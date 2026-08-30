Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирди

·1·Спорт
Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирди

Хитойнинг Шанхай шаҳрида кечган UFC Fight Night 286 турнирининг марказий жангида маҳаллий жангчи Сонг Ядонг кутилмаганда Умар Нурмагомедовни 2-раундда нокаутга учратиб, ММА оламини ларзага солди. Ушбу сенсацион ғалабадан сўнг собиқ UFC чемпиони ва Нурмагомедовнинг азалий рақиби Мераб Двалишвили воқеаларга бефарқ қараб турмади.

Грузиялик яккакураш устаси мазкур шов-шувли нокаут акс этган видео остида қолдирган қисқа, аммо кўп маъноли реакцияси билан мухлислар ва ОАВ эътиборини ўзига қаратди.

«Кўзлар» эмоджиси: Двалишвилининг сирли изоҳи

Мераб Двалишвили нокаут видеоси изоҳлар бўлимига ҳеч қандай ортиқча сўзсиз, фақатгина «» (кенг очилган кўзлар) эмоджисини ёзиб қолдирди:

  • Интрига ва истеҳзо: Мухлислар ушбу реакцияни Мерабнинг Умарнинг мағлубиятини диққат билан кузатиб боргани ва бу натижадан ҳайратга тушгани сифатида баҳолашмоқда;

  • Эски ҳисоб-китоб: Эслатиб ўтамиз, Умар Нурмагомедов фаолиятидаги илк расмий мағлубиятини айнан Мераб Двалишвилига қарши кечган чемпионлик жангида ҳакамларнинг баҳсли қарори билан қабул қилиб олган эди.

Дивизиондаги вазият ва эҳтимолий учрашувлар

Двалишвилининг мазкур реакцияси енгил вазн тоифасидаги чемпионлик пойгасини янада қизитмоқда:

  • Сонг Ядонгнинг даъвоси: Нурмагомедовни мағлуб этган хитойлик жангчи баҳсдан сўнг Мераб Двалишвили ва Петр Ян ўртасидаги трилогия жанги ғолиби билан тўқнаш келиш ниятида эканини билдирган;

  • Камар учун навбат: Мерабнинг дивизиондаги ҳозирги позицияси ва эски рақибининг қулашига билдирган муносабати унинг кейинги қадамларига бўлган қизиқишни янада оширди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:30Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиИслам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:27Сонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилиш режасини очиқладиСонг Ядонг Умар Нурмагомедовни нокаут қилиш режасини очиқладиБугун, 12:24Лионель Месси Монтреал дарвозасига тўртта гол уриб, MLS тарихида янги рекорд ўрнатдиЛионель Месси Монтреал дарвозасига тўртта гол уриб, MLS тарихида янги рекорд ўрнатдиБугун, 11:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)