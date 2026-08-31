Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилди

·1·Дунё
Миср чўли остидан 70 миллион йиллик акулалар дунёси топилди

Мисрнинг ҳозирги қуруқ ва жазирама Ғарбий чўлида олимлар 70 миллион йилдан ортиқ вақт аввал яшаган акулаларнинг қазилма тишларини топишди. Топилма Абу-Тартур платосида аниқланган.

Тадқиқотчилар жами 14 та тошқотган акула тишини ўрганиб, улар камида бешта йўқолиб кетган акула турига тегишли эканини аниқлашди. Илгариги топилмалар билан бирга бу ҳудудда аниқланган қадимий акула турлари сони камида еттитага етган.

Энг қизиғи, бу жой миллионлаб йиллар олдин ҳозирги чўл эмас, балки илиқ ва серҳаёт тропик денгиз бўлган. Денгизда турли хил акулалар яшаган, сувда озуқа миқдори ҳам юқори бўлган.

Айрим топилган турлар Мисрда илк бор қайд этилган. Улар орасида Африкада биринчи марта учраган бўлиши мумкин бўлган акула ҳам бор.

Олимларнинг таъкидлашича, бу кашфиёт Миср чўлининг ўтмиши қандай бўлганини яхшироқ тушунишга ёрдам беради. Бугун қум ва қуруқлик ҳукмрон бўлган ҳудуд миллионлаб йиллар аввал акулалар сузиб юрган денгиз бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиОлимлар нарвалнинг 3 метрлик “шохи” сирини очдиКеча, 23:49Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Китлар нима деяётганини AI яқинда аниқлайдими?Кеча, 23:22«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?«Урушни тўхтатинг!» Нарендра Моди Бишкекда Путиннинг юзига нималар деди?Кеча, 22:16Фуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичФуқаро 18,5 кг кумуш хазина топиб олди: Дания тарихидаги рекорд кўрсаткичКеча, 21:46Қулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиҚулоғи очилмаган 22 ёшли аёлда кутилмаган рак аниқландиКеча, 18:22Бразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борБразилиялик оилада ажабланарли ирсият: айрим аъзоларида 24 та бармоқ борКеча, 17:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди