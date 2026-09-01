Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?

·3·Ўзбекистон
Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?

Тошкентнинг Яшнобод, Миробод ва Сергели туманларида эски уй-жойларни янгилашга қаратилган реновация жараёни бошланди. Энг кўп савол эса уйи реновация ҳудудига тушган мулкдорларни қандай ўзгаришлар кутаётгани билан боғлиқ.

Дастлабки маълумотларга кўра, мулкдорлар уй-жойдан мажбуран маҳрум қилиниб, компенсациясиз қолдирилмайди. Уларнинг ҳар бирига алоҳида тартибда янги хонадон ёки бошқа шаклда компенсация таклиф этилади.

Мулкдорларга олдиндан хабар берилади

Реновация жараёнида мулкдорлар учун энг муҳим талаблардан бири — уларни режалаштирилаётган ўзгаришлар ҳақида олдиндан хабардор қилиш.

Яъни уйи реновация ҳудудига киритилган фуқаро жараён ҳақида маълумот олмасдан туриб, уй-жойидан маҳрум қилиниши керак эмас.

Янги қонунчиликда ҳам реновация дастури доирасида бузилиши ёки қайта қурилиши режалаштирилган уй-жойлар, янги қуриладиган объектлар ва уларга эга бўладиган ҳуқуқ эгалари ҳақида маълумотлар акс эттирилиши белгиланган.

Эски уй ўрнига қандай хонадон берилади?

Мулкдорларга яқин ҳудуддан тенг қийматли янги хонадон таклиф этилиши кўзда тутилмоқда.

Бу ерда асосий масала — янги уй-жойнинг қиймати ва шартлари.

Амалда мулкдор учун қуйидаги жиҳатлар муҳим бўлади:

  • янги хонадоннинг қиймати;

  • унинг жойлашган ҳудуди;

  • майдони ва хоналар сони;

  • уйнинг тайёрлик даражаси;

  • мулк ҳуқуқининг расмийлаштирилиши;

  • кўчиш билан боғлиқ шартлар.

Қонунчиликда ҳам компенсация сифатида реновация ҳудудида янги қурилган уй-жой, бошқа ҳудуддаги уй-жой, пул маблағлари ёки келишувда белгиланган бошқа шакллар назарда тутилган.

Компенсация ким билан келишилади?

Бу жараёнда ҳар бир мулкдор билан алоҳида келишув муҳим аҳамиятга эга.

Яъни компенсация масаласи умумий ва бир хил тартибда эмас, балки муайян мулкдорнинг ҳолати ва мулки ҳисобга олинган ҳолда келишилади.

Келишув расмий ҳужжат билан мустаҳкамланади ва битим нотариал тартибда тасдиқланади.

Реновацияда энг муҳим ҳужжат — мулкдор ва масъул томон ўртасидаги келишув. Унда янги уй-жой ёки компенсациянинг аниқ шартлари кўрсатилиши керак.

Эски уйдаги коммунал қарз нима бўлади?

Реновация жараёнида яна бир муҳим масала — коммунал тўловлар.

Эски хонадон бўйича мавжуд коммунал қарздорлик ёки ортиқча тўловлар янги хонадоннинг ҳисоб рақамига ўтказилади.

Бу мулкдор учун муҳим енгиллик бўлиб, янги уйга кўчиш жараёнида коммунал ҳисоб-китоблар йўқолиб кетмаслигини таъминлайди.

Реновация дегани фақат уйни бузиш эмас

Реновация тушунчаси фақат эски биноларни бузиб, ўрнига янги уй қуриш билан чекланмайди.

2026 йил июнь ойида қабул қилинган «Шаҳарсозлик реновацияси тўғрисида»ги қонунга кўра, реновация ҳудудни архитектура, ижтимоий, иқтисодий ва экологик жиҳатдан яхшилашга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини қамраб олади. У реконструкция, эски биноларни бузиб янги объектлар қуриш, яшил ҳудудлар ва жамоат жойларини яратиш каби шаклларда амалга оширилиши мумкин.

Мулкдорларни қандай кафолатлар ҳимоя қилади?

Янги тартибда мулкдорлар учун бир қатор муҳим кафолатлар белгиланган.

Жумладан, реновация дастурига ҳудудни киритиш учун камида 80 фоиз мулкдорларнинг ёзма розилиги талаб этилади. Дастур тасдиқлангандан кейин ҳар бир мулкдор билан компенсация ёки лойиҳада иштирок этиш бўйича алоҳида шартнома тузилади.

Агар мулкдор янги уй тайёр бўлгунига қадар эски хонадонни бўшатиши талаб қилинса, қонунчиликда айрим ҳолатларда уни вақтинчалик уй-жой билан таъминлаш ёки ижара харажатларини қоплаш мажбурияти ҳам белгиланган.

Тошкентдаги жараённинг энг муҳим жиҳати

Яшнобод, Миробод ва Сергели туманларидаги реновация жараёни Тошкентда эски уй-жой фондини янгилаш ва замонавий турар жойларни кўпайтиришга қаратилган жараённинг навбатдаги босқичи сифатида кўрилмоқда.

Мулкдорлар учун эса асосий масала битта: эски хонадон ўрнига қандай уй ва қандай шартларда берилади?

Шу сабабли ҳар бир мулкдор компенсация шартларини диққат билан ўрганиши, янги хонадоннинг қиймати ва бошқа шартларини келишувда аниқ белгилаши муҳим.

Яъни реновациянинг асосий моҳияти фақат эски уйларни бузиш эмас — мулкдорларнинг ҳуқуқларини сақлаган ҳолда уй-жой фондини янгилашдир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариТрампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариКеча, 22:05Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиТарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиКеча, 22:00Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиШавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиКеча, 21:56Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиКеча, 21:40Ўзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиЎзбекистоннинг 4 ҳудудида иссиқлик рекордлари қайд этилдиКеча, 16:06Байрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиБайрам кунлари шифохоналар ва «103» хизмати қандай ишлайди? Шошилинч баёнот берилдиКеча, 16:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?