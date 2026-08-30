«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин
Мадриднинг «Реал» клуби ўз академияси тарбияланувчиларини Англия Премьер-лигасига йўналтиришда давом этмоқда. Иқтидорли 22 ёшли испаниялик яримҳимоячи Мануэль Анхель тез орада Лондоннинг «Фулҳэм» клуби сафига бориб қўшилиши кутилмоқда.
Нуфузли Diario AS нашрининг хабар беришича, икки клуб ўртасидаги музокаралар якуний босқичга кирган ва томонлар трансфер битими борасида деярли тўлиқ келишувга эришишган.
«Реал»нинг «классик» стратегик банди ва Арбелоа омили
Мазкур трансфер бир нечта муҳим жиҳатлари билан эътиборни тортмоқда:
Кейинги сотувдан катта улуш: «Қаймоқранглилар» аввалроқ Испаниядан Англияга йўл олган икки тарбияланувчиси — Гонсало Гарсия ва Сесар Паласиос трансферларида бўлгани каби, Мануэль Анхелнинг ҳам кейинги эҳтимолий сотувидан тушадиган маблағнинг каттагина қисмини (улушини) ўзида сақлаб қолади;
Арбелоа омили: Ёш хавбекнинг Лондон жамоасини танлашида бош мураббий омили ҳал қилувчи роль ўйнади. Ўз вақтида «Реал» шарафини ҳимоя қилган ҳамда клуб ёшлар жамоасида бош мураббий сифатида фаолият юритган Альваро Арбелоа июль ойида «Фулҳэм» тизгинини ўз қўлига олган эди.
Футболчининг кўрсаткичлари ва бозор қиймати
Мануэль Анхель Мадрид гранди тизимида ўзининг ёрқин ўйинлари билан мутахассислар назарига тушган:
«Реал»даги фаолияти: Испаниялик 22 ёшли футболчи асосан «Реал»нинг ўринбосарлар (Кастилья) жамоаси сафида барқарор ҳаракат қилган бўлиб, асосий жамоа либосида 7 та расмий учрашувда майдонга тушган;
Трансфер баҳоси: Нуфузли Transfermarkt портали экспертлари ёш яримҳимоячининг актуал бозор нархини 5 миллион еврога баҳоламоқда.
…