1 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?

·38·Иқтисодиёт
1 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?

Ўзбекистонда савдо ва пуллик хизматлар кўрсатиш соҳасида аҳоли ҳамда тадбиркорлар учун муҳим янгилик жорий этилди. Президент фармонига мувофиқ, фақат нақд пулсиз кўринишда (банк картаси, QR-код ёки мобил иловалар орқали) тўланиши шарт бўлган харидларнинг чегаравий миқдори сезиларли даражада оширилди.

Мазкур қарор савдо жараёнларини соддалаштириш ва фуқароларга йирик харидларни амалга оширишда янада кенгроқ имкониятлар яратишга хизмат қилади.

25 млн сўмдан 176 млн сўмгача: Нималар ўзгарди?

Тўлов тизимидаги асосий ўзгаришлар қуйидагича кўриниш олди:

  • Эски тартиб: 2026 йил 1 апрелдан буён қиймати 25 миллион сўмдан ортиқ бўлган ҳар қандай товар ва хизматлар учун тўловларни фақат нақд пулсиз шаклда қабул қилиш мажбурий эди;

  • Янги чегаравий меъёр: Президентнинг янги фармони билан мазкур лимит базавий ҳисоблаш миқдорининг (БҲМ) 400 бараваригача оширилди;

  • Амалдаги сумма: Жорий йилнинг 1 сентябридан эътиборан 400 БҲМ миқдори роппа-роса 176 миллион сўмни ташкил этади. Бундан буён ушбу суммагача бўлган савдоларни нақд пулда ҳам эркин амалга ошириш имконияти сақланади.

Қайси маҳсулотлар учун фақат карта/онлайн тўлов сақланиб қолади?

Шу билан бирга, айрим тоифадаги товарлар учун қатъий назорат тартиби ўз кучида қолдирилди:

  • Ёқилғи маҳсулотлари: Автомобилларга ёқилғи қуйиш шохобчаларидаги барча турдаги савдолар;

  • Алкоголь ва тамаки маҳсулотлари: Спиртли ичимликлар ҳамда тамаки маҳсулотларининг ҳар қандай қийматдаги (ҳатто энг кичик суммадаги) савдоси суммасидан қатъи назар фақат нақдсиз шаклда амалга оширилиши шарт бўлган тартиб ўзгаришсиз сақлаб қолинди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайдиОилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайдиБугун, 13:31Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!28.08, 19:47999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди28.08, 19:132 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди28.08, 17:472 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда28.08, 11:42Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?28.08, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди