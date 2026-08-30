1 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?
Ўзбекистонда савдо ва пуллик хизматлар кўрсатиш соҳасида аҳоли ҳамда тадбиркорлар учун муҳим янгилик жорий этилди. Президент фармонига мувофиқ, фақат нақд пулсиз кўринишда (банк картаси, QR-код ёки мобил иловалар орқали) тўланиши шарт бўлган харидларнинг чегаравий миқдори сезиларли даражада оширилди.
Мазкур қарор савдо жараёнларини соддалаштириш ва фуқароларга йирик харидларни амалга оширишда янада кенгроқ имкониятлар яратишга хизмат қилади.
25 млн сўмдан 176 млн сўмгача: Нималар ўзгарди?
Тўлов тизимидаги асосий ўзгаришлар қуйидагича кўриниш олди:
Эски тартиб: 2026 йил 1 апрелдан буён қиймати 25 миллион сўмдан ортиқ бўлган ҳар қандай товар ва хизматлар учун тўловларни фақат нақд пулсиз шаклда қабул қилиш мажбурий эди;
Янги чегаравий меъёр: Президентнинг янги фармони билан мазкур лимит базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 400 бараваригача оширилди;
Амалдаги сумма: Жорий йилнинг 1 сентябридан эътиборан 400 БҲМ миқдори роппа-роса 176 миллион сўмни ташкил этади. Бундан буён ушбу суммагача бўлган савдоларни нақд пулда ҳам эркин амалга ошириш имконияти сақланади.
Қайси маҳсулотлар учун фақат карта/онлайн тўлов сақланиб қолади?
Шу билан бирга, айрим тоифадаги товарлар учун қатъий назорат тартиби ўз кучида қолдирилди:
Ёқилғи маҳсулотлари: Автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчаларидаги барча турдаги савдолар;
Алкоголь ва тамаки маҳсулотлари: Спиртли ичимликлар ҳамда тамаки маҳсулотларининг ҳар қандай қийматдаги (ҳатто энг кичик суммадаги) савдоси суммасидан қатъи назар фақат нақдсиз шаклда амалга оширилиши шарт бўлган тартиб ўзгаришсиз сақлаб қолинди.
…