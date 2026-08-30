“Интер Маями” “Монреал”ни мағлуб этди, Месси тўрт бор гол урди
“Интер Маями” MLSдаги навбатдаги учрашувда “Монреал” устидан ишончли ғалаба қозонди. Ну Стадиумда ўтган баҳсда ҳисоб 20-дақиқада Касемиро томонидан очилди. 37-дақиқада Фабиан Херберс “Монреал”нинг ягона голини киритди. Бироқ кейинги дақиқаларда “Интер Маями” устунликни қўлдан бермади: Лионель Месси 40, 52, 83 ва 90+6-дақиқаларда гол урди, Луис Суарес 80-дақиқада, Александер Шо эса 89-дақиқада натижани йирик кўринишга келтирди.
Мезбонлар бутун учрашув давомида рақиб жарима майдони атрофида кўпроқ вазият яратди. “Интер Маями” 18 та зарба берди, шундан 12 таси дарвозага аниқ борди. “Монреал” 6 та уриниш амалга оширди ва уларнинг 5 таси аниқ бўлди.
Статистикада тўп назорати ҳам “Интер Маями” фойдасига қайд этилди. Жамоа тўпга 55 фоиз эгалик қилди. “Монреал”да бу кўрсаткич 45 фоизни ташкил этди. Паслар бўйича мезбонлар 591 та, меҳмонлар 398 та узатма амалга оширган. Пас аниқлиги эса 91 ва 90 фоиз бўлди.
Ўйинда “Интер Маями” 10 марта, “Монреал” 11 марта қоидабузарлик қилди. Мезбонлар 1 та, меҳмонлар 2 та сариқ карточка олди. Қизил карточка кўрсатилмади. Бурчак зарбалари ҳар икки жамоада 6 тадан бўлди, офсайдлар эса қайд этилмади.
…