Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқда

·0·Спорт
Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқда

Англия Премер-лигасининг икки топ-клуби — Челси ва Манчестер Сити яримҳимоячи Энсо Фернандес трансфери бўйича фаол музокараларни бошлаб юборди. Goal.com хабар беришича, ушбу келишув қиймати 135 миллион еврони ташкил этиши мумкин ва томонлар ҳозирда молиявий шартларни диққат билан муҳокама қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, аргентиналик футболчининг ўзи шахсан ушбу ўтишга розилик билдирган ва фаолиятини Манчестер Сити сафида давом эттиришга тайёр эканини маълум қилган. 2001 йилда туғилган иқтидорли яримҳимоячи ҳозирги жамоаси сафида етакчи фигуралардан бирига айланган эди.

Энсо Фернандеснинг фаолияти ва ютуқлари

Энсо Фернандес 2023 йилнинг январ ойида Португалиянинг Бенфика клубидан Челси сафига келиб қўшилган эди. Ўшанда Лондон клуби унинг трансфери учун 121 миллион евро сарфлаган эди. Челси либосида у жами 169 та учрашувда майдонга тушиб, 31 та гол муаллифига айланди.

Париж ва Лондон жамоалари ўртасидаги ўйинларда ўзини кўрсатə олган футболчи фаолияти давомида клуб миқёсида Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва Конференциялар лигаси кубокларини қўлга киритишга муваффақ бўлди. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва ўйинни бошқариш қобилияти Пеп Гвардиола эътиборини тортган кўринади.

Халқаро майдонда ҳам улкан муваффақиятларга эришган Энсо Аргентина миллий жамоаси сафида 2022 йилги Жаҳон чемпионатида ғолиб чиққан. Шунингдек, у 2026 йилги мундиал финалида ҳам майдонга тушиб, терма жамоасининг муҳим ўйинчиларидан бири эканини исботлади.

Агар ушбу трансфер амалга ошса, у Англия футболи тарихидаги энг йирик келишувлардан бирига айланади. Ҳозирча ҳар икки клуб расмийларидан якуний баёнот берилмаган бўлса-да, музокараларнинг жадал давом этаётгани келишув эҳтимоли юқорилигидан дарак беради.

ЧелсиМанчестер СитиЭнсо ФернандесТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиЛамине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатдиБугун, 12:51Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиТарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:25Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиЖозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиБугун, 11:19Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиЭнсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиБугун, 10:56Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 09:33Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)