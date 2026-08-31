Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)
Туркия Суперлигасининг 3-туридан ўрин олган Истанбул дербисида «Башакшеҳир» ўз майдонида «Қосимпошо» клубини қабул қилди. Кескин ва курашларга бой ўтган учрашув 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
Мазкур баҳсда ўзбекистонлик мухлисларнинг асосий эътибори майдонга бир вақтда асосий таркибда тушган Элдор Шомуродов ҳамда Аббосбек Файзуллаевга қаратилди.
18-дақиқадаги гол ва легионерларимиз ҳаракати
Учрашув қуйидаги муҳим воқеаларга бой тарзда кечди:
Шомуродовнинг голи: Баҳснинг 18-дақиқасидаёқ фаоллик кўрсатган Элдор Шомуродов рақиб дарвозасини ишғол қилиб, «Башакшеҳир»ни олдинга олиб чиқди;
Файзуллаевнинг алмаштирилиши: Истеъдодли вингер Аббосбек Файзуллаев илк бўлимда фаол ҳаракат қилди, бироқ танаффус вақтида мураббийлар қарори билан унинг ўрнига майдонга Сари туширилди;
Шомуродов 90 дақиқа майдонда: Элдор баҳсни тўлиқ ўтказди ва жамоа ҳужумларининг асосий маркази бўлиб хизмат қилди;
Меҳмонларнинг жавоб голи: 81-дақиқага келиб «Қосимпошо» сафида Диабате ҳисобни тенглаштириб (1:1), мезбонларни муҳим ғалабадан маҳрум қилди.
Турнир жадвалидаги ҳолат
Мазкур дурангдан сўнг жамоаларнинг Суперлига жадвалидаги мавқейи қуйидагича кўриниш олди:
«Башакшеҳир»: Ўз очколари сонини 4 тага етказиб, чемпионатнинг 7-поғонасига жойлашди;
«Қосимпошо»: 5 очко жамғарган ҳолда 6-ўринда бормоқда.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Туркия Суперлигаси. 3-тур
«Башакшеҳир» — «Қосимпошо» 1:1
Голлар: Шомуродов (18) — Диабате (81).
«Башакшеҳир»: Муҳаммед, Умар Али, Эмин, Опоку, Опери, Кемен (Эргун, 64), Умут, Олсен, Шомуродов, Файзуллаев (Сари, 46), Бозок (Зельке, 73).
…