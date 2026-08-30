Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилди

·32·Спорт
Умар Нурмагомедов даҳшатли нокаутдан сўнг мухлисларига мурожаат қилди

Хитойнинг Шанхай шаҳри мезбонлик қилган UFC Fight Night 286 турнири марказий жангида маҳаллий юлдуз Сонг Ядонгга қарши кечган муросасиз баҳсда нокаутга учраган Умар Нурмагомедов бир неча соат ўтиб сукунатни бузди. Профессионал фаолиятидаги илк муддатидан олдинги мағлубиятни қабул қилиб олган россиялик яккакураш устаси ижтимоий тармоқлар орқали барча мухлисларига миннатдорчилик билдирди ва руҳан синмаганини намойиш этди.

Спортчи соғлиғи жойида эканини билдириб, хатолардан тўғри хулоса чиқарган ҳолда октагонга янада кучли бўлиб қайтишини ваъда қилди.

«Кўнгил сўраганларга раҳмат»: Нурмагомедовнинг илк иқрори

Умар Нурмагомедов ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида қисқа ва мазмунли баёнот қолдирди:

  • Соғлиғи ҳақида: «Менинг аҳволим яхши. Кўнгил сўраб ёзаётган барчага катта раҳмат;

  • Хатолар ва қайтиш режаси: Хатоларим устида ишлайман ва кучли бўлиб қайтаман», — дея ёзиб қолдирди 30 ёшли жангчи.

1-раунддаги устунлик ва кутилмаган бурилиш

Шанхайдаги жанг ниҳоятда драматик воқеаларга бой тарзда кечди:

  • Дастлабки 5 дақиқалик: Умар Нурмагомедов биринчи раундни барча уч ҳакамнинг баҳолаш варақасига кўра ўз фойдасига ҳал қилган эди;

  • Бошлар тўқнашуви ва кесилиш: Ҳал қилувчи вазият олдидан тасодифий тўқнашув оқибатида Сонг Ядонгнинг ўнг кўзи устида жиддий кесилиш юзага келиб, хитойлик жангчининг юзи қонга беланди;

  • Иккинчи раунддаги чақмоқдек зарба: Мураккаб вазиятга қарамай, Сонг Ядонг иккинчи раундда қарши ҳужумда Умарни аниқ тутиб олди ва кутилмаган нокаут билан ғалабани илиб кетди. Маълумот учун, Умар бунгача фақат ўтган йили Мераб Двалишвилига қарши чемпионлик жангида ҳакамларнинг баҳсли қарори билан ютқазган бўлиб, фаолиятида ҳеч қачон нокаутга учрамаган эди.

Сонг Ядонг чемпионлик камарини нишонга олди: Навбат Двалишвили ва Ян ғолибигами?

Кетма-кет иккинчи муддатидан олдинги ёрқин ғалабасини нишонлаган хитойлик юлдуз навбатдаги режаларини очиқлади:

  • Бош мақсад — камар: Сонг Ядонг ўзининг кейинги жангини Мераб Двалишвили ҳамда Петр Ян ўртасидаги чемпионлик баҳси ғолибига қарши ўтказиш ниятида эканини билдирди;

  • UFC 333’даги трилогия: Мазкур интизорлик билан кутилаётган Двалишвили — Ян принципиал трилогияси жорий йилнинг 24 октябрь куни Абу-Дабида бўлиб ўтадиган UFC 333 турнирида якунига етади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБарселона тарбияланувчиси Реал Соседадга ўтдиБугун, 12:58«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқин«Реал» иқтидори АПЛга йўл олмоқда: Мануэль Анхель «Фулҳэм»га ўтишга жуда яқинБугун, 12:55Битта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБитта эмоджи ва мингта маъно: Мераб Умарнинг нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:46МЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиМЛСда Левандовскидан «гол+пас»: «Чикаго Файр» сафарда дуранг ўйнадиБугун, 12:40Даҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиДаҳшатли драма: Итаума нокдаунга учради, Хргович илк чемпионга айландиБугун, 12:36Ислам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиИслам Махачев Умар Нурмагомедовнинг даҳшатли нокаутига муносабат билдирдиБугун, 12:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)