«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин

·26·Спорт
«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин

Мадриднинг «Реал» клуби ўз академияси тарбияланувчиларини Англия Премьер-лигасига йўналтиришда давом этмоқда. Иқтидорли 22 ёшли испаниялик яримҳимоячи Мануэль Анхель тез орада Лондоннинг «Фулҳэм» клуби сафига бориб қўшилиши кутилмоқда.

Нуфузли Diario AS нашрининг хабар беришича, икки клуб ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган ва томонлар трансфер битими борасида деярли тўлиқ келишувга эришишган.

«Реал»нинг «классик» стратегик банди ва Арбелоа омили

Мазкур трансфер бир нечта муҳим жиҳатлари билан эътиборни тортмоқда:

  • Кейинги сотувдан катта улуш: «Қаймоқранглилар» аввалроқ Испаниядан Англияга йўл олган икки тарбияланувчиси — Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиос трансферларида бўлгани каби, Мануэль Анхелнинг ҳам кейинги эҳтимолий сотувидан тушадиган маблағнинг каттагина қисмини (улушини) ўзида сақлаб қолади;

  • Арбелоа омили: Ёш хавбекнинг Лондон жамоасини танлашида бош мураббий омили ҳал қилувчи роль ўйнади. Ўз вақтида «Реал» шарафини ҳимоя қилган ҳамда клуб ёшлар жамоасида бош мураббий сифатида фаолият юритган Альваро Арбелоа июль ойида «Фулҳэм» тизгинини ўз қўлига олган эди.

Футболчининг кўрсаткичлари ва бозор қиймати

Мануэль Анхель Мадрид гранди тизимида ўзининг ёрқин ўйинлари билан мутахассислар назарига тушган:

  • «Реал»даги фаолияти: Испаниялик 22 ёшли футболчи асосан «Реал»нинг ўринбосарлар (Кастилья) жамоаси сафида барқарор ҳаракат қилган бўлиб, асосий жамоа либосида 7 та расмий учрашувда майдонга тушган;

  • Трансфер баҳоси: Нуфузли Transfermarkt портали экспертлари ёш яримҳимоячининг актуал бозор нархини 5 миллион еврога баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:30Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиИслам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)