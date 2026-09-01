«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди

·48·Спорт
«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди

Жаҳон футболининг тирик афсонаси, 39 ёшли Лионель Месси Аргентина миллий терма жамоасидаги 20 йиллик порлоқ фаолиятини якунлаганидан сўнг мухлислар ва жамоадошларига бағишланган очиқ хатини эълон қилди.

«Албиселесте» либосида ҳамма нарсани ютган сардор ўз мурожаатида ушбу қарорга аслида қачон келганини ва унинг ортида ётган чуқур шахсий сабабларни очиқ баён этди.

«Энди берадиган нарсам қолмади»: Мессининг очиқ хати

Лионель Месси ўз хайрлашув мактубида қуйидаги таъсирли сўзларни ёзиб қолдирди:

  • Оғир қарор ва тўғри пайт: «Финалдан кейин ўтган вақт ва узоқ муҳокамалардан сўнг миллий жамоадаги фаолиятимни якунлаяпман. Бу қарор менга жуда оғир тушди, ҳали ҳам юрагим оғримоқда. Лекин тушуниб турибманки, айнан ҳозир энг тўғри пайт»;

  • 20 йиллик садоқат ва ёшлар навбати: «Мен доим бор кучимни берганман — фақат ҳамма совринларни ютган йилларимизда эмас, ундан олдин ҳам боримни сарфлаганман. Энди берадиган нарсам қолмади. Ортимдан келаётган ёш, иқтидорли футболчилар эса терма жамоада ўйнашга муносиб»;

  • Мухлисларга миннатдорчилик: «20 йил давомида кўрсатган меҳрингиз учун раҳмат. Буни жуда соғинаман. Энди мен ҳам трибунадаги оддий мухлисга айланаман — сизлар билан бирга қувонаман, сизлар билан алам чекаман. Мен кетаяпман, аммо сизларга бир нечта эртакка ўхшаш лаҳзаларни улашганимдан бахтиёрман. Тангрига шукр, мен аргентиналикман. Олға, Аргентина!».

Мактуб сўнгидаги оғриқли изоҳ ва отасининг вафоти

Лионель Месси хатининг охирига жуда оғир шахсий изоҳни қўшиб қўйган:

  • Финалдан кейинги кунлар: «Бу сўзларни 21 июль куни, Жаҳон чемпионати финалидан икки кун ўтиб ёзгандим. Бугун эса, отам билан боғлиқ воқеалардан сўнг, бу қароримга аввалгидан ҳам кўпроқ ишонч ҳосил қилдим»;

  • Хорхе Мессининг ўлими: Лионельнинг отаси, бир умрлик агенти ва таянчи бўлган Хорхе Месси 8 август куни узоқ давом этган оғир хасталикдан сўнг 68 ёшида вафот этди;

  • Мундиалдаги кўз ёшлар сири: Хорхе Мессининг соғлиги 2026 йилги Жаҳон чемпионати пайтидаёқ кескин ёмонлашган эди. Шу сабабли Лео турнирда Жазоирга қарши ўйинда киритилган голдан сўнг майдонда кўз ёшларини тия олмаган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Бугун, 07:57«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...Бугун, 07:13«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтди«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтдиБугун, 06:15Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиМастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиБугун, 06:07Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиМуҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиБугун, 06:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)