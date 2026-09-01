Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқди
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги соатларида Англия футболида мисли кўрилмаган катта битим амалга ошиши мумкин. «Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо Аргентина миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Энцо Фернандес ва ҳужумкор вингер Педру Нету дедлайнга қадар жамоани тарк этиши мумкинлигини расман тан олди.
Маълумотларга кўра, Энцо Фернандес Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олган.
£130 млнлик тарихий рекорд ва «Сити» билан келишув
Трансфер бозорини ларзага келтирган музокаралар тафсилоти:
Британия рекорди остонасида: «Челси» аргентиналик юлдузнинг трансфери учун нақд 130 миллион фунт стерлинг (152 миллион евро) талаб қилмоқда. Агар битим ушбу нархда амалга ошса, бу Буюк Британия футболи тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида рекорд ўрнатади;
Таркибдан четлатилиш сабаби: Энцо АПЛ 2-тури доирасидаги «Брайтон»га қарши баҳс (4:3) ҳамда Лига кубогидаги «Лутон» билан ўйин қайдномасига киритилмади. Мураббийлар штаби футболчининг фикри трансферда бўлгани сабабли уни таркибга қўшмаган;
Ўринбосар масаласи ҳал бўлди: Лондон клуби «Монако» яримҳимоячиси Ламина Камара трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди, бу эса Энцонинг «Манчестер Сити»га йўл олиши учун яшил чироқ ёқилганидан далолат беради.
«Сешанбагача ҳамма нарса ўзгариши мумкин»: Хаби Алонсонинг иқрори
Лондонликлар устози матбуот анжуманида вазият бўйича очиқ баёнот берди:
Энцо Фернандес борасида: «Биз клуб манфаатини доим биринчи ўринга қўямиз. Шунинг учун Фернандесни сўнгги икки ўйин қайдномасига киритмадик. Сешанба кечқурунгача трансфер бозорида жуда кўп нарса ўзгариши мумкин. Биз ҳар қандай эҳтимолий сценарийга тайёрмиз»;
Педру Нету тақдири: «Брайтон»га қарши қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаб гол урган португалиялик футболчи ҳақида Алонсо шундай деди: «Футболда ҳеч нарсага 100 фоиз кафолат бериб бўлмайди. Педру биз учун жуда муҳим, у яккакурашларда тенгсиз ва ҳужумда доим хавфли, бироқ бозорда ҳамма нарса бўлиши мумкин».
…