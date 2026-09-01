Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этди
Италия А Сериясининг 2-турига Бергамо шаҳрида кечган ниҳоятда кескин ва шиддатли баҳс билан якун ясалди. Ўз майдонида «Болонья»ни қабул қилган «Аталанта» ҳакам томонидан қўшиб берилган сўнгги сонияларда ғалаба тўпини киритиб, муҳим 1:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.
Маурицио Сарри шогирдлари ушбу муваффақиятдан сўнг кетма-кет иккинчи ғалабасини тантана қилиб, очколарини 6 тага етказди ва пешқадамлар сафидан мустаҳкам жой олди. Ҳар иккала турда ҳам имкониятни бой берган «Болонья» эса очкосиз қолмоқда.
Захирадан тушган Самаржичнинг қаҳрамонлиги
Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий жиҳатлар ва тактик ўзгаришлар:
90+6-дақиқадаги гол: Ўйиннинг 68-дақиқасида захирадан майдонга тушган Лазар Самаржич ҳакам қўшиб берган сўнгги дақиқаларда рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, Бергамо аҳлига ғалаба келтирди;
Саррининг тўғри алмаштиришлари: «Аталанта» мураббийлар штаби иккинчи бўлимда амалга оширган ротациялар ва ҳужумга қўшимча куч ташлаш тактикаси ўйиннинг кульминацион палласида ўз мевасини берди;
«Болонья»нинг чидамсизлиги: Меҳмонлар 95 дақиқа давомида кучли ҳимояланган бўлса-да, сўнгги ҳал қилувчи ҳужумда концентрацияни йўқотиб, муҳим очкодан маҳрум бўлди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
А Серия | 2-тур
«Аталанта» — «Болонья» 1:0
31 август, «Атлети Адзурри д'Италия» стадиони
Гол: Лазар Самаржич (90+6);
«Аталанта» таркиби: Карнезекки, Заппакоста, Коссуну, Скальвини, Колашинац (Белланова, 78), Пашалич, Гаэтано, Эдерсон (Самаржич, 68), де Кетеларе (Залевски, 55), Скамакка (Крстович, 68), Распадори (Элмаз, 55);
«Болонья» таркиби: Скорупски, Холм (Зортеа, 72), Хелланд, Хеггем, Алхасан, Побега (Амондараин, 72), Фергюсон, Бернардески, Одгор (Орсолини 60, Моро 80), Камбияги, Пикколи (Довбик, 60);
Огоҳлантириш: Крстович (73).
…