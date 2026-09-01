«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...
Халқаро футбол жамоатчилиги интиқлик билан кутаётган «Олтин тўп-2026» совринига даъвогарлар рўйхати расман 8 сентябрь куни эълон қилинади. France Football нашри томонидан ташкил этиладиган мазкур юбилей 70-тақдирлаш маросими бўйича барча муҳим тафсилотлар ошкор этилди.
Тарихда илк бор тақдирлаш маросими Париж шаҳридан ташқарида — Лондонда бўлиб ўтади. Ғолибларни тантанали эълон қилиш оқшоми 26 октябрь санасига белгиланган.
Мукофотлар тоифалари ва номзодлар сони
«Олтин тўп-2026» доирасида жами 6 та асосий йўналишда эркаклар ва аёллар ўртасидаги энг кучли футбол намояндалари тақдирланади:
«Олтин тўп» (Йилнинг энг яхши футболчиси):
Эркаклар — 30 нафар футболчи;
Аёллар — 30 нафар футболчи.
«Йилнинг энг яхши ёш иқтидори» (Копа соврини):
Эркаклар — 10 нафар футболчи;
Аёллар — 5 нафар футболчи.
«Йилнинг энг яхши дарвозабони» (Яшин соврини):
Эркаклар — 10 нафар посбон;
Аёллар — 5 нафар посбон.
«Йилнинг энг яхши мураббийи»:
Эркаклар жамоалари — 5 нафар мутахассис;
Аёллар жамоалари — 5 нафар мутахассис.
«Йилнинг энг яхши ҳужумчиси» (Герд Мюллер соврини):
Эркаклар — 10 нафар ҳужумчи;
Аёллар — 5 нафар ҳужумчи.
«Йил клуби»:
Эркаклар клублари — 5 та жамоа;
Аёллар клублари — 5 та жамоа.
Тарихий 70-маросимнинг асосий интригалари
2026 йилги тақдирлаш кечаси қатор ўзига хос жиҳатлари билан футбол тарихига кириши кутилмоқда:
Лондондаги илк тақдимот: «Олтин тўп» ўз тарихида илк бор Буюк Британия пойтахтида топширилади, бу эса тадбирнинг глобал миқёсини янада кенгайтиради;
Янги қаҳрамонлар даври: 2026 йилги Жаҳон чемпионати ва клублар миқёсидаги йирик турнирлар якунлари бўйича жаҳон футболида янги етакчилар саҳнага чиқиши кутилмоқда.
…