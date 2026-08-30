Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”

·21·Маданият
Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”

Хонанда Ботир Қодировдан ёш ўтгани сари кўпчилик вазн тўплаши, аммо унинг қомати йиллар давомида деярли ўзгармаётгани ҳақида сўралди. Санъаткор бунинг асосий сабаблари оила, тўғри овқатланиш, интизом ва спорт эканини таъкидлади.

«Аввало, соғлом бўлиш учун оиланинг қўллаб-қувватлаши муҳим. Кейин эса тўғри овқатланиш, интизом ва, албатта, спортга эътибор бериш керак», — деди Ботир Қодиров.

Хонанда қайси спорт тури билан шуғулланиши ҳақидаги саволга эса залга бориши ва фитнес билан мунтазам машғул бўлишини айтди.

«Мен залга бораман, фитнес билан шуғулланаман ва овқатланишимга қарайман», — деди у.

Санъаткордан кундалик рационида қайси маҳсулотлар йўқлиги ҳам сўралди. Ботир Қодиров шакар истеъмол қилмаслигини маълум қилди.

«Шакар умуман емайман. Ёғларнинг айримларини истеъмол қиламан, айримларини истеъмол қилмайман», — деди хонанда.

Унинг ёш кўриниши ҳатто суҳбатдошида «шакар емаганингиз учун ҳали ҳам қаримагандирсиз, балки қандайдир эликсир ичарсиз?» деган ҳазиломуз саволни ҳам уйғотди.

Ботир Қодиров эса бунинг аниқ бир сири йўқлигини таъкидлади.

«Йўқ, бу, менимча, генетик шундайдир ёки оилам яхши эътибор қиладими, интизом... Ҳаммаси бир-бирига боғлиқ», — дея жавоб берди хонанда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиАваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиБугун, 03:09Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)Жалолиддин Аҳмадалиев: «Мен кибрли ҳам эмасман, муғомбир ҳам эмасман» (видео)Бугун, 01:55Протез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатдиПротез қўлли япон скрипкачи Гиннес рекордини ўрнатдиКеча, 23:53Бой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиБой бўлишни ўргатган муаллифнинг ўзи 1,2 миллиард долларлик қарзга ботдиКеча, 20:46Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Дилсўз кутилмаган сирни очди:«Бегим» қўшиғининг муаллифи ким?Кеча, 18:39Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Райҳон Уласенова: «Ҳатто машинамга чип ҳам ўрнатилган»Кеча, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди