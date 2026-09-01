«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди
Жаҳон футболининг тирик афсонаси, 39 ёшли Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги 20 йиллик порлоқ фаолиятини якунлаганидан сўнг мухлислар ва жамоадошларига бағишланган очиқ хатини эълон қилди.
«Албиселесте» либосида ҳамма нарсани ютган сардор ўз мурожаатида ушбу қарорга аслида қачон келганини ва унинг ортида ётган чуқур шахсий сабабларни очиқ баён этди.
«Энди берадиган нарсам қолмади»: Мессининг очиқ хати
Лионель Месси ўз хайрлашув мактубида қуйидаги таъсирли сўзларни ёзиб қолдирди:
Оғир қарор ва тўғри пайт: «Финалдан кейин ўтган вақт ва узоқ муҳокамалардан сўнг миллий жамоадаги фаолиятимни якунлаяпман. Бу қарор менга жуда оғир тушди, ҳали ҳам юрагим оғримоқда. Лекин тушуниб турибманки, айнан ҳозир энг тўғри пайт»;
20 йиллик садоқат ва ёшлар навбати: «Мен доим бор кучимни берганман — фақат ҳамма совринларни ютган йилларимизда эмас, ундан олдин ҳам боримни сарфлаганман. Энди берадиган нарсам қолмади. Ортимдан келаётган ёш, иқтидорли футболчилар эса терма жамоада ўйнашга муносиб»;
Мухлисларга миннатдорчилик: «20 йил давомида кўрсатган меҳрингиз учун раҳмат. Буни жуда соғинаман. Энди мен ҳам трибунадаги оддий мухлисга айланаман — сизлар билан бирга қувонаман, сизлар билан алам чекаман. Мен кетаяпман, аммо сизларга бир нечта эртакка ўхшаш лаҳзаларни улашганимдан бахтиёрман. Тангрига шукр, мен аргентиналикман. Олға, Аргентина!».
Мактуб сўнгидаги оғриқли изоҳ ва отасининг вафоти
Лионель Месси хатининг охирига жуда оғир шахсий изоҳни қўшиб қўйган:
Финалдан кейинги кунлар: «Бу сўзларни 21 июль куни, Жаҳон чемпионати финалидан икки кун ўтиб ёзгандим. Бугун эса, отам билан боғлиқ воқеалардан сўнг, бу қароримга аввалгидан ҳам кўпроқ ишонч ҳосил қилдим»;
Хорхе Мессининг ўлими: Лионельнинг отаси, бир умрлик агенти ва таянчи бўлган Хорхе Месси 8 август куни узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг 68 ёшида вафот этди;
Мундиалдаги кўз ёшлар сири: Хорхе Мессининг соғлиги 2026 йилги Жаҳон чемпионати пайтидаёқ кескин ёмонлашган эди. Шу сабабли Лео турнирда Жазоирга қарши ўйинда киритилган голдан сўнг майдонда кўз ёшларини тия олмаган эди.
…