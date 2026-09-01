Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқди

·0·Спорт
Энцо Фернандес «Манчестер Сити»га ўтяптими? Алонсо муҳим баёнот билан чиқди

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги соатларида Англия футболида мисли кўрилмаган катта битим амалга ошиши мумкин. «Челси» бош мураббийи Хаби Алонсо Аргентина миллий терма жамоаси яримҳимоячиси Энцо Фернандес ва ҳужумкор вингер Педру Нету дедлайнга қадар жамоани тарк этиши мумкинлигини расман тан олди.

Маълумотларга кўра, Энцо Фернандес Пеп Гвардиола бошчилигидаги «Манчестер Сити» билан шахсий шартнома шартларини тўлиқ келишиб олган.

£130 млнлик тарихий рекорд ва «Сити» билан келишув

Трансфер бозорини ларзага келтирган музокаралар тафсилоти:

  • Британия рекорди остонасида: «Челси» аргентиналик юлдузнинг трансфери учун нақд 130 миллион фунт стерлинг (152 миллион евро) талаб қилмоқда. Агар битим ушбу нархда амалга ошса, бу Буюк Британия футболи тарихидаги энг қиммат трансфер сифатида рекорд ўрнатади;

  • Таркибдан четлатилиш сабаби: Энцо АПЛ 2-тури доирасидаги «Брайтон»га қарши баҳс (4:3) ҳамда Лига кубогидаги «Лутон» билан ўйин қайдномасига киритилмади. Мураббийлар штаби футболчининг фикри трансферда бўлгани сабабли уни таркибга қўшмаган;

  • Ўринбосар масаласи ҳал бўлди: Лондон клуби «Монако» яримҳимоячиси Ламина Камара трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди, бу эса Энцонинг «Манчестер Сити»га йўл олиши учун яшил чироқ ёқилганидан далолат беради.

«Сешанбагача ҳамма нарса ўзгариши мумкин»: Хаби Алонсонинг иқрори

Лондонликлар устози матбуот анжуманида вазият бўйича очиқ баёнот берди:

  • Энцо Фернандес борасида: «Биз клуб манфаатини доим биринчи ўринга қўямиз. Шунинг учун Фернандесни сўнгги икки ўйин қайдномасига киритмадик. Сешанба кечқурунгача трансфер бозорида жуда кўп нарса ўзгариши мумкин. Биз ҳар қандай эҳтимолий сценарийга тайёрмиз»;

  • Педру Нету тақдири: «Брайтон»га қарши қанот ҳимоячиси сифатида ўйнаб гол урган португалиялик футболчи ҳақида Алонсо шундай деди: «Футболда ҳеч нарсага 100 фоиз кафолат бериб бўлмайди. Педру биз учун жуда муҳим, у яккакурашларда тенгсиз ва ҳужумда доим хавфли, бироқ бозорда ҳамма нарса бўлиши мумкин».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Умарали Раҳмоналиев ўйнаётган «Сабах» ЕЧЛда «ўлим гуруҳи»га тушди!Бугун, 07:57«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот бердиБугун, 07:53«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлди«Жуда оғриқли»: Мессининг дунёни йиғлатган хайрлашув мактуби ошкор бўлдиБугун, 07:18«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...«Олтин тўп-2026» номзодлари қачон чиқади? Расмий сана ва тафсилотлар...Бугун, 07:13«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтди«Реал»да янги тактика: Моуринью Беллингҳэмнинг кучини қандай оширганини айтдиБугун, 06:15Мастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиМастер-класс: «Рома» 4:0 ҳисобида ғалаба қозониб, А Серия пешқадамига айландиБугун, 06:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)