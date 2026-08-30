Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилди
Хитойнинг Шанхай шаҳри мезбонлик қилган UFC Fight Night 286 турнири марказий жангида маҳаллий юлдуз Сонг Ядонгга қарши кечган муросасиз баҳсда нокаутга учраган Умар Нурмагомедов бир неча соат ўтиб сукунатни бузди. Профессионал фаолиятидаги илк муддатидан олдинги мағлубиятни қабул қилиб олган россиялик яккакураш устаси ижтимоий тармоқлар орқали барча мухлисларига миннатдорчилик билдирди ва руҳан синмаганини намойиш этди.
Спортчи соғлиғи жойида эканини билдириб, хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда октагонга янада кучли бўлиб қайтишини ваъда қилди.
«Кўнгил сўраганларга раҳмат»: Нурмагомедовнинг илк иқрори
Умар Нурмагомедов ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида қисқа ва мазмунли баёнот қолдирди:
Соғлиғи ҳақида: «Менинг аҳволим яхши. Кўнгил сўраб ёзаётган барчага катта раҳмат;
Хатолар ва қайтиш режаси: Хатоларим устида ишлайман ва кучли бўлиб қайтаман», — дея ёзиб қолдирди 30 ёшли жангчи.
1-раунддаги устунлик ва кутилмаган бурилиш
Шанхайдаги жанг ниҳоятда драматик воқеаларга бой тарзда кечди:
Дастлабки 5 дақиқалик: Умар Нурмагомедов биринчи раундни барча уч ҳакамнинг баҳолаш варақасига кўра ўз фойдасига ҳал қилган эди;
Бошлар тўқнашуви ва кесилиш: Ҳал қилувчи вазият олдидан тасодифий тўқнашув оқибатида Сонг Ядонгнинг ўнг кўзи устида жиддий кесилиш юзага келиб, хитойлик жангчининг юзи қонга беланди;
Иккинчи раунддаги чақмоқдек зарба: Мураккаб вазиятга қарамай, Сонг Ядонг иккинчи раундда қарши ҳужумда Умарни аниқ тутиб олди ва кутилмаган нокаут билан ғалабани илиб кетди. Маълумот учун, Умар бунгача фақат ўтган йили Мераб Двалишвилига қарши чемпионлик жангида ҳакамларнинг баҳсли қарори билан ютқазган бўлиб, фаолиятида ҳеч қачон нокаутга учрамаган эди.
Сонг Ядонг чемпионлик камарини нишонга олди: Навбат Двалишвили ва Ян ғолибигами?
Кетма-кет иккинчи муддатидан олдинги ёрқин ғалабасини нишонлаган хитойлик юлдуз навбатдаги режаларини очиқлади:
Бош мақсад — камар: Сонг Ядонг ўзининг кейинги жангини Мераб Двалишвили ҳамда Петр Ян ўртасидаги чемпионлик баҳси ғолибига қарши ўтказиш ниятида эканини билдирди;
UFC 333’даги трилогия: Мазкур интизорлик билан кутилаётган Двалишвили — Ян принципиал трилогияси жорий йилнинг 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида якунига етади.
…