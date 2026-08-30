Оилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайди

·27·Иқтисодиёт
Оилавий боғча очганларга хушхабар: Энди ер ва мол-мулк солиғи ундирилмайди

Ўзбекистонда кичик бизнес субъектлари, таълим соҳасида фаолият юритувчи тадбиркорлар ва қишлоқ хўжалиги тармоқлари учун қатор муҳим солиқ имтиёзлари ҳамда енгилликлар жорий этилди. Президентнинг янги фармонига мувофиқ, оилавий нодавлат мактабгача таълим ташкилотларини ташкил этган якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) солиқ юкидан сезиларли даражада халос этилмоқда.

Мазкур қарор хусусий секторда боғчалар сонини ошириш, бозор инфратузилмасини ривожлантириш ва аграр соҳага янги инвестицияларни жалб этиш мақсадида қабул қилинди.

Тадбиркорлар ва соҳалар кесимида янги солиқ имтиёзлари

Фармон билан белгиланган асосий енгилликлар қуйидаги йўналишларни қамраб олади:

  • Оилавий боғчалар учун солиқсиз режим: Ўзларига тегишли нотурар бино ва ер участкаларида оилавий боғча очган якка тартибдаги тадбиркорлар (ЯТТ) айнан шу кўчмас мулк объектлари бўйича мол-мулк ва ер солиғи тўлашдан тўлиқ озод этилади;

  • Бозор ва савдо мажмуалари: Бозорлар ва йирик савдо комплексларида хизмат кўрсатиш фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар учун фойда солиғи ставкаси пасайтирилади;

  • Аграр соҳага енгиллик: Янги ташкил этилган қишлоқ хўжалиги корхоналари бевосита қишлоқ хўжалиги йўналишида фойдаланиладиган объектлари бўйича мол-мулк солиғини тўламайди.

Солиқ маслаҳатчиларига янги ҳуқуқий ваколат

Солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимида ҳам муҳим ўзгариш амалга оширилди:

  • Жиноят процессидаги вакиллик: Эндиликда солиқ маслаҳатчилари жиноят процесси доирасида солиқ тўловчиларнинг расмий қонуний вакили сифатида иштирок этиши мумкинлиги қатъий белгилаб қўйилди. Бу солиққа оид низоларда фуқаролар ва тадбиркорларнинг малакали профессионал ҳимоя билан таъминланишини кафолатлайди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?1 сентябрдан муҳим ўзгариш: Қайси тўловлар фақат нақдсиз бўлади-ю, қайсиларида лимит ошди?Бугун, 13:27Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!Тадбиркорларга жарима қўлланмайди: Президент янги фармонни имзолади!28.08, 19:47999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди999,9 соф олтин ва кумуш: Мустақилликнинг 35 йиллигига бағишланган тангалар сотувга чиқди28.08, 19:132 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди28.08, 17:472 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда28.08, 11:42Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?Ўзбекистон энергетикасида катта бурилиш: Газ таъминоти нега қисқармоқда ва аҳолини нималар кутяпти?28.08, 09:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
2 сентябрь куни доллар курси ошиши кутилмоқда
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август учун валюта курслари эълон қилинди
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
27 август куни доллар курси ошиши кутилмоқда
26 август учун валюта курслари эълон қилинди
26 август учун валюта курслари эълон қилинди