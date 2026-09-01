7 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатилади

·1·Ўзбекистон
7 сентябрь куни Ўзбекистонда «қонли Ой» кузатилади

7 сентябрь куни сўнгги йиллардаги энг узоқ давом этадиган тўлиқ Ой тутилишларидан бири кузатилади. Ушбу астрономик ҳодисани Ўзбекистон ҳудудидан ҳам кўриш мумкин.

Тошкент вақти билан Ой Ер соясига соат 20:28 да кира бошлайди. Қисман тутилиш эса 21:27 да бошланади.

Ой тутилишининг тўлиқ босқичи соат 22:30 да бошланиб, 23:52 гача давом этади. Шу вақт оралиғида Ой тўлиқ Ер соясига кириб, қизғиш тусга эга бўлади. Тўлиқ босқич қарийб 1 соат 22 дақиқа давом этади.

Ой тутилиши вақтида унинг қизил ёки тўқ сариқ рангга кириши Ер атмосфераси орқали ўтган Қуёш нурларининг синиши билан боғлиқ. Шу сабабли бундай ҳодиса кўпинча «қонли Ой» деб аталади.

Тўлиқ тутилишдан кейин Ой аста-секин Ер соясидан чиқади. Қисман тутилиш 00:56 да, ҳодисанинг сўнгги босқичи эса 01:55 да якунланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Трамп, Си Жинпинг ва Путиндан муҳим табрик: Дунё етакчилари Шавкат Мирзиёевга нималар ёзди?Бугун, 08:10Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Тошкентда уч туманда реновация бошланди: мулкдорларни нима кутмоқда?Бугун, 07:36Трампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариТрампдан Шавкат Мирзиёевга хабар: АҚШ махсус вакили билан учрашув тафсилотлариКеча, 22:05Тарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиТарихий музокара: Шавкат Мирзиёев ва Си Жинпинг $30 миллиардлик янги маррани белгиладиКеча, 22:00Шавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиШавкат Мирзиёев ва Шаҳбоз Шариф Бишкекда музокара ўтказди: муҳим келишувларга эришилдиКеча, 21:56Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиКеча, 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?