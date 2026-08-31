Қозонда Ўрозов тўлиқ ўйнади: «Рубин» «Динамо»ни мағлуб этди
Россия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида Қозоннинг «Рубин» клуби ўз майдонида Махачқалъанинг «Динамо» жамоасини қабул қилди. «Ак Барс Арена»да кечган муросасиз беллашув мезбонларнинг 3:1 ҳисобидаги ёрқин ва иродали ғалабаси билан якунланди.
Ўзбекистонлик футбол ихлосмандлари учун аҳамиятли жиҳати, миллий терма жамоамизнинг ёш ва ишончли ҳимоячиси Жаҳонгир Ўрозов «Рубин» сафида баҳсни бошланғич таркибда бошлаб, ҳакамнинг якуний ҳуштагигача тўлиқ 90 дақиқа давомида ишончли ҳаракат қилди.
Иккинчи бўлимдаги голлар шоуси ва сўнгги дақиқалар драмаси
Биринчи бўлими голсиз кечган учрашувнинг иккинчи қисми кескин вазиятларга бой бўлди:
Ҳисобнинг очилиши: 62-дақиқада «Рубин» аъзоси Розиков рақиб дарвозасини ишғол қилиб, қозонликларни олдинга олиб чиқди;
Пенальти ва мувозанат: 73-дақиқада «Динамо» сафида Миро белгиланган 11 метрлик жарима зарбасини (пенальти) аниқ амалга ошириб, ҳисобни 1:1 кўринишига келтирди;
Жукич ва Жочичдан нуқта: Мезбонлар босимни ошириб, 87-дақиқада Жукичнинг голи эвазига яна олдинга чиқиб олди. Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+5-дақиқада эса Жочич рақиб дарвозасига учинчи тўпни киритиб, баҳсга якуний нуқтани қўйди.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба жамоаларнинг РПЛ жадвалидаги кўрсаткичларини қуйидагича кўринишга келтирди:
«Рубин»: Ўз очколари сонини 9 тага етказиб, чемпионат турнир жадвалининг 8-поғонасидан жой олди;
«Динамо Махачқалъа»: 10 очко жамғарган ҳолда 7-ўринда бормоқда.
Ўйин қайдномаси
Россия Премьер-лигаси. 6-тур
«Рубин» — «Динамо Махачқалъа» 3:1
Голлар: Розиков (62), Жукич (87), Жочич (90+5) — Миро (73, пен).
«Рубин»: Жаҳонгир Ўрозов тўлиқ 90 дақиқа ҳаракат қилди.
…