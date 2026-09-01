Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилинди

·5·Техно
Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилинди

Жорий йилнинг июн ойида эълон қилинган ва замонавий бозорда ўзига хос ечимлари билан ажралиб туришни мақсад қилган Enough Phone лойиҳаси ўзининг ташқи кўриниши ҳамда асосий техник тавсилотларини ошкор этди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гаджетнинг энг асосий ўзига хос жиҳати замонавий смартфонлар учун камдан-кам учрайдиган ечим — фойдаланувчининг ўзи осонгина алмаштира оладиган олинадиган аккумулятор бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда аксарият ишлаб чиқарувчилар батареяни корпус ичига яширишни афзал кўраётган бир пайтда, янги қурилма муқобил ечим излаётган харидорларга қаратилган. Қурилиш ва таъмирлаш қулайлигига урғу берилган мазкур лойиҳа технологиялар оламида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Техник имкониятлар ва ихчам ўлчамлар

Етарлича ихчам габаритларга эга бўлган Enough Phone ўлчами 132,8 × 63,8 × 12 миллиметрни ташкил этади. Ушбу кўрсаткичга кўра, у машҳур iPhone 13 мини модели билан бўйи ва эни бўйича деярли бир хил, бироқ корпуси бир оз қалинроқ чиқиши аниқланди. Бундай дизайн унинг қўлда бемалол ва қулай жойлашишини таъминлайди.

Корпуснинг орқа қисмидаги тўртта махсус винт батареяга бевосита кириш имконини беради. Мазкум қисмда қуввати 3500 дан 4000 мА·ч гача бўлган аккумулятор жойлашиши режалаштирилган. Смартфон 1520 × 720 пикселлар кенгайтмасига эга бўлган 5,3 дюймли ИПС экран билан жиҳозланади.

Унумдорлик ва камера имкониятлари

Ихчам корпус остида MediaTek Dimensity 7500 процессори, 8 GB тезкор ҳамда 128 GB доимий хотира жамланган. Шунингдек, қурилма 5G алоқа тармоғини қўллаб-қувватлайди, NFC модули, эСИМ технологияси ҳамда қувват тугмачасига ўрнатилган бармоқ изи сканерига эга бўлади. Фойдаланувчилар иккита физика СИМ-карта уясидан фойдаланишлари мумкин, улардан бирини микроСД хотира картаси учун ҳам ишлатиш имконияти кўзда тутилган.

Алоҳида эътиборга лойиқ жиҳатлардан бири — асосий камера модулидир. У орқа панел сатидан умуман бўртиб чиқмайдиган ягона 50 мегапикселли Sony IMX766 (1/1,56 дюймли) сенсорига таянади. Олд камера учун эса 32 мегапикселли датчик танланган.

Келажакдаги режалар ва молиялаштириш

Дастурий таъминот борасида Enough Phone Android 17 базасида ишловчи махсус ОдйссеЁС операцион тизимида фаолият юритиши маълум қилинди. Лойиҳа муаллифлари уни Киккстартер платформаси орқали молиялаштиришни мақсад қилишган.

Ҳозирча смартфоннинг аниқ нархи ва кампания бошланиш санаси эълон қилингани йўқ. Ишлаб чиқариш жараёнини муваффақиятли бошлаш учун ижодкорларга камида 20 минг нафар потенциал харидор ва ҳомийларнинг қўллаб-қувватлаши зарур бўлади.

Enough PhoneСмартфонларAndroid 17Sony IMX766Технологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиМутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиБугун, 03:23Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумApple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумБугун, 01:57Apple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаApple компаниясида раҳбарият алмашинуви ва кадрлар кетиши давом этмоқдаБугун, 00:26Хитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиХитойнинг CXMT компанияси ўзининг HBM3E хотирасини ишлаб чиқаришни бошладиКеча, 23:28Тим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиТим Кук бош директор лавозимидан кетди ва Жон Тернус компания раҳбари бўлдиКеча, 22:23Samsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаSamsung хотирани бозор нархидан беш баравар арзон сотмоқдаКеча, 21:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди