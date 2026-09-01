Муҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилди

·5·Спорт
Муҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилди

Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасидаги марказий тўқнашув Бирмингҳэм шаҳрида кечди. Турнирнинг амалдаги ғолиби Лондоннинг «Арсенал» клуби муросасиз кечган баҳсда мезбон «Астон Вилла» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, қимматли 3 очкони қўлга киритди.

Микель Артета шогирдлари мавсумдаги кетма-кет иккинчи ғалабасини нишонлаб, очколарини 6 тага етказди ва қўшимча кўрсаткичларга кўра «Манчестер Сити»дан кейинги 2-поғонани банд этди. Икки турда ҳам мағлуб бўлган «Астон Вилла» эса очкосиз 19-ўринда қолмоқда.

59-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва учрашув тафсилотлари

Баҳс тақдирини ҳал қилган муҳим жиҳатлар:

  • Букайо Саканинг маҳорати: Ўйиннинг 59-дақиқасида лондонликларнинг ҳужумчиси Букайо Сака рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига ғалаба келтирган ягона тўпни киритди;

  • Мустаҳкам ҳимоя: Давид Райя ва ҳимоя чизиғи мезбонларнинг бир қатор кескин ҳужумларини бартараф этиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди;

  • Кескин ва асабий дақиқалар: Учрашув ҳаками жами 4 та сариқ карточка кўрсатди, хусусан, ўйиннинг сўнгги дақиқаларида майдондаги кураш янада қизғин тус олди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • АПЛ | 2-тур

  • «Астон Вилла» — «Арсенал» 0:1

  • 31 август, «Вилла Парк» стадиони

  • Гол: Букайо Сака (59);

  • «Астон Вилла»: Сузуки, Кэш (Ван-Биссака, 78), Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Ҳеммингс (Алиссон, 71), Макгин, Баркли (Гарначо, 78), Буэндиа, Жексон (Абраҳам, 71);

  • «Арсенал»: Райя, Уайт, Москера (Конса, 79), Габриэл, Калафиори, Райс (Субименди, 85), Люис-Скелли (Гимараэс, 71), Сака, Эдегор (Мерино, 71), Цолис (Эзе, 46), Ҳавертц;

  • Огоҳлантиришлар: Цолис (29), Алиссон (80), Макгин (81), Матсен (90+6).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиМуҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиБугун, 06:05«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозондиБугун, 05:56Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиТрансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиКеча, 22:38«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиКеча, 22:32Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиКеча, 22:27Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиКеча, 21:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)