Муҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилди
Англия Премьер-лигасининг 2-тури доирасидаги марказий тўқнашув Бирмингҳэм шаҳрида кечди. Турнирнинг амалдаги ғолиби Лондоннинг «Арсенал» клуби муросасиз кечган баҳсда мезбон «Астон Вилла» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозониб, қимматли 3 очкони қўлга киритди.
Микель Артета шогирдлари мавсумдаги кетма-кет иккинчи ғалабасини нишонлаб, очколарини 6 тага етказди ва қўшимча кўрсаткичларга кўра «Манчестер Сити»дан кейинги 2-поғонани банд этди. Икки турда ҳам мағлуб бўлган «Астон Вилла» эса очкосиз 19-ўринда қолмоқда.
59-дақиқадаги ҳал қилувчи зарба ва учрашув тафсилотлари
Баҳс тақдирини ҳал қилган муҳим жиҳатлар:
Букайо Саканинг маҳорати: Ўйиннинг 59-дақиқасида лондонликларнинг ҳужумчиси Букайо Сака рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, жамоасига ғалаба келтирган ягона тўпни киритди;
Мустаҳкам ҳимоя: Давид Райя ва ҳимоя чизиғи мезбонларнинг бир қатор кескин ҳужумларини бартараф этиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди;
Кескин ва асабий дақиқалар: Учрашув ҳаками жами 4 та сариқ карточка кўрсатди, хусусан, ўйиннинг сўнгги дақиқаларида майдондаги кураш янада қизғин тус олди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
АПЛ | 2-тур
«Астон Вилла» — «Арсенал» 0:1
31 август, «Вилла Парк» стадиони
Гол: Букайо Сака (59);
«Астон Вилла»: Сузуки, Кэш (Ван-Биссака, 78), Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Ҳеммингс (Алиссон, 71), Макгин, Баркли (Гарначо, 78), Буэндиа, Жексон (Абраҳам, 71);
«Арсенал»: Райя, Уайт, Москера (Конса, 79), Габриэл, Калафиори, Райс (Субименди, 85), Люис-Скелли (Гимараэс, 71), Сака, Эдегор (Мерино, 71), Цолис (Эзе, 46), Ҳавертц;
Огоҳлантиришлар: Цолис (29), Алиссон (80), Макгин (81), Матсен (90+6).
…