Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атади

·4·Спорт
Луис де ла Фуенте Родрини Испания футболининг Мессиси деб атади

Испания терма жамоаси бош мураббийи Луис де ла Фуенте ярим ҳимоячи Родри Манчестер Сити сафидан Барселона клубига ўтганидан сўнг унинг ўйинига юқори баҳо берди. Миллий жамоа устози ўзининг таянч ярим ҳимоячисини Лионель Месси билан таққослаб, унинг ҳар қандай жамоага осон мослашишига ишонч билдирди. Бу трансфер 2026-йилнинг энг шов-шувли ва муҳим ўтишларидан бири бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Радио Marca нашрига берган интервюсида Луис де ла Фуенте Родрининг нафақат терма жамоа, балки клуб даражасидаги аҳамиятини алоҳида таъкидлади. Мутахассис футболчининг янги чемпионатга мослашишида қийинчиликлар бўлмаслигини, унинг юқори савдоси исталган тактик тизимга мос тушишини қайд этди. Унинг сўзларига кўра, ярим ҳимоячи ўз позициясида дунёдаги энг яхши ўйинчи ҳисобланади.

Испания чемпионатининг нуфузи ошгани ҳақида

Родрининг Каталония клубига кўчиб ўтгани мамлакат ички биринчилиги учун ҳам катта воқеадир. Де ла Фуенте дунё миқёсидаги етакчи футболчиларнинг Испания Ла Лигасида тўп сураётганидан мамнуният билдирди. Унинг фикрича, бундай даражадаги испаниялик юлдузларнинг ўз ватани чемпионатига қайтиши турнир савосини янада оширади ва рақобатни кучайтиради.

Шунингдек, мураббий хорижда ўйнаётган бошқа испан футболчилари ҳам келгусида ўз ватани клубларига қайтиб, ўзларининг юқори салоҳиятини намойиш этишини исташини билдирди. Бу ҳолат нафақат клубларга, балки бутун Испания футболининг келажагига ижобий таъсир кўрсатиши таъкидланди.

Лионель Мессининг халқаро фаолиятини якунлагани

Суҳбат давомида Луис де ла Фуенте яқинда Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлаган Лионель Месси ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Эслатиб ўтамиз, 2026-йилги Жаҳон чемпионати финали Испания ва Аргентина терма жамоалари ўртасида кечган ҳамда бу ўйин афсонавий ҳужумчи учун Албиселерте сафидаги охиргиси бўлганди.

Испания устози Мессининг жаҳон футболига қўшган улкан ҳиссаси ва унинг ўлмас меросини юқори баҳолади. Унинг таъкидлашича, бундай буюк футболчининг ютуқларини баҳолаш учун йиллар ўтишини кутиш шарт эмас, чунки унинг афсонавий мақоми ҳозирнинг ўзида ҳаммага аён ва у футбол мухлислари учун доимо миннатдорчилик тимсоли бўлиб қолади.

РодриЛуис де ла ФуентеЛионель МессиБарселонаЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБаҳодир Жалолов янги жаҳон чемпиони Хрговичга очиқ жанг таклиф қилдиБугун, 14:29Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиЛамине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиБугун, 12:51Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаЧелси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаБугун, 12:50Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиТарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:25Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиЖозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиБугун, 11:19Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиЭнсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиБугун, 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)