ, иситма ва шамоллаш билан майдонда ҳаракат қилди. Ҳозирда жамоанинг 7 нафар футболчиси сафдан чиққан бўлишига қарамай, йигитлар ҳақиқий матонат ва ирода ҳисобига ғалабани илиб кетишди;
Йўлдошевнинг марказдаги «сюрпризи»: Иброҳимхалил Йўлдошевнинг марказда ўйнаши тактик режа билан боғлиқ эди. «Пахтакор»нинг хавфли ўнг қанотини ёпиш учун чап қанот футболчиларимиз бир вақтда туширилди. Афсуски, Йўлдошев биринчи тайм охирида мускулини тортиб олди;
Бекор қилинган гол ва офсайд баҳси: Мураббий инобатга олинмаган гол ҳақида тўхталиб, ТВ такрорида офсайд кўринмаганини, вазият тўлиқ ўрганиб чиқилишини билдирди.
«Ютса ҳоким ва таркиб, ютқазса мураббий»: Танқидларга муносабат
Матбуот анжуманида бош мураббий танқидлар, ғалаба омиллари ва штабдаги хорижлик мутахассисларнинг кетиши бўйича саволларга кескин ва очиқ жавоб қайтарди:
Учта асосий фактор: «Натижа фақат мураббий ёки фақат ҳомийнинг меҳнати эмас. Ҳомийлик ва молиялаштириш, кучли таркиб ва мураббий бирлашсагина натижа бўлади. Ҳозир “Нефтчи”да бу уч фактор аъло даражада ишламоқда. Танқидларга эса нормал қараймиз;
Штабдаги ўзгаришлар: Чет эллик мураббийлар (Хуан, Факундо) шартномасидаги банд сабаб Европа ва Колумбия клубларидан тушган таклифлар туфайли кетди, Геде эса оилавий сабабларга кўра хайрлашди. Жамоа шахсларга эмас, битта ғоя ва фалсафага боғланиши керак. Бугун мен бордирман, эртага кетарман, лекин ўйин услуби ўзгармаслиги шарт».
…