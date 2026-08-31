Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этди

·23·Спорт
Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этди

Россия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида Қозоннинг «Рубин» клуби ўз майдонида Махачқалъанинг «Динамо» жамоасини қабул қилди. «Ак Барс Арена»да кечган муросасиз беллашув мезбонларнинг 3:1 ҳисобидаги ёрқин ва иродали ғалабаси билан якунланди.

Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун аҳамиятли жиҳати, миллий терма жамоамизнинг ёш ва ишончли ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида баҳсни бошланғич таркибда бошлаб, ҳакамнинг якуний ҳуштагигача тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилди.

Иккинчи бўлимдаги голлар шоуси ва сўнгги дақиқалар драмаси

Биринчи бўлими голсиз кечган учрашувнинг иккинчи қисми кескин вазиятларга бой бўлди:

  • Ҳисобнинг очилиши: 62-дақиқада «Рубин» аъзоси Розиков рақиб дарвозасини ишғол қилиб, қозонликларни олдинга олиб чиқди;

  • Пенальти ва мувозанат: 73-дақиқада «Динамо» сафида Миро белгиланган 11 метрлик жарима зарбасини (пенальти) аниқ амалга ошириб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;

  • Жукич ва Жочичдан нуқта: Мезбонлар босимни ошириб, 87-дақиқада Жукичнинг голи эвазига яна олдинга чиқиб олди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+5-дақиқада эса Жочич рақиб дарвозасига учинчи тўпни киритиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба жамоаларнинг РПЛ жадвалидаги кўрсаткичларини қуйидагича кўринишга келтирди:

  • «Рубин»: Ўз очколари сонини 9 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалининг 8-поғонасидан жой олди;

  • «Динамо Махачқалъа»: 10 очко жамғарган ҳолда 7-ўринда бормоқда.

Ўйин қайдномаси

  • Россия Премьер-лигаси. 6-тур

  • «Рубин» — «Динамо Махачқалъа» 3:1

  • Голлар: Розиков (62), Жукич (87), Жочич (90+5) — Миро (73, пен).

  • «Рубин»: Жаҳонгир Ўрозов тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиИспанияда кутилмаган натижа: «Валенсия» сафарда тор-мор этилдиБугун, 05:44«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!Бугун, 05:42«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлари«Интер»дан юз фоизлик натижа: «Кальяри» — «Интер» учрашуви тафсилотлариБугун, 05:40Кападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиКападзе «Насаф» устидан қозонилган ғалаба, бош мақсад ва совринлар ҳақида гапирдиБугун, 05:38«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот берди«Насаф»дан кетадими? Рўзиқул Бердиев «Навбаҳор»дан учралган мағлубиятдан сўнг кутилмаган баёнот бердиБугун, 05:32Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Шомуродовдан супер гол: «Башакшеҳир» ва «Қосимпошо» дуранг қайд этди (видео)Бугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)