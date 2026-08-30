Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирди

·32·Спорт
Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирди

Хитойнинг Шанхай шаҳрида бўлиб ўтган UFC Fight Night 286 турнирининг марказий жангида Умар Нурмагомедовнинг маҳаллий юлдуз Сонг Ядонгга кутилмаганда нокаут билан ютқазиб қўйиши ММА оламида катта резонанс келтириб чиқарди. Ушбу кутилмаган мағлубият ортидан UFC чемпиони ва Нурмагомедовлар жамоаси етакчиси Ислам Махачев ижтимоий тармоқлар орқали ўз жамоадошига далда бериб, таъсирли баёнот билан чиқди.

Махачев бундай оғир синовлар ҳар бир жангчининг йўлида учрашини ва Умар бу ҳолатдан янада кучли бўлиб қайтишини таъкидлади.

«Мақсад сари йўлда синовлар кўп»: Махачевнинг самимий далдаси

UFC камари соҳиби ўз саҳифасида жамоадошининг суратини жойлаштириб, қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:

  • Тақдир ва синовлар: «Бизга тақдир қилинган нарсадан розимиз. Мақсад сари йўлда синовлар кўп, лекин ишончим комилки, сен буни енгиб ўтасан, биродар», — дея ёзди Ислам Махачев;

  • Шанхайдаги оғир кеча: Эслатиб ўтамиз, Умар Нурмагомедов марказий жангда Сонг Ядонгнинг 2-раунддаги чақмоқдек зарбасидан сўнг октагонга қулаб, фаолиятида илк бор муддатидан олдинги мағлубиятни қабул қилиб олган эди.

Умар Нурмагомедовнинг UFC’даги йўли ва статистикаси

Россиялик 30 ёшли яккакураш устаси енгил вазн дивизионида узоқ вақт мағлубиятсиз давом этиб, чемпионлик пойгасида энг асосий номзодлардан бири бўлиб келаётган эди:

  • Профессионал фаолият: Умар Нурмагомедов ММАдаги фаолиятини 2016 йилда бошлаган бўлиб, 2021 йилдан буён UFC байроғи остида жанг қилиб келмоқда;

  • Октагондаги натижалар: Ҳозирга қадар дунёнинг энг кучли лигасида ўтказган баҳсларида у 8 та ғалаба ва 2 та мағлубият қайд этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиУмар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)