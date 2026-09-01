Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атади
Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте ярим ҳимоячи Родри Манчестер Сити сафидан Барселона клубига ўтганидан сўнг унинг ўйинига юқори баҳо берди. Миллий жамоа устози ўзининг таянч ярим ҳимоячисини Лионель Месси билан таққослаб, унинг ҳар қандай жамоага осон мослашишига ишонч билдирди. Бу трансфер 2026-йилнинг энг шов-шувли ва муҳим ўтишларидан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Радио Marca нашрига берган интервюсида Луис де ла Фуенте Родрининг нафақат терма жамоа, балки клуб даражасидаги аҳамиятини алоҳида таъкидлади. Мутахассис футболчининг янги чемпионатга мослашишида қийинчиликлар бўлмаслигини, унинг юқори савдоси исталган тактик тизимга мос тушишини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ярим ҳимоячи ўз позициясида дунёдаги энг яхши ўйинчи ҳисобланади.
Испания чемпионатининг нуфузи ошгани ҳақидаРодрининг Каталония клубига кўчиб ўтгани мамлакат ички биринчилиги учун ҳам катта воқеадир. Де ла Фуенте дунё миқёсидаги етакчи футболчиларнинг Испания Ла Лигасида тўп сураётганидан мамнуният билдирди. Унинг фикрича, бундай даражадаги испаниялик юлдузларнинг ўз ватани чемпионатига қайтиши турнир савосини янада оширади ва рақобатни кучайтиради.
Шунингдек, мураббий хорижда ўйнаётган бошқа испан футболчилари ҳам келгусида ўз ватани клубларига қайтиб, ўзларининг юқори салоҳиятини намойиш этишини исташини билдирди. Бу ҳолат нафақат клубларга, балки бутун Испания футболининг келажагига ижобий таъсир кўрсатиши таъкидланди.
Лионель Мессининг халқаро фаолиятини якунлаганиСуҳбат давомида Луис де ла Фуенте яқинда Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаган Лионель Месси ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасида кечган ҳамда бу ўйин афсонавий ҳужумчи учун Албиселерте сафидаги охиргиси бўлганди.
Испания устози Мессининг жаҳон футболига қўшган улкан ҳиссаси ва унинг ўлмас меросини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, бундай буюк футболчининг ютуқларини баҳолаш учун йиллар ўтишини кутиш шарт эмас, чунки унинг афсонавий мақоми ҳозирнинг ўзида ҳаммага аён ва у футбол мухлислари учун доимо миннатдорчилик тимсоли бўлиб қолади.
…