«Камп Ноу»да голлар ёмғири: «Барселона» 7 та гол урилган триллерда ғалаба қозонди
Испания чемпионатининг 3-турига марказий учрашув билан якун ясалди. Ўз майдонида «Райо Вальекано»ни қабул қилган Каталониянинг «Барселона» клуби ҳақиқий голлар шоусини намойиш этиб, 5:2 ҳисобида ёрқин ва ишончли ғалабага эришди.
Ханси Флик бошчилигидаги «кўк-анорранглилар» ушбу муваффақиятдан сўнг 9 очко билан тўплар нисбатига кўра азалий рақиби «Реал»ни ортда қолдирган ҳолда Ла Лига турнир жадвали пешқадамлигини қайтариб олди.
Рафиньядан тўпурарлик етакчилиги ва Ямалнинг тарихий 50-голи
Учрашув қаҳрамонлари ва уларнинг қайд этган муҳим натижалари:
Рафинья — Ла Лига тўпурари: Бразилиялик вингер 19 ва 71-дақиқаларда икки бор рақиб дарвозасини ишғол қилиб, жорий мавсумдаги голлари сонини 5 тага етказди ҳамда чемпионат тўпурарлар пойгасида яккапешқадам бўлиб олди;
Ямалнинг юбилей марраси: Ламин Ямал (21, 90) ҳам дубл қайд этиб, нафақат жорий мавсумдаги дастлабки голларини урди, балки «Барселона» либосидаги барча мусобақаларда киритган голлари сонини 50 тадан ошириб улгурди;
«Райо»нинг жавоб зарбалари: Меҳмонлар сафида Серхио Камелло (12, 59) иккита гол билан жавоб қайтарди, шунингдек, 51-дақиқада Лежен ўз дарвозасига гол уриб қўйди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
Ла Лига | 3-тур
«Барселона» — «Райо Вальекано» 5:2
31 август, «Камп Ноу» стадиони
Голлар: Рафинья (19, 71), Ямал (21, 90), Лежен (51, автогол) — Камелло (12, 59);
«Барселона» таркиби: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Кристенсен, Эспарт, Педри (Канселу, 78), Бернал (Родри, 64), Олмо (Фермин, 64), Гордон (Адейеми, 78), Ямал, Рафинья (Абдулкарим, 85);
«Райо Вальекано» таркиби: Карденас, Баллиу, Лежен, Сисс, Вертрувд, Буаре (Диас, 57), Валентин, Лопес (Нтека, 75), де Фрутос (Перес, 58), Гарсия, Камелло (Алемао, 75);
Огоҳлантириш: Педроса (90).
Ушбу мағлубиятдан кейин «Райо Вальекано» 1 очко билан 16-поғонада қолди.
…