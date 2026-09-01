Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этди
Технология оламидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Apple ўзининг собиқ ходими устидан қўзғатилган суд ишида OpenAI фойдасига тижорат сирларини ўғирлагани ҳақидаги даъволарини тасдиқловчи "шок қилувчи далиллар"ни тақдим этди. TechCrunch хабар қилишича, ушбу жиддий айбловлар собиқ ходим Чанг Лиу га тегишли бўлган эски ишчи ноутбук текширувдан ўтказилгандан сўнг маълум бўлган. Ҳозирда OpenAI компаниясида фаолият юритаётган ушбу шахс Apple махфий маълумотларини ўзининг янги ишида ишлатганликда гумон қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Суд ҳужжатларига кўра, Чанг Лиу Apple компаниясининг махфий схемасидан ҳамда Купертино гигантининг ички муҳандислик иловасига ўхшаш воситадан OpenAI'даги ишида фойдалангани аниқланган. Apple томони OpenAI бу ҳолатдан тўлиқ хабардор бўлганини ва жорий йилнинг июн ойида тергов бошланганини сезган Лиу ўзининг OpenAI'даги ҳамкасби Ю-Тинг Пенг ёрдамида далилларни йўқ қилишга уринганини иддао қилмоқда. Компания тақдим этган ноутбукдаги маълумотлар уларнинг гумонлари асоссиз эмаслигини кўрсатмоқда.
Суд жараёни ва томонларнинг позициялариОлдинги суд материалларида келтирилган хабарларга кўра, Чанг Лиу Apple файлларига кириш ҳуқуқи сақланиб қолганини билиб туриб, бу ҳолатга енгил муносабат билдирган. Бироқ OpenAI компанияси бу айбловларга жавобан баёнот бериб, ходим компаниядан кетганидан кейин фақат эски ҳамкасбларининг илтимосига кўра ёрдам бериш мақсадигагина файлларга кирганини таъкидлаган. OpenAI вакилларининг фикрича, мазкур ҳолат Apple компаниясининг ўз тизимидаги хавфсизлик ва кириш ҳуқуқларини етарлича бошқара олмагани оқибатидир.
Шунга қарамай, Apple бу важларни қатъиян рад этмоқда. Компания баёнотида таъкидланишича, собиқ ходим оддий қолдиқ ҳуқуқлардан эмас, балки тизимдаги камдан-кам учрайдиган ва аввал номаълум бўлган аутентификация хатосидан атайлаб фойдаланган. Ҳозирги кунда мазкур можаро юзасидан ўқувчилар ва технология ҳамжамияти вакиллари OpenAI расмий изоҳини кутишмоқда, бироқ компания бошқа тафсилотларни ошкор этишдан тийилмоқда.
Суд талаблари ва келгусидаги оқибатлар
Apple суд жараёни давом этаётган вақтда OpenAI компаниясига ўз технологияларига асосланган ҳолда аппарат таъминоти устида ишлашни вақтинча тақиқловчи суд буйруғини талаб қилмоқда. Шунингдек, компания далилларни тезкорлик билан йиғиш жараёнини талаб қилмоқда, чунки тергов жараёнида яна бошқа собиқ ходимлар ҳам шунга ўхшаш қоидабузарликларга алоқадор бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Apple'нинг дастлабки суд аризасида келтирилишича, ҳозирги кунда 400 дан ортиқ собиқ Apple ходимлари OpenAI компаниясида ишлайди. Ушбу суд ишининг якуни нафақат ушбу икки йирик компания ўзаро муносабатларига, балки бутун сунъий интеллект ва технология бозорида интеллектуал мулк хавфсизлигини таъминлаш амалиётига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…