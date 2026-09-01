Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқда

·2·Техно
Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқда

Технология оламидаги энг йирик ўзгаришлардан бири сифатида Apple компаниясида бош директор Tim Cook ўз лавозимини тарк этди ва унинг ортидан бир қатор юқори мартабали раҳбарлар ҳам ўз лавозимларидан воз кеча бошлади. Bloomberg хабарига кўра, компанияда узоқ йиллардан бери App Store бўлимига раҳбарлик қилиб келган Фил Счиллер ҳам ўз лавозимини тарк этди. Бу эса корпорацияда янги раҳбарлик даври бошланаётганидан дарак беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Фил Счиллер Apple сафида 1987-йилдан бери фаолият юритиб келмоқда (орада атиги тўрт йиллик танаффус бўлган) ва у App Store'ни 2015-йилда бошқаришни бошлаган эди. Бироқ Счиллер компанияни тўлиқ тарк этмайди. У компанияга улкан техник ёки етакчилик ҳиссаси қўшган шахсларга бериладиган Apple Феллов мақомини сақлаб қолади ва номаълум лойиҳалар устида ишлайди. Бироқ инсайдерларнинг фикрича, бу лавозим унинг нафақага чиқиш сари ташлаган катта қадами бўлиши мумкин.

Суд жараёнлари ва App Store бошқарувидаги ўзгаришлар

Счиллер ўз фаолияти давомида Эпик Гамес компанияси билан App Store'даги ички тўлов тизимлари бўйича бўлиб ўтган йирик суд жараёнини бошқарган эди. 2020-йилда Эпик Гамес Apple'ни ноқонуний монополияда айблаб судга мурожаат қилган эди. Монополия бўйича даъволар рад этилган ва суд асосий қисмда Apple фойдасига қарор чиқарган бўлса-да, компания дастурчиларга ташқи тўлов вариантларига ҳавола бериш имкониятини таъминлашга мажбур қилинган эди. Мазкур ҳуқуқий кураш ҳозир ҳам давом этмоқда.

Счиллер кетгач, App Store'нинг кундалик операциялари Apple'да 14 йилдан ортиқ вақтдан бери ишлаб келаётган ва бутун фаолиятини айнан шу бўлимга бағишлаган Карсон Оливерга топширилади. Шунингдек, Bloomberg маълумотига кўра, App Store маркетинг департаментидан Эддй Куе бошчилигидаги хизматлар бўлимига ўтказилмоқда. TechCrunch бу ўтиш жараёни юзасидан Apple'га мурожаат қилиб, қўшимча маълумот олган.

Юқори мартабали раҳбарларнинг кетма-кет истеъфоси

Счиллернинг кетиши iPhone ишлаб чиқарувчи компаниядаги бошқа йирик кадрлар йўқотишлари тўлқинининг давоми бўлди. Яқинда компаниянинг бош операцион директори Жефф Виллиаms 27 йиллик фаолиятидан сўнг декабрь ойида нафақага чиққани маълум қилинган эди. Шунингдек, Атроф-муҳит, сиёсат ва ижтимоий ташаббуслар бўйича вице-президент Лиса Жакксон ҳамда бош юрист Кате Адаms ҳам декабрда ўз лавозимларини тарк этиши эълон қилинган эди.

Apple Pay раҳбари Женнифер Баилей ҳам компанияда 20 йилдан ортиқ ишлагандан сўнг октябрь ойида нафақага чиқиши кутилмоқда. Июль ойида эса Vision Pro гарнитурасига масъул бўлган Apple вице-президенти Паул Меаде компанияни тарк этиб, OpenAI сафига қўшилган эди. Меаде кетганидан сўнг Apple Vision Pro жамоасини қисқартириб, икки ҳафта олдинги ҳолатга кўра тахминан 100 нафар ходимни ишдан бўшатган.

Эндиликда компания бош директори лавозимини эгаллаган Джон Тернус зиммасига Apple сафини янги авлод корпоратив раҳбарлари билан тўлдириш ҳамда бошқа кўплаб мураккаб вазифаларни ҳал қилиш мажбурияти юкланмоқда.

AppleTim CookФил СчиллерApp StoreТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиХитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 23:28Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиТим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиКеча, 22:23Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаSamsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаКеча, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинКеча, 20:54Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиКеча, 19:27Варп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиВарп-двигател атмосферага кирганда осмонда ёрқин чақнаш ҳосил қиладиКеча, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди