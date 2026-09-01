Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилинди
Жорий йилнинг июн ойида эълон қилинган ва замонавий бозорда ўзига хос ечимлари билан ажралиб туришни мақсад қилган Enough Phone лойиҳаси ўзининг ташқи кўриниши ҳамда асосий техник тавсилотларини ошкор этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджетнинг энг асосий ўзига хос жиҳати замонавий смартфонлар учун камдан-кам учрайдиган ечим — фойдаланувчининг ўзи осонгина алмаштира оладиган олинадиган аккумулятор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда аксарият ишлаб чиқарувчилар батареяни корпус ичига яширишни афзал кўраётган бир пайтда, янги қурилма муқобил ечим излаётган харидорларга қаратилган. Қурилиш ва таъмирлаш қулайлигига урғу берилган мазкур лойиҳа технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Техник имкониятлар ва ихчам ўлчамларЕтарлича ихчам габаритларга эга бўлган Enough Phone ўлчами 132,8 × 63,8 × 12 миллиметрни ташкил этади. Ушбу кўрсаткичга кўра, у машҳур iPhone 13 мини модели билан бўйи ва эни бўйича деярли бир хил, бироқ корпуси бир оз қалинроқ чиқиши аниқланди. Бундай дизайн унинг қўлда бемалол ва қулай жойлашишини таъминлайди.
Корпуснинг орқа қисмидаги тўртта махсус винт батареяга бевосита кириш имконини беради. Мазкум қисмда қуввати 3500 дан 4000 мА·ч гача бўлган аккумулятор жойлашиши режалаштирилган. Смартфон 1520 × 720 пикселлар кенгайтмасига эга бўлган 5,3 дюймли ИПС экран билан жиҳозланади.
Унумдорлик ва камера имкониятлариИхчам корпус остида MediaTek Dimensity 7500 процессори, 8 GB тезкор ҳамда 128 GB доимий хотира жамланган. Шунингдек, қурилма 5G алоқа тармоғини қўллаб-қувватлайди, NFC модули, эСИМ технологияси ҳамда қувват тугмачасига ўрнатилган бармоқ изи сканерига эга бўлади. Фойдаланувчилар иккита физика СИМ-карта уясидан фойдаланишлари мумкин, улардан бирини микроСД хотира картаси учун ҳам ишлатиш имконияти кўзда тутилган.
Алоҳида эътиборга лойиқ жиҳатлардан бири — асосий камера модулидир. У орқа панел сатидан умуман бўртиб чиқмайдиган ягона 50 мегапикселли Sony IMX766 (1/1,56 дюймли) сенсорига таянади. Олд камера учун эса 32 мегапикселли датчик танланган.
Келажакдаги режалар ва молиялаштиришДастурий таъминот борасида Enough Phone Android 17 базасида ишловчи махсус ОдйссеЁС операцион тизимида фаолият юритиши маълум қилинди. Лойиҳа муаллифлари уни Киккстартер платформаси орқали молиялаштиришни мақсад қилишган.
Ҳозирча смартфоннинг аниқ нархи ва кампания бошланиш санаси эълон қилингани йўқ. Ишлаб чиқариш жараёнини муваффақиятли бошлаш учун ижодкорларга камида 20 минг нафар потенциал харидор ва ҳомийларнинг қўллаб-қувватлаши зарур бўлади.
…