Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!
Аргентина миллий терма жамоаси сардори, 39 ёшли Лионель Мессининг миллий жамоадаги фаолиятига нуқта қўйгани ҳақидаги расмий баёноти глобал тармоқда мисли кўрилмаган шов-шувга сабаб бўлди. Саккиз карра «Олтин тўп» соҳибининг Instagram тармоғидаги хайрлашув пости эълон қилинганидан сўнг атиги бир соат ичида 2,4 миллиондан ортиқ «лайк» тўплаб, рекорд ўрнатди.
Маълум бўлишича, афсонавий ҳужумчи ушбу мактубни аслида 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалидан сўнг — 21 июль куниёқ ёзиб қўйган, бироқ уни кенг жамоатчиликка фақат эндигина эълон қилишга қарор қилган.
«Албиселесте» либосидаги мутлақ рекордлар
Месси Аргентина миллий жамоаси тарихида эришиб бўлмас кўрсаткичларни қайд этиб, тарихнинг янги саҳифасини ёзди:
207 та ўйин ва 125 та гол: Лионель миллий жамоа тарихидаги энг кўп ўйин ўтказган ва энг кўп гол урган мутлақ рекордчи ҳисобланади;
6 та Жаҳон чемпионати: Афсонавий футболчи ўз фаолияти давомида рекорд даражадаги 6 та мундиалда (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) майдонга тушди;
Халқаро совринлар коллекцияси:
Жаҳон чемпиони: 2022 йил (Қатар);
ЖЧ кумуш медали соҳиби: 2014 ва 2026 йиллар;
Америка кубоги соҳиби: 2021 ва 2024 йиллар;
Олимпия ўйинлари чемпиони: 2008 йил (Пекин).
Клублар миқёсидаги порлоқ фаолият
39 ёшли юлдузнинг клублар сафидаги улуғвор юриши ҳам давом этмоқда:
«Барселона» билан чўққилар: Каталония клуби таркибида 4 марта Европа Чемпионлар лигасида, 3 мартадан УЕФА Суперкубоги ва Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида бош совринни қўлга киритган;
ПСЖ ва «Интер Майами» даври: Франциянинг «ПСЖ» клубидаги муваффақиятли йиллардан сўнг, 2023 йилдан буён Шимолий Американинг MLS лигасида «Интер Майами» шарафини ҳимоя қилмоқда ва клуб миқёсидаги ўйинларини давом эттиради;
«Олтин тўп» рекорди: Футбол тарихида 8 марта «Олтин тўп» совринини ютган ягона ўйинчи сифатида дунё рекордини ўзида сақлаб турибди.
…