Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норози

·20·Техно
Samsung Galaxy S26 Ultra эгалари One UI 9 Бета 7 дан норози

Samsung компаниясининг бўлажак One UI 9 интерфейсининг янги синов версияси фойдаланувчилар ва технология соҳасидаги инсайдерларнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Galaxy S26 Ultra флагман смартфонларида синовдан ўтказилаётган Бета 7 версияси тизимнинг умумий ишлаш тезлиги ва анимациялар равонлигини пасайтириб юборгани аниқланди, бу эса қурилма эгаларини хавотирга солмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com хабар қилишича, таниқлиинсайдер Тарун Ватс ўзининг Galaxy S26 Ultra қурилмасида янги дастурий таъминотни синаб кўриб, ундаги жиддий камчиликларни фош этган. Унинг таъкидлашича, ундан олдинги Бета 6 версияси ҳозиргача чиқарилган энг тезкор ва силлиқ ишлайдиган қобиқ бўлган. Бироқ охирги Бета 7 версиясини ўрнатгандан сўнг интерфейсда сезиларли муаммолар юзага келган.

Равонликнинг йўқолиши ва фойдаланувчилар эътирози

Мутахассисларнинг кузатувларига кўра, сўнгги янгиланишдан кейин матн териш жараёнида кечикишлар, билдиришномалар панели ҳамда тезкор созламалар ойналари орасида ўтишда баъзи қотишлар кузатилмоқда. Шунингдек, тизим анимацияларидаги микрофризлар ҳам фойдаланувчилар эътиборидан четда қолмади. Ушбу муаммо нафақат Тарун Ватсни, балки бошқа бир машҳур инсайдер Ice Universe'ни ҳам ташвишга солди.

Ice Universe ўз баёнотида Samsung компанияси турғун (стабил) релиз яқинлашгани сари дастурий таъминот сифатини билвосита ёмонлаштириб бориш одатига эга эканини таъкидлади. Бундай ҳолат фойдаланувчилар орасида ҳақли норозиликларни келтириб чиқармоқда, чунки премиум сегментдаги флагман смартфонлардан ҳар доим мукаммал ишлаш талаб этилади.

Ортга қайтиш ва жамоатчилик ҳаракати

Юзага келган ноқулайликлардан сўнг ҳар икки инсайдер ўзларининг Galaxy S26 Ultra смартфонларини Бета 7 версиясидан аввалги Бета 6 талқинига муваффақиятли тарзда қайтаришди. Уларнинг сўзларига кўра, эски версияга қайтилгач, смартфонлар яна аввалгидек тезкор ва бенуқсон ишлай бошлаган, бу эса муаммо айнан янги дастурий таъминотда эканини исботлади.

Ҳозирги вақтда интернетдаги One UI 9 Бета махсус форумларида фойдаланувчилар фаоллик кўрсатиб, бир-бирларини ушбу муаммо юзасидан компанияга оммавий равишда шикоят қилишга чақирмоқдалар. Тарун Ватс форумда Бета 7 (ЗЗҲК) ва Бета 6 (ЗЗҲE) йиғмаларини солиштирган ҳолда махсус мавзу очди ва ўхшаш муаммоларга дуч келган барча фойдаланувчиларни ўз эътирозларини қолдиришга ундади.

Мутахассисларнинг фикрича, агар Samsung расмий ва турғун One UI 9 талқинини чиқаришдан олдин ушбу хатоларни бартараф этмаса, интерфейсдаги етарли бўлмаган равонлик якуний версияда ҳам сақланиб қолиши мумкин. Бу эса миллионлаб флагман фойдаланувчиларининг тажрибасига салбий таъсир кўрсатиши турган гап.

SamsungGalaxy S26 UltraOne UI 9ТехнологияларСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиStarship V3 космик парвозлари нархини кескин пасайтирадиБугун, 13:50Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиПоко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтадиБугун, 12:50Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиХитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиБугун, 11:54SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаSpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаБугун, 10:51Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиБугун, 10:23Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиБугун, 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди