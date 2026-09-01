Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълум
Технология оламида сўнгги ўн йилликдаги энг йирик ўзгаришлардан бири рўй бериши кутилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Тим Кук 1 сентябрь куни Apple компанияси бош директори лавозимини тарк этади. У бу лавозимни 15 йил давомида бошқариб келган эди. Шундай қилиб, технология гиганти тарихида илк бор бош директор ўзгариш жараёни расман эълон қилинди ва бу компания келажагига қизиқиш билдирган миллионлаб фойдаланувчилар эътиборини тортди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, Тим Кук ушбу лавозимни 2011 йилнинг август ойида афсонавий Стив Жобс вафотидан сўнг эгаллаганди. Унинг раҳбарлик йиллари давомида Apple нафақат ўз позициясини мустаҳкамлади, балки бутун бошли қурилмалар ва хизматлар экотизимини сезиларли даражада кенгайтирди. Ушбу даврда Apple Watch, AirPods, ҲомеПод, Vision Pro, шунингдек, Apple Мусик ва Apple TV каби машҳур маҳсулотлар дунё юзини кўрди.
Янги раҳбар ва унинг вазифалариКомпаниянинг янги бош директори этиб ҳозирда аппаратни ишлаб чиқиш бўлинмасига раҳбарлик қилиб келаётган Жон Тернус тайинланди. У Apple сафида 25 йилдан ортиқ вақтдан бери фаолият юритиб келмоқда. Тим Кукнинг сўзларига кўра, айнан Жон Тернус ўзининг янги маҳсулотларни яратишдаги бой тажрибаси туфайли компания ривожланишининг навбатдаги босқичига мос келади.
Қайд этилишича, Жон Тернус 1997 йилдан бери Стив Жобс ва Тим Кукдан кейинги учинчи раҳбар бўлади. Тим Кукнинг ўзи эса Apple'ни бутунлай тарк этмайди — у ижроия бошқарув раиси сифатида қолади. Ходимларга йўллаган мурожаатида Кук бу қарор унга осон кечмаганини тан олиб, компанияни бошқаришни «умрининг имтиёзлари» деб атади ва айрим стратегик йўналишларда ишлашни давом эттиришини таъкидлади.
Молиявий муваффақият ва яқиндаги тақдимотларApple раҳбариятининг ўзгариши компания учун молиявий жиҳатдан энг барқарор ва юқори натижалар қайд этилган даврга тўғри келди. Корхона сўнгги чоракларда даромад бўйича бир нечта рекордларни янгилашга муваффақ бўлди. Бу эса янги раҳбариятга молиявий босимсиз ўтиш имконини беради.
Жонгазар Жон Тернус учун илк жиддий синов ва йирик тадбир у лавозимга киришганидан атиги саккиз кун ўтиб, 9 сентябрь куни бўлиб ўтади. Ушбу тақдимотда компания iPhone 18 Pro линиясини ҳамда дастлабки маълумотларга кўра iPhone Ultra деб номланиши кутилаётган илк буклама смартфонини омузга тақдим этиши кутилмоқда.
…