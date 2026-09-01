Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!

·3·Спорт
Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!

Аргентина миллий терма жамоаси сардори, 39 ёшли Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолиятига нуқта қўйгани ҳақидаги расмий баёноти глобал тармоқда мисли кўрилмаган шов-шувга сабаб бўлди. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳибининг Instagram тармоғидаги хайрлашув пости эълон қилинганидан сўнг атиги бир соат ичида 2,4 миллиондан ортиқ «лайк» тўплаб, рекорд ўрнатди.

Маълум бўлишича, афсонавий ҳужумчи ушбу мактубни аслида 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг — 21 июль куниёқ ёзиб қўйган, бироқ уни кенг жамоатчиликка фақат эндигина эълон қилишга қарор қилган.

«Албиселесте» либосидаги мутлақ рекордлар

Месси Аргентина миллий жамоаси тарихида эришиб бўлмас кўрсаткичларни қайд этиб, тарихнинг янги саҳифасини ёзди:

  • 207 та ўйин ва 125 та гол: Лионель миллий жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган мутлақ рекордчи ҳисобланади;

  • 6 та Жаҳон чемпионати: Афсонавий футболчи ўз фаолияти давомида рекорд даражадаги 6 та мундиалда (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) майдонга тушди;

  • Халқаро совринлар коллекцияси:

    • Жаҳон чемпиони: 2022 йил (Қатар);

    • ЖЧ кумуш медали соҳиби: 2014 ва 2026 йиллар;

    • Америка кубоги соҳиби: 2021 ва 2024 йиллар;

    • Олимпия ўйинлари чемпиони: 2008 йил (Пекин).

Клублар миқёсидаги порлоқ фаолият

39 ёшли юлдузнинг клублар сафидаги улуғвор юриши ҳам давом этмоқда:

  • «Барселона» билан чўққилар: Каталония клуби таркибида 4 марта Европа Чемпионлар лигасида, 3 мартадан УЕФА Суперкубоги ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бош совринни қўлга киритган;

  • ПСЖ ва «Интер Майами» даври: Франциянинг «ПСЖ» клубидаги муваффақиятли йиллардан сўнг, 2023 йилдан буён Шимолий Американинг MLS лигасида «Интер Майами» шарафини ҳимоя қилмоқда ва клуб миқёсидаги ўйинларини давом эттиради;

  • «Олтин тўп» рекорди: Футбол тарихида 8 марта «Олтин тўп» совринини ютган ягона ўйинчи сифатида дунё рекордини ўзида сақлаб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиХамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиБугун, 08:05Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиЭнцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқдиБугун, 08:01Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Бугун, 07:57«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлдиБугун, 07:18«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...Бугун, 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)