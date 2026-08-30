Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айланди
Лондон шаҳрида бўлиб ўтган Queensberry промоутерлик компаниясининг катта бокс оқшоми супер оғир вазн тоифасида йилнинг энг драматик ва шов-шувли тўқнашувларидан бирига гувоҳлик берди. Кечанинг марказий баҳсида мағлубиятсиз келаётган 21 ёшли британиялик супер-иқтидор Мозес Итаума ҳамда 34 ёшли тажрибали хорватиялик Филип Хргович бўш (вакант) бўлиб турган нуфузли IBF жаҳон чемпионлик камари учун рингга кўтарилди.
Дастлабки раундларданоқ рақибини нокдаун ҳолатига тушириб, тўлиқ устунлик қилган ёш Итаума сўнгги раундларда куч тақсимотида катта хатога йўл қўйди ва рингда ҳақиқий сенсация юз берди.
2-раунддаги нокдаундан 8-раунддаги хатогача
Жанг шиддати дастлабки сониялардан юқори бўлиб, тўқнашув қуйидагича ривожланди:
Итауманинг чақмоқдек старти: 21 ёшли британиялик боксчи жангни жуда фаол бошлаб, 2-раунддаёқ рақибини кучли зарбалар остида нокдаунга туширди;
Тезлик ва устунлик: Итаума тезлик бўйича тўлиқ устунлик қилиб, Хрговичнинг ияк қисмига бир неча бор аниқ ва хавфли зарбалар берди, аммо хорватиялик тажрибали боксчи ушбу оғир босимга чидаб берди;
Ҳал қилувчи хато: 8-раунднинг сўнгги дақиқасида Итаума рақибини муддатидан олдин йиқитиш учун кетма-кет узоқ ҳужум уюштирди ва барча кучини сарфлаб қўйди. Бунга бардош берган Хргович мувозанатни ўз томонига оғдира бошлади.
9-раунддаги таслимият ва сочиқ ташланиши
Тўққизинчи уч дақиқаликда ташаббус тўлиқ Филип Хргович томонига ўтди:
Ҳолдан тойган британиялик: Бутунлай қувватсизланган Итаума қўлларини кўтара олмай қолди, мувозанатини йўқотиб арқонларга суяниб қолди;
Секундантларнинг қарори: Ҳакам жангни тўхтатишга ҳозирлик кўраётган бир пайтда, Мозес Итауманинг бурчаги рингга оқ сочиқ ташлади. Ҳакам баҳсни тўхтатди — расмий натижа: 9-раунд, 2-дақиқа 27-сонияда Филип Хргович нокаут эвазига ғалаба қозонди;
Тарихий рекорд: Ушбу ғалаба орқали Филип Хргович оғир вазнда IBF камарини қўлга киритиб, Хорватия тарихидаги илк жаҳон чемпиони сифатида ўз номини тарихга муҳрлади.
«Ҳар бир раундни бой бераётгандим»: Хрговичнинг самимий иқрори
Оғир зарбалардан омон чиқиб, тарихий муваффақиятга эришган Хргович рингдаги интервьюсида ҳайратини яширмади:
«Мен ҳар бир раундда ютқазаётган эдим, рақибим мендан анча устунроқ бокс кўрсатаётган эди. Ғалаба қозониш ва бу босимга чидаш учун кучни қаердан олганимни ўзим ҳам билмайман», — деди янги жаҳон чемпиони.
…