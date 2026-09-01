Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этди

·19·Техно
Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этди

Технология оламидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Apple ўзининг собиқ ходими устидан қўзғатилган суд ишида OpenAI фойдасига тижорат сирларини ўғирлагани ҳақидаги даъволарини тасдиқловчи "шок қилувчи далиллар"ни тақдим этди. TechCrunch хабар қилишича, ушбу жиддий айбловлар собиқ ходим Чанг Лиу га тегишли бўлган эски ишчи ноутбук текширувдан ўтказилгандан сўнг маълум бўлган. Ҳозирда OpenAI компаниясида фаолият юритаётган ушбу шахс Apple махфий маълумотларини ўзининг янги ишида ишлатганликда гумон қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Суд ҳужжатларига кўра, Чанг Лиу Apple компаниясининг махфий схемасидан ҳамда Купертино гигантининг ички муҳандислик иловасига ўхшаш воситадан OpenAI'даги ишида фойдалангани аниқланган. Apple томони OpenAI бу ҳолатдан тўлиқ хабардор бўлганини ва жорий йилнинг июн ойида тергов бошланганини сезган Лиу ўзининг OpenAI'даги ҳамкасби Ю-Тинг Пенг ёрдамида далилларни йўқ қилишга уринганини иддао қилмоқда. Компания тақдим этган ноутбукдаги маълумотлар уларнинг гумонлари асоссиз эмаслигини кўрсатмоқда.

Суд жараёни ва томонларнинг позициялари

Олдинги суд материалларида келтирилган хабарларга кўра, Чанг Лиу Apple файлларига кириш ҳуқуқи сақланиб қолганини билиб туриб, бу ҳолатга енгил муносабат билдирган. Бироқ OpenAI компанияси бу айбловларга жавобан баёнот бериб, ходим компаниядан кетганидан кейин фақат эски ҳамкасбларининг илтимосига кўра ёрдам бериш мақсадигагина файлларга кирганини таъкидлаган. OpenAI вакилларининг фикрича, мазкур ҳолат Apple компаниясининг ўз тизимидаги хавфсизлик ва кириш ҳуқуқларини етарлича бошқара олмагани оқибатидир.

Шунга қарамай, Apple бу важларни қатъиян рад этмоқда. Компания баёнотида таъкидланишича, собиқ ходим оддий қолдиқ ҳуқуқлардан эмас, балки тизимдаги камдан-кам учрайдиган ва аввал номаълум бўлган аутентификация хатосидан атайлаб фойдаланган. Ҳозирги кунда мазкур можаро юзасидан ўқувчилар ва технология ҳамжамияти вакиллари OpenAI расмий изоҳини кутишмоқда, бироқ компания бошқа тафсилотларни ошкор этишдан тийилмоқда.

Суд талаблари ва келгусидаги оқибатлар

Apple суд жараёни давом этаётган вақтда OpenAI компаниясига ўз технологияларига асосланган ҳолда аппарат таъминоти устида ишлашни вақтинча тақиқловчи суд буйруғини талаб қилмоқда. Шунингдек, компания далилларни тезкорлик билан йиғиш жараёнини талаб қилмоқда, чунки тергов жараёнида яна бошқа собиқ ходимлар ҳам шунга ўхшаш қоидабузарликларга алоқадор бўлиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, Apple'нинг дастлабки суд аризасида келтирилишича, ҳозирги кунда 400 дан ортиқ собиқ Apple ходимлари OpenAI компаниясида ишлайди. Ушбу суд ишининг якуни нафақат ушбу икки йирик компания ўзаро муносабатларига, балки бутун сунъий интеллект ва технология бозорида интеллектуал мулк хавфсизлигини таъминлаш амалиётига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

AppleOpenAIСудТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиEnough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиБугун, 04:50Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиМутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиБугун, 03:23Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумApple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумБугун, 01:57Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаApple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаБугун, 00:26Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиХитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 23:28Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиТим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиКеча, 22:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди