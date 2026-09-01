Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқда
Англия Премер-лигасининг икки топ-клуби — Челси ва Манчестер Сити яримҳимоячи Энсо Фернандес трансфери бўйича фаол музокараларни бошлаб юборди. Goal.com хабар беришича, ушбу келишув қиймати 135 миллион еврони ташкил этиши мумкин ва томонлар ҳозирда молиявий шартларни диққат билан муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, аргентиналик футболчининг ўзи шахсан ушбу ўтишга розилик билдирган ва фаолиятини Манчестер Сити сафида давом эттиришга тайёр эканини маълум қилган. 2001 йилда туғилган иқтидорли яримҳимоячи ҳозирги жамоаси сафида етакчи фигуралардан бирига айланган эди.
Энсо Фернандеснинг фаолияти ва ютуқлариЭнсо Фернандес 2023 йилнинг январ ойида Португалиянинг Бенфика клубидан Челси сафига келиб қўшилган эди. Ўшанда Лондон клуби унинг трансфери учун 121 миллион евро сарфлаган эди. Челси либосида у жами 169 та учрашувда майдонга тушиб, 31 та гол муаллифига айланди.
Париж ва Лондон жамоалари ўртасидаги ўйинларда ўзини кўрсатə олган футболчи фаолияти давомида клуб миқёсида Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва Конференциялар лигаси кубокларини қўлга киритишга муваффақ бўлди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва ўйинни бошқариш қобилияти Пеп Гвардиола эътиборини тортган кўринади.
Халқаро майдонда ҳам улкан муваффақиятларга эришган Энсо Аргентина миллий жамоаси сафида 2022 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Шунингдек, у 2026 йилги мундиал финалида ҳам майдонга тушиб, терма жамоасининг муҳим ўйинчиларидан бири эканини исботлади.
Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Англия футболи тарихидаги энг йирик келишувлардан бирига айланади. Ҳозирча ҳар икки клуб расмийларидан якуний баёнот берилмаган бўлса-да, музокараларнинг жадал давом этаётгани келишув эҳтимоли юқорилигидан дарак беради.
…