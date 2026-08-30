МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнади

·22·Спорт
МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнади

АҚШнинг «Люмен Филд» стадионида МЛС навбатдаги турининг муросасиз ва голларга бой баҳси бўлиб ўтди. Маҳаллий «Сиэтл Саундерс» клуби ўз майдонида Шарқий конференция етакчиларидан бири — «Чикаго Файр»ни қабул қилди. Ҳар икки жамоа ҳужумчиларининг ёрқин ҳаракатларига бой бўлган беллашув жанговар 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Учрашув меҳмонлар сафидаги польшалик юлдуз Роберт Левандовскининг юқори синфи ҳамда мезбонлар ҳужумчиси Деян Йовеличнинг маҳорати остида кечди.

Голлар дуэли: Йовеличнинг дубли ва Левандовскининг маҳорати

Майдонда кечган кескин тўқнашув қуйидаги воқеалар билан ёдда қолди:

  • Левандовскининг етакчилиги: «Чикаго Файр» сафида жамоа етакчиси, польшалик тажрибали тўпурар Роберт Левандовски рақиб дарвозасини ишғол қилиш билан бирга, жамоадоши Марен Хайле-Селассиега голли узатмани етказиб берди;

  • Йовеличдан муносиб жавоб: «Сиэтл Саундерс»нинг сербиялик ҳужумчиси Деян Йовелич мезбонларнинг иккала голига муаллифлик қилиб, ўз ҳисобига навбатдаги муҳим дублни ёзиб қўйди.

10 ўйинлик ғалабасиз серия ва конференциялар жадвалидаги ҳолат

Ушбу дуранг жамоаларнинг турнир жадвалидаги ҳолатига турлича таъсир кўрсатди:

  • «Сиэтл»нинг чуқур инқирози: «Саундерс» қаторасига 10 та учрашувдан буён (8 мағлубият ва 2 дуранг) ғалаба қозона олмаяпти. Май ойида бошланган ушбу омадсиз серия туфайли жамоа 21 ўйиндан сўнг 26 очко билан Ғарбий конференциянинг 12-поғонасида қолмоқда;

  • «Чикаго»нинг барқарор юриши: «Чикаго Файр» мағлубиятсиз сериясини 5 та ўйинга етказди (3 ғалаба ва 2 дуранг) ва жами 37 очко жамғариб, Шарқий конференция жадвалининг юқори қисмида — 3-ўринда мустаҳкам бормоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:30Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиИслам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)