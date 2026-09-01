Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этди
Xiaomi Хитой бозорида ўзига хос техник хусусиятлари билан ажралиб турувчи янги Mijia Mini Твин-Туб Вашер-Дрер 5kg ихчам кир ювиш ва қуритиш машинасини намойиш этди. Мазкур қурилма ихчам ўлчамига қарамай, иккита мустақил барабан ва замонавий функциялар мажмуасини ўзида мужассам этгани билан эътиборни тортади, деб хабар беради ixbt.com нашри. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Техник имкониятлар ва унумдорликЯнги қурилманинг умумий юклама ҳажми кир ювиш учун 5 килограммни ташкил этиб, ҳар бир отсеакка 2,5 килограммдан тўғри келади. Шу билан бирга, кийимларни қуритиш режими бир йўла 3 килограммгача бўлган ҳажмни қабул қила олади. Муҳандислар алоҳида сув таъминоти ва қуритиш тизимларини жорий этгани боис, турли барабандаги оқимлар бир-бирига аралашиб кетишининг олди олинади.
Қурилма тўғридан-тўғри интқалиш (прямой привод) тизими билан жиҳозланган бўлиб, барабанларни дақиқасига 1200 мартагача айлантира олади. Ювиш воситалари учун эса ҳар бири 150 миллилитрлик иккита автоматик доизатор назарда тутилган. Ушбу захира машинадан мунтазам фойдаланилганда бир ойга етиши айтилмоқда.
Ақлли функциялар ва дастурлар хилма-хиллигиФойдаланувчилар турли хил доғлар, жумладан қаҳва, лой ва косметика воситаларини кетказишга мўлжалланган нақ 34 та дастурдан фойдаланишлари мумкин. Кичик ҳажордаги кийимлар учун атиги 40 дақиқада якунланадиган тезкор ювиш ва қуритиш сикли мавжуд. Шунингдек, нозик матолар учун ҳам алоҳида шароитлар яратилган.
Хусусан, шойи матолар учун мўлжалланган 40 °К ҳароратдаги автоматик қуритиш режими мато тўлиқ қуригач ўз-ўзидан тўхтайди. Агар ювилган кийимлар барабанда тунаб қолса, махсус вентиляция тизими ёқимсиз ҳидлар пайдо бўлишининг олдини олади. Гигиенага алоҳида эътибор қаратилиб, 95 °К ҳароратда барабанларни тозалаш функцияси қўшилган ва бу бактерия ҳамда вирусларни 99,99 фоизгача йўқ қилишини кафолатлайди.
Бошқарув ва нарх сиёсатиТақдим этилган маълумотларга кўра, қурилма Mi Home иловаси ҳамда HyperOS экотизими билан мукаммал ишлайди. Шунингдек, у овозли бошқарув ва ҳаво орқали дастурий таъминотни янгилаш имкониятларини қўллаб-қувватлайди. Эни 60 сантиметрдан ҳам кичик бўлган корпуснинг ўлчамлари 598 х 574 х 478 миллиметрни, оғирлиги эса 41 килограммни ташкил қилади.
Хитой бозорида мазкур ихчам ва кўп функцияли ювиш-қуритиш машинаси 3499 юан (тахминан 520 доллар) нархда сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорларга, жумладан Ўзбекистонга етказиб берилиш санаси ҳақида расмий маълумот берилмаган.
…