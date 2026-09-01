Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этди

·0·Техно
Xiaomi компанияси иккита барабанга эга ихчам кир ювиш машинасини тақдим этди

Xiaomi Хитой бозорида ўзига хос техник хусусиятлари билан ажралиб турувчи янги Mijia Mini Твин-Туб Вашер-Дрер 5kg ихчам кир ювиш ва қуритиш машинасини намойиш этди. Мазкур қурилма ихчам ўлчамига қарамай, иккита мустақил барабан ва замонавий функциялар мажмуасини ўзида мужассам этгани билан эътиборни тортади, деб хабар беради ixbt.com нашри. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Техник имкониятлар ва унумдорлик

Янги қурилманинг умумий юклама ҳажми кир ювиш учун 5 килограммни ташкил этиб, ҳар бир отсеакка 2,5 килограммдан тўғри келади. Шу билан бирга, кийимларни қуритиш режими бир йўла 3 килограммгача бўлган ҳажмни қабул қила олади. Муҳандислар алоҳида сув таъминоти ва қуритиш тизимларини жорий этгани боис, турли барабандаги оқимлар бир-бирига аралашиб кетишининг олди олинади.

Қурилма тўғридан-тўғри интқалиш (прямой привод) тизими билан жиҳозланган бўлиб, барабанларни дақиқасига 1200 мартагача айлантира олади. Ювиш воситалари учун эса ҳар бири 150 миллилитрлик иккита автоматик доизатор назарда тутилган. Ушбу захира машинадан мунтазам фойдаланилганда бир ойга етиши айтилмоқда.

Ақлли функциялар ва дастурлар хилма-хиллиги

Фойдаланувчилар турли хил доғлар, жумладан қаҳва, лой ва косметика воситаларини кетказишга мўлжалланган нақ 34 та дастурдан фойдаланишлари мумкин. Кичик ҳажордаги кийимлар учун атиги 40 дақиқада якунланадиган тезкор ювиш ва қуритиш сикли мавжуд. Шунингдек, нозик матолар учун ҳам алоҳида шароитлар яратилган.

Хусусан, шойи матолар учун мўлжалланган 40 °К ҳароратдаги автоматик қуритиш режими мато тўлиқ қуригач ўз-ўзидан тўхтайди. Агар ювилган кийимлар барабанда тунаб қолса, махсус вентиляция тизими ёқимсиз ҳидлар пайдо бўлишининг олдини олади. Гигиенага алоҳида эътибор қаратилиб, 95 °К ҳароратда барабанларни тозалаш функцияси қўшилган ва бу бактерия ҳамда вирусларни 99,99 фоизгача йўқ қилишини кафолатлайди.

Бошқарув ва нарх сиёсати

Тақдим этилган маълумотларга кўра, қурилма Mi Home иловаси ҳамда HyperOS экотизими билан мукаммал ишлайди. Шунингдек, у овозли бошқарув ва ҳаво орқали дастурий таъминотни янгилаш имкониятларини қўллаб-қувватлайди. Эни 60 сантиметрдан ҳам кичик бўлган корпуснинг ўлчамлари 598 х 574 х 478 миллиметрни, оғирлиги эса 41 килограммни ташкил қилади.

Хитой бозорида мазкур ихчам ва кўп функцияли ювиш-қуритиш машинаси 3499 юан (тахминан 520 доллар) нархда сотувга чиқарилиши режалаштирилган. Ҳозирча қурилманинг глобал бозорларга, жумладан Ўзбекистонга етказиб берилиш санаси ҳақида расмий маълумот берилмаган.

XiaomiТехнологияларКир ювиш машинасиСмарт уйHyperOS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиSpaceX ўз тарихида илк бор Starship космик кема ёрдамида Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқармоқчиБугун, 13:54Xiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиXiaomi 18 Pro Max флагманида янги юқори аниқликдаги камера пайдо бўладиБугун, 12:58Apple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиApple собиқ ходимга қарши суд ишида янги далилларни тақдим этдиБугун, 05:24Enough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиEnough Phone: олинадиган батареяга эга ихчам смартфон эълон қилиндиБугун, 04:50Мутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиМутахассислар электр энергиясини талаб қилмайдиган янги совитиш тизимини яратдиБугун, 03:23Apple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумApple тарихида бурилиш: Тим Кук истеъфога чиқмоқда ва янги раҳбар маълумБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди
Samsung эскирган Galaxy S8 ва Galaxy Note 8 учун янгиланиш чиқарди