МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнади
АҚШнинг «Люмен Филд» стадионида МЛС навбатдаги турининг муросасиз ва голларга бой баҳси бўлиб ўтди. Маҳаллий «Сиэтл Саундерс» клуби ўз майдонида Шарқий конференция етакчиларидан бири — «Чикаго Файр»ни қабул қилди. Ҳар икки жамоа ҳужумчиларининг ёрқин ҳаракатларига бой бўлган беллашув жанговар 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Учрашув меҳмонлар сафидаги польшалик юлдуз Роберт Левандовскининг юқори синфи ҳамда мезбонлар ҳужумчиси Деян Йовеличнинг маҳорати остида кечди.
Голлар дуэли: Йовеличнинг дубли ва Левандовскининг маҳорати
Майдонда кечган кескин тўқнашув қуйидаги воқеалар билан ёдда қолди:
Левандовскининг етакчилиги: «Чикаго Файр» сафида жамоа етакчиси, польшалик тажрибали тўпурар Роберт Левандовски рақиб дарвозасини ишғол қилиш билан бирга, жамоадоши Марен Хайле-Селассиега голли узатмани етказиб берди;
Йовеличдан муносиб жавоб: «Сиэтл Саундерс»нинг сербиялик ҳужумчиси Деян Йовелич мезбонларнинг иккала голига муаллифлик қилиб, ўз ҳисобига навбатдаги муҳим дублни ёзиб қўйди.
10 ўйинлик ғалабасиз серия ва конференциялар жадвалидаги ҳолат
Ушбу дуранг жамоаларнинг турнир жадвалидаги ҳолатига турлича таъсир кўрсатди:
«Сиэтл»нинг чуқур инқирози: «Саундерс» қаторасига 10 та учрашувдан буён (8 мағлубият ва 2 дуранг) ғалаба қозона олмаяпти. Май ойида бошланган ушбу омадсиз серия туфайли жамоа 21 ўйиндан сўнг 26 очко билан Ғарбий конференциянинг 12-поғонасида қолмоқда;
«Чикаго»нинг барқарор юриши: «Чикаго Файр» мағлубиятсиз сериясини 5 та ўйинга етказди (3 ғалаба ва 2 дуранг) ва жами 37 очко жамғариб, Шарқий конференция жадвалининг юқори қисмида — 3-ўринда мустаҳкам бормоқда.
…