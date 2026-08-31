Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)

·25·Маданият
Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)

Актриса Маржона Мирзаалиева мухлислари билан қувончли янгиликни бўлишди. У Instagram саҳифаси орқали янги автомобиль харид қилганини маълум қилди.

Актриса янги машинаси акс этган видеони саҳифасига жойлади. Унда Маржона Мирзаалиева ўғли Муҳаммадабибнинг хоҳишига кўра, аввалги автомобилини янги машинага алмаштирганини айтди.

«Алҳамдулиллаҳ. Фарзандимнинг танлови. Оиламизга хуш келибсан, қора пантерам», — деб ёзди актриса.

Маржона Мирзаалиева ўғлига бағишлаган таъсирли мурожаатида уни ҳаётидаги энг буюк неъматлардан бири деб атади. У фарзанди улғайгач, бу сўзларни ўқишини исташини, унинг бахти учун ҳам ота, ҳам она бўлишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади.

Актриса, шунингдек, ўғлининг яна бир хоҳишини ўз меҳнати ва имкониятлари билан амалга ошира олганидан фахрланишини билдирди.

«Митти юракчанг хоҳлаган яна бир нарсани ўз кучим, ўз меҳнатим билан амалга ошира олганимдан фахрдаман, болам», — дея ёзди у.

Мазкур хабар актрисанинг кузатувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар Маржона Мирзаалиевани табриклаб, янги автомобили оиласига хайрли ва яхши кунларда хизмат қилишини тилаган.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ актриса ўғли Муҳаммадабиб учун янги уй харид қилганини ҳам маълум қилган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Бугун, 05:32Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Бугун, 05:09«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)Бугун, 03:51«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)Кеча, 17:27Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Кеча, 12:27Аваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиАваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиКеча, 03:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди