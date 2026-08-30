Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтди
Испаниянинг Барселона клуби ўзининг ёш ҳимоячиси Эктор Форт билан хайрлашди ва уни Реал Соседад жамоасига сотиб юборди. Ушбу трансфер Каталония клуби учун молиявий мувозанатни сақлаш йўлидаги навбатдаги қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, трансфер суммаси тахминан 8 миллион еврони ташкил этган. Ла Масиа академияси тарбияланувчиси бўлган 20 ёшли футболчи басклар клуби билан 2031-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли беш йиллик шартнома имзолаган.
Трансфер тафсилотлари ва келажакдаги кафолатларРеал Соседад трансфер ойнасининг сўнгги кунларида фаоллик кўрсатиб, Боруссия Дортмунд клубини ортда қолдирди ва ҳимоячини ўз сафига қўшиб олди. Эктор Форт аллақачон янги жамоасининг Испания чемпионати доирасидаги Эспанёлдан устун келган ўйинини трибунадан кузатиб борди.
Шунга қарамай, Барселона раҳбарияти келажакдаги манфаатларни ўйлаган ҳолда келишувга 20 миллион евролик сотиб олиш бандини киритди. Шунингдек, каталонияликлар футболчининг кейинги савдосидан ҳам фоиз олиш ҳуқуқини сақлаб қолди. Форт ўтган мавсумни Элче сафида ўтказган эди.
Ламин Ямал учун маънавий зарбаМазкур трансфер Барселона юлдузи Ламин Ямал учун оғир ҳиссий йўқотиш бўлди. Испаниялик журналист Хота Хордининг таъкидлашича, Ямал ва Форт жуда яқин дўст бўлиб, уларнинг муносабатини акаука деб аташ мумкин эди.
Манбага кўра, Ямалнинг яқин дўстлари жамоадан кетаётгани унинг кайфиятига таъсир қилмоқда. Аввалроқ футболчининг Элчега қарши баҳсда алмаштирилгандан кейинги ҳафсаласи пир бўлгани муҳокамаларга сабаб бўлган эди.
Бироқ бош мураббий Ханси Флик бу ҳолатга ойдинлик киритиб, Ямалнинг норозилиги жамоатдаги муаммолар билан эмас, балки унинг кичик жисмоний безовталиги ва бош оғриғи билан боғлиқлигини тушунтирди. Мураббий футболчи уч ҳафталик танаффусдан кейин эндигина машғулотларга киришганини эслатиб ўтди.
Каталония клубида молиявий аҳволни яхшилаш мақсадида таркибни тозалаш ишлари давом этмоқда. Эктор Фортнинг кетиши бир ўн йиллик даврга нуқта қўйган бўлса, яқин кунларда бошқа ёш иқтидорлар ҳам клубни тарк этиши кутилмоқда.
…