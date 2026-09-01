«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...

·33·Спорт
«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...

Халқаро футбол жамоатчилиги интиқлик билан кутаётган «Олтин тўп-2026» совринига даъвогарлар рўйхати расман 8 сентябрь куни эълон қилинади. France Football нашри томонидан ташкил этиладиган мазкур юбилей 70-тақдирлаш маросими бўйича барча муҳим тафсилотлар ошкор этилди.

Тарихда илк бор тақдирлаш маросими Париж шаҳридан ташқарида — Лондонда бўлиб ўтади. Ғолибларни тантанали эълон қилиш оқшоми 26 октябрь санасига белгиланган.

Мукофотлар тоифалари ва номзодлар сони

«Олтин тўп-2026» доирасида жами 6 та асосий йўналишда эркаклар ва аёллар ўртасидаги энг кучли футбол намояндалари тақдирланади:

  • «Олтин тўп» (Йилнинг энг яхши футболчиси):

    • Эркаклар — 30 нафар футболчи;

    • Аёллар — 30 нафар футболчи.

  • «Йилнинг энг яхши ёш иқтидори» (Копа соврини):

    • Эркаклар — 10 нафар футболчи;

    • Аёллар — 5 нафар футболчи.

  • «Йилнинг энг яхши дарвозабони» (Яшин соврини):

    • Эркаклар — 10 нафар посбон;

    • Аёллар — 5 нафар посбон.

  • «Йилнинг энг яхши мураббийи»:

    • Эркаклар жамоалари — 5 нафар мутахассис;

    • Аёллар жамоалари — 5 нафар мутахассис.

  • «Йилнинг энг яхши ҳужумчиси» (Герд Мюллер соврини):

    • Эркаклар — 10 нафар ҳужумчи;

    • Аёллар — 5 нафар ҳужумчи.

  • «Йил клуби»:

    • Эркаклар клублари — 5 та жамоа;

    • Аёллар клублари — 5 та жамоа.

Тарихий 70-маросимнинг асосий интригалари

2026 йилги тақдирлаш кечаси қатор ўзига хос жиҳатлари билан футбол тарихига кириши кутилмоқда:

  • Лондондаги илк тақдимот: «Олтин тўп» ўз тарихида илк бор Буюк Британия пойтахтида топширилади, бу эса тадбирнинг глобал миқёсини янада кенгайтиради;

  • Янги қаҳрамонлар даври: 2026 йилги Жаҳон чемпионати ва клублар миқёсидаги йирик турнирлар якунлари бўйича жаҳон футболида янги етакчилар саҳнага чиқиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлдиБугун, 07:18«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтди«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтдиБугун, 06:15Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиМастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиБугун, 06:07Муҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиМуҳим ғалаба: «Аталанта» сўнгги сонияларда «Болонья»ни таслим этдиБугун, 06:05Муҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиМуҳим баҳс: Амалдаги чемпион «Арсенал» Бирмингҳэмда 3 очкони нақд қилдиБугун, 06:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)