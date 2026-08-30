Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтади

·3·Техно
Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтади

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Поко компанияси ўзининг янги Поко X8 5G смартфонини расман тақдим этиш санасини эълон қилди. Қурилманинг премераси жорий йилнинг 4 сентябрь куни маҳаллий вақт билан соат 12:00 да бўлиб ўтиши кутилмоқда. Смартфон савдолари дастлаб Ҳиндистон бозорида Флипкарт савдо майдончаси орқали амалга оширилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания томонидан тақдим этилган дастлабки тизерларда янги гаджетнинг ташқи кўриниши ҳам маълум қилинди. Унга кўра, қурилма ёрқин тўқ сариқ рангдаги корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, тоғлар фонида тасвирланган. Бу эса ишлаб чиқарувчининг мазкур моделни фаол турмуш тарзини ёқтирувчи фойдаланувчиларга мўлжаллаб чиқарганига ишора қилади.

Уч кундан ортиқ автоном ишлайдиган батарея

Мазкур смартфоннинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати унинг улкан қувватли аккумулятори ҳисобланади. Поко X8 5G модели нақд 9000 мА соат сиғимли батарея билан жиҳозланмоқда. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу кўрсаткич қурилманинг қўшимча қувват олмасдан 3,2 кунгача барқарор ишлашини таъминлайди.

Компания ушбу ўта юқори автономлик имкониятини махсус Повер Маххинг шиори остида фаол тарғиб қилмоқда. Ушбу қадам Поко брендининг ҳамёнбоп 5G смартфонлар сегментида юқори сиғимли аккумуляторларни жорий этиш бўйича узоқ муддатли стратегиясининг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирча янги смартфоннинг бошқа техник тавсилотлари сир сақланмоқда. Хусусан, унинг процессори, экран хусусиятлари, камера имкониятлари ҳамда тезкор қувватлаш технологиясига оид маълумотлар расмий тақдимот кунига яқинроқ ойдинлаштирилиши кутилмоқда.

ПокоСмартфонПоко X8 5GГаджетларAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиХитойда 4,7 дюймли компакт БлуеФох Аура A1 смартфони сотувга чиқдиБугун, 11:54SpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаSpaceX Виасат сунъий йўлдошини блоклашни талаб қилмоқдаБугун, 10:51Toyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиToyota Tesla изидан бориб, янги Lexus учун гигакастингни танладиБугун, 10:23Apple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиApple ишқибозлари кутган қурилма: букланувчи iPhone тақдим этиладиБугун, 08:03TSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиTSMC ва АҚШ олимлари сунъий интеллект учун СОТ-МRAM хотирасини яратдиБугун, 04:27Apple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиApple компанияси iPhone 18 смартфонлари учун савдо графигини ўзгартирадиБугун, 02:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди
Redmi K100 Pro Max смартфони илк кундаёқ рекорд натижа кўрсатди