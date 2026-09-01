«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди
Сурхондарё вилоятида ижтимоий тармоқлар орқали аёл кишининг шахсий фото ва видеоматериалларини қўлга киритиб, уни товламачилик йўли билан қўрқитиб келган шахсларнинг қонунга хилоф хатти-ҳаракатларига чек қўйилди.
Жарқўрғон туманида яшовчи фуқаронинг ички ишлар органларига қилган мурожаати асосида Сурхондарё вилояти ИИБ ва Жарқўрғон тумани ИИБ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда гумонланувчилар ашёвий далиллар билан қўлга олинди.
«Диёрабону 67» аккаунти ва 1 миллион сўм билан ушланиш
Тезкор суриштирув жараёнида жиноятнинг қуйидаги тафсилотлари маълум бўлди:
Ижтимоий тармоқдаги таҳдид: Жарқўрғонлик аёл ўз аризасида Instagram’даги «Диёрабону 67» номли профиль эгаси унинг шахсий видеоларини Россия Федерациясида меҳнат қилаётган турмуш ўртоғига жўнатиш билан қўрқитиб, 2 миллион сўм талаб қилаётганини билдирган;
Қўлга олиш лаҳзаси: Ўтказилган махсус тадбирда ушбу сохта аккаунтни бошқариб келган 2007 йилда туғилган маҳаллий фуқаро сўралган пулнинг 1 миллион сўмини олаётган вақтида жиноят устида қўлга олинди.
Шантаж, жинсий зўравонлик ва тилла сирға: Иккинчи шерикнинг кирдикорлари
Терговга қадар текширувлар давомида жиноят занжирининг яна бир иштирокчиси фош этилди:
Муқаддам судланган шахс: Аниқланишича, 2002 йилда туғилган, илгари судланган бошқа бир фуқаро ҳам жабрланувчининг видеоларини тарқатиб юбориш билан шантаж қилиб келган;
Моддий ва жисмоний мажбурлаш: У аёлни қўрқитиш йўли билан бир неча бор жинсий алоқага мажбурлаган ҳамда сир сақлаш эвазига 4 граммлик тилла сирға ва 100 АҚШ долларини товламачилик билан ўзлаштирган.
Қонуний чора ва ИИОнинг муҳим огоҳлантириши
Жиноят иши қўзғатилди: Мазкур ҳолатлар юзасидан ҳар иккала гумонланувчига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми (Товламачилик) билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда;
Фуқароларга мурожаат: Ички ишлар органлари аҳолини шахсий маълумотлар, фото ва видеоларни бегона шахсларга юбормасликка, киберхавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилишга чақиради. Таҳдид ёки товламачиликка дуч келинганда зудлик билан 112 ёки ҳудудий ИИБга хабар бериш сўралади.
…