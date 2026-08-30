Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норози
Samsung компаниясининг бўлажак One UI 9 интерфейсининг янги синов версияси фойдаланувчилар ва технология соҳасидаги инсайдерларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Galaxy S26 Ultra флагман смартфонларида синовдан ўтказилаётган Бета 7 версияси тизимнинг умумий ишлаш тезлиги ва анимациялар равонлигини пасайтириб юборгани аниқланди, бу эса қурилма эгаларини хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com хабар қилишича, таниқлиинсайдер Тарун Ватс ўзининг Galaxy S26 Ultra қурилмасида янги дастурий таъминотни синаб кўриб, ундаги жиддий камчиликларни фош этган. Унинг таъкидлашича, ундан олдинги Бета 6 версияси ҳозиргача чиқарилган энг тезкор ва силлиқ ишлайдиган қобиқ бўлган. Бироқ охирги Бета 7 версиясини ўрнатгандан сўнг интерфейсда сезиларли муаммолар юзага келган.
Равонликнинг йўқолиши ва фойдаланувчилар эътирозиМутахассисларнинг кузатувларига кўра, сўнгги янгиланишдан кейин матн териш жараёнида кечикишлар, билдиришномалар панели ҳамда тезкор созламалар ойналари орасида ўтишда баъзи қотишлар кузатилмоқда. Шунингдек, тизим анимацияларидаги микрофризлар ҳам фойдаланувчилар эътиборидан четда қолмади. Ушбу муаммо нафақат Тарун Ватсни, балки бошқа бир машҳур инсайдер Ice Universe'ни ҳам ташвишга солди.
Ice Universe ўз баёнотида Samsung компанияси турғун (стабил) релиз яқинлашгани сари дастурий таъминот сифатини билвосита ёмонлаштириб бориш одатига эга эканини таъкидлади. Бундай ҳолат фойдаланувчилар орасида ҳақли норозиликларни келтириб чиқармоқда, чунки премиум сегментдаги флагман смартфонлардан ҳар доим мукаммал ишлаш талаб этилади.
Ортга қайтиш ва жамоатчилик ҳаракатиЮзага келган ноқулайликлардан сўнг ҳар икки инсайдер ўзларининг Galaxy S26 Ultra смартфонларини Бета 7 версиясидан аввалги Бета 6 талқинига муваффақиятли тарзда қайтаришди. Уларнинг сўзларига кўра, эски версияга қайтилгач, смартфонлар яна аввалгидек тезкор ва бенуқсон ишлай бошлаган, бу эса муаммо айнан янги дастурий таъминотда эканини исботлади.
Ҳозирги вақтда интернетдаги One UI 9 Бета махсус форумларида фойдаланувчилар фаоллик кўрсатиб, бир-бирларини ушбу муаммо юзасидан компанияга оммавий равишда шикоят қилишга чақирмоқдалар. Тарун Ватс форумда Бета 7 (ЗЗҲК) ва Бета 6 (ЗЗҲE) йиғмаларини солиштирган ҳолда махсус мавзу очди ва ўхшаш муаммоларга дуч келган барча фойдаланувчиларни ўз эътирозларини қолдиришга ундади.
Мутахассисларнинг фикрича, агар Samsung расмий ва турғун One UI 9 талқинини чиқаришдан олдин ушбу хатоларни бартараф этмаса, интерфейсдаги етарли бўлмаган равонлик якуний версияда ҳам сақланиб қолиши мумкин. Бу эса миллионлаб флагман фойдаланувчиларининг тажрибасига салбий таъсир кўрсатиши турган гап.
…