Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)

·27·Маданият
Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)

“Болажон ТВ” каналидаги “Бу ким?” кўрсатувининг навбатдаги меҳмони актриса Дилноза Кубаева бўлди. Суҳбат давомида унга фамилияси нега айнан “Кубаева” экани ҳақида савол берилди.

“Вой, тўғриси, бу саволни жуда кўп олардим. Қаранг, биласизми, қадимда фарзандларга ота-онанинг ниятини ифодаловчи исмлар қўйилган. Масалан, оилада ўғил фарзанд туғилишини умид қилиб, қизларига Умидахон, қиз фарзанд туғилишини умид қилиб, ўғилларига Умид каби исмлар беришган.

Баъзан қиз фарзандлар кетма-кет туғилаверса, кейингиси ўғил бўлсин деган ниятда Ўғилой деб исм қўйишган. Фарзандлари кўп касал бўлиб, яшамай қолган оилаларда эса “шу болам омон қолсин” деган ният билан Турсин каби исмлар берилган.

Менинг бобожонимнинг ҳам кўплаб ака-опалари туғилиб, яшамаган экан. Кейин бобожоним туғилганларида, ота-онаси “ўзидан кўпайиб кетсин, фарзандлари кўпайсин” деган ниятда уларга Кўпайсин деб исм қўйишган.

Аввалги пайтларда туғилганлик ҳақидаги гувоҳномаларни ёзишда хатолар бўлиб кетган. Шу сабабли кўплаб исмлар ҳам ўзгариб қолган. Кўпайсин ҳам ҳужжатларда нотўғри ёзилиб, “Куба”, “Кубай” шаклига ўзгариб кетган.

Шунинг учун мен аслида Кўпайсинова Дилноза, Кўпайсинова бўлишим керак эди. Аммо фамилиям ҳужжатларда “Кубай”дан келиб чиқиб, Кубаева бўлиб қолган”, — дея тушунтирди Дилноза Кубаева.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Воҳиджон Исоқов тожикистонлик қизалоқни кўргани борди: унга хўроз совға қилди (видео)Бугун, 05:09Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Маржона Мирзаалиева ўғлининг хоҳишини амалга оширди: янги машина харид қилди (видео)Бугун, 05:06«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)Бугун, 03:51«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)«Кўксарой»даги кутилмаган шоу: Ўзбек хонандалари Модини қандай ҳайратда қолдирди? (видео)Кеча, 17:27Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Ботир Қодиров: “Шакар умуман емайман”Кеча, 12:27Аваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиАваз Охун «юлдузлик касаллиги»га чалинганини тан олдиКеча, 03:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди