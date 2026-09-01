Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълум

·1·Техно
Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълум

Технология оламида сўнгги ўн йилликдаги энг йирик ўзгаришлардан бири рўй бериши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Тим Кук 1 сентябрь куни Apple компанияси бош директори лавозимини тарк этади. У бу лавозимни 15 йил давомида бошқариб келган эди. Шундай қилиб, технология гиганти тарихида илк бор бош директор ўзгариш жараёни расман эълон қилинди ва бу компания келажагига қизиқиш билдирган миллионлаб фойдаланувчилар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, Тим Кук ушбу лавозимни 2011 йилнинг август ойида афсонавий Стив Жобс вафотидан сўнг эгаллаганди. Унинг раҳбарлик йиллари давомида Apple нафақат ўз позициясини мустаҳкамлади, балки бутун бошли қурилмалар ва хизматлар экотизимини сезиларли даражада кенгайтирди. Ушбу даврда Apple Watch, AirPods, ҲомеПод, Vision Pro, шунингдек, Apple Мусик ва Apple TV каби машҳур маҳсулотлар дунё юзини кўрди.

Янги раҳбар ва унинг вазифалари

Компаниянинг янги бош директори этиб ҳозирда аппаратни ишлаб чиқиш бўлинмасига раҳбарлик қилиб келаётган Жон Тернус тайинланди. У Apple сафида 25 йилдан ортиқ вақтдан бери фаолият юритиб келмоқда. Тим Кукнинг сўзларига кўра, айнан Жон Тернус ўзининг янги маҳсулотларни яратишдаги бой тажрибаси туфайли компания ривожланишининг навбатдаги босқичига мос келади.

Қайд этилишича, Жон Тернус 1997 йилдан бери Стив Жобс ва Тим Кукдан кейинги учинчи раҳбар бўлади. Тим Кукнинг ўзи эса Apple'ни бутунлай тарк этмайди — у ижроия бошқарув раиси сифатида қолади. Ходимларга йўллаган мурожаатида Кук бу қарор унга осон кечмаганини тан олиб, компанияни бошқаришни «умрининг имтиёзлари» деб атади ва айрим стратегик йўналишларда ишлашни давом эттиришини таъкидлади.

Молиявий муваффақият ва яқиндаги тақдимотлар

Apple раҳбариятининг ўзгариши компания учун молиявий жиҳатдан энг барқарор ва юқори натижалар қайд этилган даврга тўғри келди. Корхона сўнгги чоракларда даромад бўйича бир нечта рекордларни янгилашга муваффақ бўлди. Бу эса янги раҳбариятга молиявий босимсиз ўтиш имконини беради.

Жонгазар Жон Тернус учун илк жиддий синов ва йирик тадбир у лавозимга киришганидан атиги саккиз кун ўтиб, 9 сентябрь куни бўлиб ўтади. Ушбу тақдимотда компания iPhone 18 Pro линиясини ҳамда дастлабки маълумотларга кўра iPhone Ultra деб номланиши кутилаётган илк буклама смартфонини омузга тақдим этиши кутилмоқда.

AppleТим КукЖон ТернусТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаApple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаБугун, 00:26Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиХитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 23:28Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиТим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиКеча, 22:23Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаSamsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаКеча, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинSamsung Galaxy S27 Ultra камераси қандай ўзгариши мумкинКеча, 20:54Honor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиHonor Magic 9 Pro флагмани иккита 200 MP камера билан чиқадиКеча, 19:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди