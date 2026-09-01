Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этди

·3·Спорт
Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этди

Италия А Сериясининг 2-турига Бергамо шаҳрида кечган ниҳоятда кескин ва шиддатли баҳс билан якун ясалди. Ўз майдонида «Болонья»ни қабул қилган «Аталанта» ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги сонияларда ғалаба тўпини киритиб, муҳим 1:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.

Маурицио Сарри шогирдлари ушбу муваффақиятдан сўнг кетма-кет иккинчи ғалабасини тантана қилиб, очколарини 6 тага етказди ва пешқадамлар сафидан мустаҳкам жой олди. Ҳар иккала турда ҳам имкониятни бой берган «Болонья» эса очкосиз қолмоқда.

Захирадан тушган Самаржичнинг қаҳрамонлиги

Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий жиҳатлар ва тактик ўзгаришлар:

  • 90+6-дақиқадаги гол: Ўйиннинг 68-дақиқасида захирадан майдонга тушган Лазар Самаржич ҳакам қўшиб берган сўнгги дақиқаларда рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, Бергамо аҳлига ғалаба келтирди;

  • Саррининг тўғри алмаштиришлари: «Аталанта» мураббийлар штаби иккинчи бўлимда амалга оширган ротациялар ва ҳужумга қўшимча куч ташлаш тактикаси ўйиннинг кульминацион палласида ўз мевасини берди;

  • «Болонья»нинг чидамсизлиги: Меҳмонлар 95 дақиқа давомида кучли ҳимояланган бўлса-да, сўнгги ҳал қилувчи ҳужумда концентрацияни йўқотиб, муҳим очкодан маҳрум бўлди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • А Серия | 2-тур

  • «Аталанта» — «Болонья» 1:0

  • 31 август, «Атлети Адзурри д'Италия» стадиони

  • Гол: Лазар Самаржич (90+6);

  • «Аталанта» таркиби: Карнезекки, Заппакоста, Коссуну, Скальвини, Колашинац (Белланова, 78), Пашалич, Гаэтано, Эдерсон (Самаржич, 68), де Кетеларе (Залевски, 55), Скамакка (Крстович, 68), Распадори (Элмаз, 55);

  • «Болонья» таркиби: Скорупски, Холм (Зортеа, 72), Хелланд, Хеггем, Алхасан, Побега (Амондараин, 72), Фергюсон, Бернардески, Одгор (Орсолини 60, Моро 80), Камбияги, Пикколи (Довбик, 60);

  • Огоҳлантириш: Крстович (73).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиМастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиБугун, 06:07Муҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиМуҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиБугун, 06:03«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозондиБугун, 05:56Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиТрансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиКеча, 22:38«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиКеча, 22:32Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)