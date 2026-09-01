«Реал»да янги тактика: Моуриньо Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтди
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо Испаниянинг нуфузли AS нашрига берган интервьюсида жамоа етакчиларидан бири Жуд Беллингҳэмнинг ўйини, унинг тактик вазифаларидаги ўзгаришлар ҳамда футбол оламидаги энг олий якка соврин — «Олтин тўп»га даъвогарлиги ҳақида атрофлича тўхталиб ўтди.
Португалиялик мутахассис 23 ёшли яримҳимоячининг майдондаги ролини бутунлай қайта кўриб чиққанини ва унга ўз салоҳиятини тўлиқ намоён қилиши учун янги эркинлик берганини очиқлади.
«У энди қанот ҳимоячиси бўлиб югурмайди»: Моуриньонинг тактик қарори
Жозе Моуриньо инглиз юлдузи билан шахсий келишуви ва унинг характери борасида қуйидаги фикрларни билдирди:
Юқори талабчанлик: «У ўзига ҳам, бошқаларга ҳам ниҳоятда талабчан. Бу хусусият менга жуда маъқул келади»;
Тактик хатони тўғрилаш: «У билан алоҳида келишиб олдим: ҳимояланиш пайтида уни иккинчи чап қанот ҳимоячиси сифатида орқага қайтиб юрганини кўришни истамайман. Чунки аввал бундай ҳолат тез-тез учрарди. Биз „Бенфика“ билан бу заифликдан фаол фойдалангандик»;
Янги тузилма ва қулайлик: «Ҳозир жамоани мутлақо бошқача шакллантирдик. У энди майдонда айнан нима қилиши кераклигини аниқ билади ва ўзини жуда эркин ҳамда қулай ҳис қилмоқда».
«Олтин тўп» ва яримҳимоя марказидаги устунлик
«Реал» устози Жуд Беллингҳэмнинг дунёнинг энг яхши футболчиси бўлишга лойиқ эканини алоҳида қайд этди:
«Реал»нинг даъвогарлари: «Мен „Реал Мадрид“да „Олтин тўп“ни қўлга киритишга қодир бир нечта футболчи борлигини айтганман. Мана улардан бири — айнан Жуд»;
Марказдаги феномен: «Албатта, Жаҳон чемпионати орқали тарихга кирган футболчилар ҳам бор. Лекин Жуд яримҳимоя марказида — шунчаки ақлбовар қилмас даражани кўрсатмоқда».
…