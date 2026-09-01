Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айланди
Италия чемпионатининг 2-турида Римнинг «Рома» клуби сафарда «Лечче» майдонига сафар уюштириб, ҳақиқий голлар шоусини намойиш этди. Жан Пьеро Гасперини шогирдлари рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта тўп киритиб, йирик 4:0 ҳисобидаги ғалабани расмийлаштирди.
Дастлабки икки турда юз фоизлик натижа кўрсатган «бўрилар» очколарини 6 тага етказиб, турнир жадвалида яккапешқадам бўлиб олди. Мағлубиятга учраган «Лечче» эса 3 очко билан 13-поғонани банд этган.
Дониэлл Маленнинг тўхтатиб бўлмас сермаҳсуллиги
Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий жиҳатлар ва голлар тафсилоти:
Маленнинг давомли бенефиси: Ўтган турда ҳет-трик қайд этган нидерландиялик ҳужумчи Дониэлл Мален бу сафар ҳам асосий қаҳрамонга айланди — у 4 ва 23-дақиқаларда рақиб тўрини аниқ нишонга олиб, дублга эришди;
Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарбалар: 25-дақиқада Матиас Соуле ҳисобни 3:0 кўринишига келтирган бўлса, 65-дақиқада захирадан майдонга тушган Мора якуний нуқтани қўйди;
Ишончли ҳимоя: «Рома» посбони Миле Свилар ва ҳимоя чизиғи мезбонларга дарвозани ишғол қилиш учун деярли имконият қолдирмади.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
А Серия | 2-тур
«Лечче» — «Рома» 0:4
31 август, «Виа дель Маре» стадиони
Голлар: Мален (4, 23), Соуле (25), Мора (65);
«Лечче» таркиби: Фальконе, Сиеберт, Гашпар, Габриэль (Ндри, 46), Данилу, Кулибали, Нгом (Илич, 72), Гортер (Малех, 46), Ндаба, Пиеротти (Фатах, 72), Геббельс (Стулич, 54);
«Рома» таркиби: Свилар, Гиларди, Манчини, Эрмосо, Лулли, Коне (Писилли, 67), Кристанте, Уэсли (Молина, 60), Дибала (де Рон, 84), Соуле (Мора, 60), Мален (Кастро, 67);
Огоҳлантиришлар: Мален (9), Илич (90).
…