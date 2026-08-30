Оилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайди
Ўзбекистонда кичик бизнес субъектлари, таълим соҳасида фаолият юритувчи тадбиркорлар ва қишлоқ хўжалиги тармоқлари учун қатор муҳим солиқ имтиёзлари ҳамда енгилликлар жорий этилди. Президентнинг янги фармонига мувофиқ, оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотларини ташкил этган якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) солиқ юкидан сезиларли даражада халос этилмоқда.
Мазкур қарор хусусий секторда боғчалар сонини ошириш, бозор инфратузилмасини ривожлантириш ва аграр соҳага янги инвестицияларни жалб этиш мақсадида қабул қилинди.
Тадбиркорлар ва соҳалар кесимида янги солиқ имтиёзлари
Фармон билан белгиланган асосий енгилликлар қуйидаги йўналишларни қамраб олади:
Оилавий боғчалар учун солиқсиз режим: Ўзларига тегишли нотурар бино ва ер участкаларида оилавий боғча очган якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) айнан шу кўчмас мулк объектлари бўйича мол-мулк ва ер солиғи тўлашдан тўлиқ озод этилади;
Бозор ва савдо мажмуалари: Бозорлар ва йирик савдо комплексларида хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар учун фойда солиғи ставкаси пасайтирилади;
Аграр соҳага енгиллик: Янги ташкил этилган қишлоқ хўжалиги корхоналари бевосита қишлоқ хўжалиги йўналишида фойдаланиладиган объектлари бўйича мол-мулк солиғини тўламайди.
Солиқ маслаҳатчиларига янги ҳуқуқий ваколат
Солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимида ҳам муҳим ўзгариш амалга оширилди:
Жиноят процессидаги вакиллик: Эндиликда солиқ маслаҳатчилари жиноят процесси доирасида солиқ тўловчиларнинг расмий қонуний вакили сифатида иштирок этиши мумкинлиги қатъий белгилаб қўйилди. Бу солиққа оид низоларда фуқаролар ва тадбиркорларнинг малакали профессионал ҳимоя билан таъминланишини кафолатлайди.
…