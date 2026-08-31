Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилди
Мисрнинг ҳозирги қуруқ ва жазирама Ғарбий чўлида олимлар 70 миллион йилдан ортиқ вақт аввал яшаган акулаларнинг қазилма тишларини топишди. Топилма Абу-Тартур платосида аниқланган.
Тадқиқотчилар жами 14 та тошқотган акула тишини ўрганиб, улар камида бешта йўқолиб кетган акула турига тегишли эканини аниқлашди. Илгариги топилмалар билан бирга бу ҳудудда аниқланган қадимий акула турлари сони камида еттитага етган.
Энг қизиғи, бу жой миллионлаб йиллар олдин ҳозирги чўл эмас, балки илиқ ва серҳаёт тропик денгиз бўлган. Денгизда турли хил акулалар яшаган, сувда озуқа миқдори ҳам юқори бўлган.
Айрим топилган турлар Мисрда илк бор қайд этилган. Улар орасида Африкада биринчи марта учраган бўлиши мумкин бўлган акула ҳам бор.
Олимларнинг таъкидлашича, бу кашфиёт Миср чўлининг ўтмиши қандай бўлганини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Бугун қум ва қуруқлик ҳукмрон бўлган ҳудуд миллионлаб йиллар аввал акулалар сузиб юрган денгиз бўлган.
…