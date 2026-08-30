Поко X8 5G тақдимоти 9000 мА соат аккумулятор билан 4 сентябрда бўлиб ўтади
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, Поко компанияси ўзининг янги Поко X8 5G смартфонини расман тақдим этиш санасини эълон қилди. Қурилманинг премераси жорий йилнинг 4 сентябрь куни маҳаллий вақт билан соат 12:00 да бўлиб ўтиши кутилмоқда. Смартфон савдолари дастлаб Ҳиндистон бозорида Флипкарт савдо майдончаси орқали амалга оширилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания томонидан тақдим этилган дастлабки тизерларда янги гаджетнинг ташқи кўриниши ҳам маълум қилинди. Унга кўра, қурилма ёрқин тўқ сариқ рангдаги корпусда ишлаб чиқарилган бўлиб, тоғлар фонида тасвирланган. Бу эса ишлаб чиқарувчининг мазкур моделни фаол турмуш тарзини ёқтирувчи фойдаланувчиларга мўлжаллаб чиқарганига ишора қилади.
Уч кундан ортиқ автоном ишлайдиган батареяМазкур смартфоннинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати унинг улкан қувватли аккумулятори ҳисобланади. Поко X8 5G модели нақд 9000 мА соат сиғимли батарея билан жиҳозланмоқда. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, бу кўрсаткич қурилманинг қўшимча қувват олмасдан 3,2 кунгача барқарор ишлашини таъминлайди.
Компания ушбу ўта юқори автономлик имкониятини махсус Повер Маххинг шиори остида фаол тарғиб қилмоқда. Ушбу қадам Поко брендининг ҳамёнбоп 5G смартфонлар сегментида юқори сиғимли аккумуляторларни жорий этиш бўйича узоқ муддатли стратегиясининг мантиқий давоми бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирча янги смартфоннинг бошқа техник тавсилотлари сир сақланмоқда. Хусусан, унинг процессори, экран хусусиятлари, камера имкониятлари ҳамда тезкор қувватлаш технологиясига оид маълумотлар расмий тақдимот кунига яқинроқ ойдинлаштирилиши кутилмоқда.
…