Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлди

·0·Спорт
Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлди

Ўзбекистонлик Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаролиев академик эшкак эшиш бўйича жаҳон чемпионатида тарихий натижа қайд этди. Улар Амстердамда ўтказилаётган мусобақанинг енгил вазнли жуфтликлар — LM2x дастурида олтин медални қўлга киритди. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси хабар берди.

Ўзбекистонлик спортчилар финал баҳсида Германия ва АҚШ вакилларини ортда қолдириб, биринчи ўринни эгаллади. Германия вакиллари кумуш, АҚШ спортчилари эса бронза медалга сазовор бўлди.

Мазкур ғалаба Ўзбекистон академик эшкак эшиш спорти тарихида катталар ўртасидаги жаҳон чемпионатида қўлга киритилган илк олтин медаль бўлди.

Шаҳзод Нурматов ва Собир Сафаролиев тарихий ғалабасини Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигига бағишлаганини билдирган.

O'zbekistonlik ikki eshkakchi medallarni tishlab, bayroq bilan g'alabani nishonlamoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиЖозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиБугун, 11:19Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиЭнсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиБугун, 10:56Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 09:33Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 09:15Хамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиХамзат Чимаев октагонга қайтмоқда — у 4 та юлдузга жанг таклиф қилдиБугун, 08:05Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бир соатда 2,4 миллион лайк: Мессининг хайрлашув пости бутун интернетни ларзага келтирди!Бугун, 08:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)