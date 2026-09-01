«Реал»да янги тактика: Моуриньо Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтди

·0·Спорт
«Реал»да янги тактика: Моуриньо Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтди

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Испаниянинг нуфузли AS нашрига берган интервьюсида жамоа етакчиларидан бири Жуд Беллингҳэмнинг ўйини, унинг тактик вазифаларидаги ўзгаришлар ҳамда футбол оламидаги энг олий якка соврин — «Олтин тўп»га даъвогарлиги ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.

Португалиялик мутахассис 23 ёшли яримҳимоячининг майдондаги ролини бутунлай қайта кўриб чиққанини ва унга ўз салоҳиятини тўлиқ намоён қилиши учун янги эркинлик берганини очиқлади.

«У энди қанот ҳимоячиси бўлиб югурмайди»: Моуриньонинг тактик қарори

Жозе Моуриньо инглиз юлдузи билан шахсий келишуви ва унинг характери борасида қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Юқори талабчанлик: «У ўзига ҳам, бошқаларга ҳам ниҳоятда талабчан. Бу хусусият менга жуда маъқул келади»;

  • Тактик хатони тўғрилаш: «У билан алоҳида келишиб олдим: ҳимояланиш пайтида уни иккинчи чап қанот ҳимоячиси сифатида орқага қайтиб юрганини кўришни истамайман. Чунки аввал бундай ҳолат тез-тез учрарди. Биз „Бенфика“ билан бу заифликдан фаол фойдалангандик»;

  • Янги тузилма ва қулайлик: «Ҳозир жамоани мутлақо бошқача шакллантирдик. У энди майдонда айнан нима қилиши кераклигини аниқ билади ва ўзини жуда эркин ҳамда қулай ҳис қилмоқда».

«Олтин тўп» ва яримҳимоя марказидаги устунлик

«Реал» устози Жуд Беллингҳэмнинг дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга лойиқ эканини алоҳида қайд этди:

  • «Реал»нинг даъвогарлари: «Мен „Реал Мадрид“да „Олтин тўп“ни қўлга киритишга қодир бир нечта футболчи борлигини айтганман. Мана улардан бири — айнан Жуд»;

  • Марказдаги феномен: «Албатта, Жаҳон чемпионати орқали тарихга кирган футболчилар ҳам бор. Лекин Жуд яримҳимоя марказида — шунчаки ақлбовар қилмас даражани кўрсатмоқда».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиМастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиБугун, 06:07Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиМуҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиБугун, 06:05Муҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиМуҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиБугун, 06:03«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозондиБугун, 05:56Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиТрансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиКеча, 22:38«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиКеча, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)