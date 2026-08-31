Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)

·30·Маданият
Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)

Хонанда Воҳиджон Исоқов Тожикистондан Тошкентга келган ва ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришган Васлида исмли қизалоқни шахсан кўргани борди.

Учрашув давомида санъаткор қизалоқ билан суҳбатлашиб, унинг истаклари билан қизиқди. Васлиданинг “Дук-дук” қўшиғини ижро этгани акс этган видео хонанданинг эътиборини тортган. Хонанда Васлиданинг ижро этган қўшиғи акс этган видеога лайк босганини маълум қилиб, қизалоқдан нимани хоҳлашини сўраганида, Васлида хўроз исташини айтган.

Воҳиджон Исоқов эса қизалоққа яхши хўроз совға қилишга ваъда берган. Кейинги видеода хонанда ваъдасининг устидан чиқиб, Васлидага хўроз олиб келгани акс этган. Санъаткорнинг айтишича, совға қилинган хўроз ўргатилган бўлиб, қочиб кетмас экан.

Ikki kishi ochiq havoda xoʻroz ushlab turgan bolaga qarab jilmaymoqda.

Хонанданинг қизалоқ истагини инобатга олиб, унга кутилмаган совға қилгани кузатувчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Ижтимоий тармоқларда фойдаланувчилар Воҳиджон Исоқовнинг меҳрибонлиги ва эътиборини олқишлаб, самимий фикрлар қолдиришган.

Тарқалган видео остида ҳам хонандага миннатдорлик билдирилган: “Мана буни ҳақиқий одамийлик дейдилар! Хонанда Воҳиджон Исоқовга самимий ва чексиз миннатдорчилигимизни билдирамиз. Меҳрибонлигингиз ва қўллаб-қувватлашингиз учун ташаккур!”

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон халқ артисти Насиба Абдуллаева ҳам Тожикистонга бориб, ижтимоий тармоқларда машҳур бўлган Васлидани кўргани ҳақида хабар берган эдик. Хонанда қизалоқнинг хонадонида меҳмон бўлиб, у билан бирга кўпчиликка таниш “Бари гал” қўшиғини ижро этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Бугун, 05:32Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Бугун, 05:06«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)Бугун, 03:51«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)Кеча, 17:27Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Кеча, 12:27Аваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиАваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиКеча, 03:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди