«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди

·25·Спорт
«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди

Испания чемпионатининг 3-турига марказий учрашув билан якун ясалди. Ўз майдонида «Райо Вальекано»ни қабул қилган Каталониянинг «Барселона» клуби ҳақиқий голлар шоусини намойиш этиб, 5:2 ҳисобида ёрқин ва ишончли ғалабага эришди.

Ханси Флик бошчилигидаги «кўк-анорранглилар» ушбу муваффақиятдан сўнг 9 очко билан тўплар нисбатига кўра азалий рақиби «Реал»ни ортда қолдирган ҳолда Ла Лига турнир жадвали пешқадамлигини қайтариб олди.

Рафиньядан тўпурарлик етакчилиги ва Ямалнинг тарихий 50-голи

Учрашув қаҳрамонлари ва уларнинг қайд этган муҳим натижалари:

  • Рафинья — Ла Лига тўпурари: Бразилиялик вингер 19 ва 71-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жорий мавсумдаги голлари сонини 5 тага етказди ҳамда чемпионат тўпурарлар пойгасида яккапешқадам бўлиб олди;

  • Ямалнинг юбилей марраси: Ламин Ямал (21, 90) ҳам дубл қайд этиб, нафақат жорий мавсумдаги дастлабки голларини урди, балки «Барселона» либосидаги барча мусобақаларда киритган голлари сонини 50 тадан ошириб улгурди;

  • «Райо»нинг жавоб зарбалари: Меҳмонлар сафида Серхио Камелло (12, 59) иккита гол билан жавоб қайтарди, шунингдек, 51-дақиқада Лежен ўз дарвозасига гол уриб қўйди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • Ла Лига | 3-тур

  • «Барселона» — «Райо Вальекано» 5:2

  • 31 август, «Камп Ноу» стадиони

  • Голлар: Рафинья (19, 71), Ямал (21, 90), Лежен (51, автогол) — Камелло (12, 59);

  • «Барселона» таркиби: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Эспарт, Педри (Канселу, 78), Бернал (Родри, 64), Олмо (Фермин, 64), Гордон (Адейеми, 78), Ямал, Рафинья (Абдулкарим, 85);

  • «Райо Вальекано» таркиби: Карденас, Баллиу, Лежен, Сисс, Вертрувд, Буаре (Диас, 57), Валентин, Лопес (Нтека, 75), де Фрутос (Перес, 58), Гарсия, Камелло (Алемао, 75);

  • Огоҳлантириш: Педроса (90).

Ушбу мағлубиятдан кейин «Райо Вальекано» 1 очко билан 16-поғонада қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиТрансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиКеча, 22:38«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиКеча, 22:32Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиКеча, 22:27Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиКеча, 21:51Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиУмар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиКеча, 21:09Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиКеча, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)