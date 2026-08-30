Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирди
Хитойнинг Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турнирининг марказий жангида Умар Нурмагомедовнинг маҳаллий юлдуз Сонг Ядонгга кутилмаганда нокаут билан ютқазиб қўйиши ММА оламида катта резонанс келтириб чиқарди. Ушбу кутилмаган мағлубият ортидан UFC чемпиони ва Нурмагомедовлар жамоаси етакчиси Ислам Махачев ижтимоий тармоқлар орқали ўз жамоадошига далда бериб, таъсирли баёнот билан чиқди.
Махачев бундай оғир синовлар ҳар бир жангчининг йўлида учрашини ва Умар бу ҳолатдан янада кучли бўлиб қайтишини таъкидлади.
«Мақсад сари йўлда синовлар кўп»: Махачевнинг самимий далдаси
UFC камари соҳиби ўз саҳифасида жамоадошининг суратини жойлаштириб, қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:
Тақдир ва синовлар: «Бизга тақдир қилинган нарсадан розимиз. Мақсад сари йўлда синовлар кўп, лекин ишончим комилки, сен буни енгиб ўтасан, биродар», — дея ёзди Ислам Махачев;
Шанхайдаги оғир кеча: Эслатиб ўтамиз, Умар Нурмагомедов марказий жангда Сонг Ядонгнинг 2-раунддаги чақмоқдек зарбасидан сўнг октагонга қулаб, фаолиятида илк бор муддатидан олдинги мағлубиятни қабул қилиб олган эди.
Умар Нурмагомедовнинг UFC’даги йўли ва статистикаси
Россиялик 30 ёшли яккакураш устаси енгил вазн дивизионида узоқ вақт мағлубиятсиз давом этиб, чемпионлик пойгасида энг асосий номзодлардан бири бўлиб келаётган эди:
Профессионал фаолият: Умар Нурмагомедов ММАдаги фаолиятини 2016 йилда бошлаган бўлиб, 2021 йилдан буён UFC байроғи остида жанг қилиб келмоқда;
Октагондаги натижалар: Ҳозирга қадар дунёнинг энг кучли лигасида ўтказган баҳсларида у 8 та ғалаба ва 2 та мағлубият қайд этган.
…