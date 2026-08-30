Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтди

·6·Спорт
Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтди

Испаниянинг Барселона клуби ўзининг ёш ҳимоячиси Эктор Форт билан хайрлашди ва уни Реал Соседад жамоасига сотиб юборди. Ушбу трансфер Каталония клуби учун молиявий мувозанатни сақлаш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, трансфер суммаси тахминан 8 миллион еврони ташкил этган. Ла Масиа академияси тарбияланувчиси бўлган 20 ёшли футболчи басклар клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли беш йиллик шартнома имзолаган.

Трансфер тафсилотлари ва келажакдаги кафолатлар

Реал Соседад трансфер ойнасининг сўнгги кунларида фаоллик кўрсатиб, Боруссия Дортмунд клубини ортда қолдирди ва ҳимоячини ўз сафига қўшиб олди. Эктор Форт аллақачон янги жамоасининг Испания чемпионати доирасидаги Эспанёлдан устун келган ўйинини трибунадан кузатиб борди.

Шунга қарамай, Барселона раҳбарияти келажакдаги манфаатларни ўйлаган ҳолда келишувга 20 миллион евролик сотиб олиш бандини киритди. Шунингдек, каталонияликлар футболчининг кейинги савдосидан ҳам фоиз олиш ҳуқуқини сақлаб қолди. Форт ўтган мавсумни Элче сафида ўтказган эди.

Ламин Ямал учун маънавий зарба

Мазкур трансфер Барселона юлдузи Ламин Ямал учун оғир ҳиссий йўқотиш бўлди. Испаниялик журналист Хота Хордининг таъкидлашича, Ямал ва Форт жуда яқин дўст бўлиб, уларнинг муносабатини акаука деб аташ мумкин эди.

Манбага кўра, Ямалнинг яқин дўстлари жамоадан кетаётгани унинг кайфиятига таъсир қилмоқда. Аввалроқ футболчининг Элчега қарши баҳсда алмаштирилгандан кейинги ҳафсаласи пир бўлгани муҳокамаларга сабаб бўлган эди.

Бироқ бош мураббий Ханси Флик бу ҳолатга ойдинлик киритиб, Ямалнинг норозилиги жамоатдаги муаммолар билан эмас, балки унинг кичик жисмоний безовталиги ва бош оғриғи билан боғлиқлигини тушунтирди. Мураббий футболчи уч ҳафталик танаффусдан кейин эндигина машғулотларга киришганини эслатиб ўтди.

Каталония клубида молиявий аҳволни яхшилаш мақсадида таркибни тозалаш ишлари давом этмоқда. Эктор Фортнинг кетиши бир ўн йиллик даврга нуқта қўйган бўлса, яқин кунларда бошқа ёш иқтидорлар ҳам клубни тарк этиши кутилмоқда.

БарселонаРеал СоседадЛамине ЯмалЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:30Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиИслам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)