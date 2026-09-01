Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айланди

·0·Спорт
Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айланди

Италия чемпионатининг 2-турида Римнинг «Рома» клуби сафарда «Лечче» майдонига сафар уюштириб, ҳақиқий голлар шоусини намойиш этди. Жан Пьеро Гасперини шогирдлари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп киритиб, йирик 4:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди.

Дастлабки икки турда юз фоизлик натижа кўрсатган «бўрилар» очколарини 6 тага етказиб, турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб олди. Мағлубиятга учраган «Лечче» эса 3 очко билан 13-поғонани банд этган.

Дониэлл Маленнинг тўхтатиб бўлмас сермаҳсуллиги

Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий жиҳатлар ва голлар тафсилоти:

  • Маленнинг давомли бенефиси: Ўтган турда ҳет-трик қайд этган нидерландиялик ҳужумчи Дониэлл Мален бу сафар ҳам асосий қаҳрамонга айланди — у 4 ва 23-дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, дублга эришди;

  • Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: 25-дақиқада Матиас Соуле ҳисобни 3:0 кўринишига келтирган бўлса, 65-дақиқада захирадан майдонга тушган Мора якуний нуқтани қўйди;

  • Ишончли ҳимоя: «Рома» посбони Миле Свилар ва ҳимоя чизиғи мезбонларга дарвозани ишғол қилиш учун деярли имконият қолдирмади.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • А Серия | 2-тур

  • «Лечче» — «Рома» 0:4

  • 31 август, «Виа дель Маре» стадиони

  • Голлар: Мален (4, 23), Соуле (25), Мора (65);

  • «Лечче» таркиби: Фальконе, Сиеберт, Гашпар, Габриэль (Ндри, 46), Данилу, Кулибали, Нгом (Илич, 72), Гортер (Малех, 46), Ндаба, Пиеротти (Фатах, 72), Геббельс (Стулич, 54);

  • «Рома» таркиби: Свилар, Гиларди, Манчини, Эрмосо, Лулли, Коне (Писилли, 67), Кристанте, Уэсли (Молина, 60), Дибала (де Рон, 84), Соуле (Мора, 60), Мален (Кастро, 67);

  • Огоҳлантиришлар: Мален (9), Илич (90).

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиМуҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиБугун, 06:05Муҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиМуҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиБугун, 06:03«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозондиБугун, 05:56Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиТрансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиКеча, 22:38«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиКеча, 22:32Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиКеча, 22:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)