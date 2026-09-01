Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқда
Технология оламидаги энг йирик ўзгаришлардан бири сифатида Apple компаниясида бош директор Tim Cook ўз лавозимини тарк этди ва унинг ортидан бир қатор юқори мартабали раҳбарлар ҳам ўз лавозимларидан воз кеча бошлади. Bloomberg хабарига кўра, компанияда узоқ йиллардан бери App Store бўлимига раҳбарлик қилиб келган Фил Счиллер ҳам ўз лавозимини тарк этди. Бу эса корпорацияда янги раҳбарлик даври бошланаётганидан дарак беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Фил Счиллер Apple сафида 1987-йилдан бери фаолият юритиб келмоқда (орада атиги тўрт йиллик танаффус бўлган) ва у App Store'ни 2015-йилда бошқаришни бошлаган эди. Бироқ Счиллер компанияни тўлиқ тарк этмайди. У компанияга улкан техник ёки етакчилик ҳиссаси қўшган шахсларга бериладиган Apple Феллов мақомини сақлаб қолади ва номаълум лойиҳалар устида ишлайди. Бироқ инсайдерларнинг фикрича, бу лавозим унинг нафақага чиқиш сари ташлаган катта қадами бўлиши мумкин.
Суд жараёнлари ва App Store бошқарувидаги ўзгаришларСчиллер ўз фаолияти давомида Эпик Гамес компанияси билан App Store'даги ички тўлов тизимлари бўйича бўлиб ўтган йирик суд жараёнини бошқарган эди. 2020-йилда Эпик Гамес Apple'ни ноқонуний монополияда айблаб судга мурожаат қилган эди. Монополия бўйича даъволар рад этилган ва суд асосий қисмда Apple фойдасига қарор чиқарган бўлса-да, компания дастурчиларга ташқи тўлов вариантларига ҳавола бериш имкониятини таъминлашга мажбур қилинган эди. Мазкур ҳуқуқий кураш ҳозир ҳам давом этмоқда.
Счиллер кетгач, App Store'нинг кундалик операциялари Apple'да 14 йилдан ортиқ вақтдан бери ишлаб келаётган ва бутун фаолиятини айнан шу бўлимга бағишлаган Карсон Оливерга топширилади. Шунингдек, Bloomberg маълумотига кўра, App Store маркетинг департаментидан Эддй Куе бошчилигидаги хизматлар бўлимига ўтказилмоқда. TechCrunch бу ўтиш жараёни юзасидан Apple'га мурожаат қилиб, қўшимча маълумот олган.
Юқори мартабали раҳбарларнинг кетма-кет истеъфосиСчиллернинг кетиши iPhone ишлаб чиқарувчи компаниядаги бошқа йирик кадрлар йўқотишлари тўлқинининг давоми бўлди. Яқинда компаниянинг бош операцион директори Жефф Виллиаms 27 йиллик фаолиятидан сўнг декабрь ойида нафақага чиққани маълум қилинган эди. Шунингдек, Атроф-муҳит, сиёсат ва ижтимоий ташаббуслар бўйича вице-президент Лиса Жакксон ҳамда бош юрист Кате Адаms ҳам декабрда ўз лавозимларини тарк этиши эълон қилинган эди.
Apple Pay раҳбари Женнифер Баилей ҳам компанияда 20 йилдан ортиқ ишлагандан сўнг октябрь ойида нафақага чиқиши кутилмоқда. Июль ойида эса Vision Pro гарнитурасига масъул бўлган Apple вице-президенти Паул Меаде компанияни тарк этиб, OpenAI сафига қўшилган эди. Меаде кетганидан сўнг Apple Vision Pro жамоасини қисқартириб, икки ҳафта олдинги ҳолатга кўра тахминан 100 нафар ходимни ишдан бўшатган.
Эндиликда компания бош директори лавозимини эгаллаган Джон Тернус зиммасига Apple сафини янги авлод корпоратив раҳбарлари билан тўлдириш ҳамда бошқа кўплаб мураккаб вазифаларни ҳал қилиш мажбурияти юкланмоқда.
…