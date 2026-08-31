Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)

·28·Спорт
Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)

Туркия Суперлигасининг 3-туридан ўрин олган Истанбул дербисида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Қосимпошо» клубини қабул қилди. Кескин ва курашларга бой ўтган учрашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.

Мазкур баҳсда ўзбекистонлик мухлисларнинг асосий эътибори майдонга бир вақтда асосий таркибда тушган Элдор Шомуродов ҳамда Аббосбек Файзуллаевга қаратилди.

18-дақиқадаги гол ва легионерларимиз ҳаракати

Учрашув қуйидаги муҳим воқеаларга бой тарзда кечди:

  • Шомуродовнинг голи: Баҳснинг 18-дақиқасидаёқ фаоллик кўрсатган Элдор Шомуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Башакшеҳир»ни олдинга олиб чиқди;

  • Файзуллаевнинг алмаштирилиши: Истеъдодли вингер Аббосбек Файзуллаев илк бўлимда фаол ҳаракат қилди, бироқ танаффус вақтида мураббийлар қарори билан унинг ўрнига майдонга Сари туширилди;

  • Шомуродов 90 дақиқа майдонда: Элдор баҳсни тўлиқ ўтказди ва жамоа ҳужумларининг асосий маркази бўлиб хизмат қилди;

  • Меҳмонларнинг жавоб голи: 81-дақиқага келиб «Қосимпошо» сафида Диабате ҳисобни тенглаштириб (1:1), мезбонларни муҳим ғалабадан маҳрум қилди.

Турнир жадвалидаги ҳолат

Мазкур дурангдан сўнг жамоаларнинг Суперлига жадвалидаги мавқейи қуйидагича кўриниш олди:

  • «Башакшеҳир»: Ўз очколари сонини 4 тага етказиб, чемпионатнинг 7-поғонасига жойлашди;

  • «Қосимпошо»: 5 очко жамғарган ҳолда 6-ўринда бормоқда.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Туркия Суперлигаси. 3-тур

  • «Башакшеҳир» — «Қосимпошо» 1:1

  • Голлар: Шомуродов (18) — Диабате (81).

  • «Башакшеҳир»: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен (Эргун, 64), Умут, Олсен, Шомуродов, Файзуллаев (Сари, 46), Бозок (Зельке, 73).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиҚозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этдиБугун, 05:35«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 05:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)