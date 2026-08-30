Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айланди

·19·Спорт
Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айланди

Лондон шаҳрида бўлиб ўтган Queensberry промоутерлик компаниясининг катта бокс оқшоми супер оғир вазн тоифасида йилнинг энг драматик ва шов-шувли тўқнашувларидан бирига гувоҳлик берди. Кечанинг марказий баҳсида мағлубиятсиз келаётган 21 ёшли британиялик супер-иқтидор Мозес Итаума ҳамда 34 ёшли тажрибали хорватиялик Филип Хргович бўш (вакант) бўлиб турган нуфузли IBF жаҳон чемпионлик камари учун рингга кўтарилди.

Дастлабки раундларданоқ рақибини нокдаун ҳолатига тушириб, тўлиқ устунлик қилган ёш Итаума сўнгги раундларда куч тақсимотида катта хатога йўл қўйди ва рингда ҳақиқий сенсация юз берди.

2-раунддаги нокдаундан 8-раунддаги хатогача

Жанг шиддати дастлабки сониялардан юқори бўлиб, тўқнашув қуйидагича ривожланди:

  • Итауманинг чақмоқдек старти: 21 ёшли британиялик боксчи жангни жуда фаол бошлаб, 2-раунддаёқ рақибини кучли зарбалар остида нокдаунга туширди;

  • Тезлик ва устунлик: Итаума тезлик бўйича тўлиқ устунлик қилиб, Хрговичнинг ияк қисмига бир неча бор аниқ ва хавфли зарбалар берди, аммо хорватиялик тажрибали боксчи ушбу оғир босимга чидаб берди;

  • Ҳал қилувчи хато: 8-раунднинг сўнгги дақиқасида Итаума рақибини муддатидан олдин йиқитиш учун кетма-кет узоқ ҳужум уюштирди ва барча кучини сарфлаб қўйди. Бунга бардош берган Хргович мувозанатни ўз томонига оғдира бошлади.

9-раунддаги таслимият ва сочиқ ташланиши

Тўққизинчи уч дақиқаликда ташаббус тўлиқ Филип Хргович томонига ўтди:

  • Ҳолдан тойган британиялик: Бутунлай қувватсизланган Итаума қўлларини кўтара олмай қолди, мувозанатини йўқотиб арқонларга суяниб қолди;

  • Секундантларнинг қарори: Ҳакам жангни тўхтатишга ҳозирлик кўраётган бир пайтда, Мозес Итауманинг бурчаги рингга оқ сочиқ ташлади. Ҳакам баҳсни тўхтатди — расмий натижа: 9-раунд, 2-дақиқа 27-сонияда Филип Хргович нокаут эвазига ғалаба қозонди;

  • Тарихий рекорд: Ушбу ғалаба орқали Филип Хргович оғир вазнда IBF камарини қўлга киритиб, Хорватия тарихидаги илк жаҳон чемпиони сифатида ўз номини тарихга муҳрлади.

«Ҳар бир раундни бой бераётгандим»: Хрговичнинг самимий иқрори

Оғир зарбалардан омон чиқиб, тарихий муваффақиятга эришган Хргович рингдаги интервьюсида ҳайратини яширмади:

«Мен ҳар бир раундда ютқазаётган эдим, рақибим мендан анча устунроқ бокс кўрсатаётган эди. Ғалаба қозониш ва бу босимга чидаш учун кучни қаердан олганимни ўзим ҳам билмайман», — деди янги жаҳон чемпиони.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:30Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиИслам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)