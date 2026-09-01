«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди

·0·Жамият
«Видеоларингни эрингга жўнатаман»: Аёлни шантаж қилган товламачилар ушланди

Сурхондарё вилоятида ижтимоий тармоқлар орқали аёл кишининг шахсий фото ва видеоматериалларини қўлга киритиб, уни товламачилик йўли билан қўрқитиб келган шахсларнинг қонунга хилоф хатти-ҳаракатларига чек қўйилди.

Жарқўрғон туманида яшовчи фуқаронинг ички ишлар органларига қилган мурожаати асосида Сурхондарё вилояти ИИБ ва Жарқўрғон тумани ИИБ ходимлари томонидан ўтказилган тезкор тадбирда гумонланувчилар ашёвий далиллар билан қўлга олинди.

«Диёрабону 67» аккаунти ва 1 миллион сўм билан ушланиш

Тезкор суриштирув жараёнида жиноятнинг қуйидаги тафсилотлари маълум бўлди:

  • Ижтимоий тармоқдаги таҳдид: Жарқўрғонлик аёл ўз аризасида Instagram’даги «Диёрабону 67» номли профиль эгаси унинг шахсий видеоларини Россия Федерациясида меҳнат қилаётган турмуш ўртоғига жўнатиш билан қўрқитиб, 2 миллион сўм талаб қилаётганини билдирган;

  • Қўлга олиш лаҳзаси: Ўтказилган махсус тадбирда ушбу сохта аккаунтни бошқариб келган 2007 йилда туғилган маҳаллий фуқаро сўралган пулнинг 1 миллион сўмини олаётган вақтида жиноят устида қўлга олинди.

Шантаж, жинсий зўравонлик ва тилла сирға: Иккинчи шерикнинг кирдикорлари

Терговга қадар текширувлар давомида жиноят занжирининг яна бир иштирокчиси фош этилди:

  • Муқаддам судланган шахс: Аниқланишича, 2002 йилда туғилган, илгари судланган бошқа бир фуқаро ҳам жабрланувчининг видеоларини тарқатиб юбориш билан шантаж қилиб келган;

  • Моддий ва жисмоний мажбурлаш: У аёлни қўрқитиш йўли билан бир неча бор жинсий алоқага мажбурлаган ҳамда сир сақлаш эвазига 4 граммлик тилла сирға ва 100 АҚШ долларини товламачилик билан ўзлаштирган.

Қонуний чора ва ИИОнинг муҳим огоҳлантириши

  • Жиноят иши қўзғатилди: Мазкур ҳолатлар юзасидан ҳар иккала гумонланувчига нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 165-моддаси 1-қисми (Товламачилик) билан жиноят иши қўзғатилиб, тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда;

  • Фуқароларга мурожаат: Ички ишлар органлари аҳолини шахсий маълумотлар, фото ва видеоларни бегона шахсларга юбормасликка, киберхавфсизлик қоидаларига қатъий амал қилишга чақиради. Таҳдид ёки товламачиликка дуч келинганда зудлик билан 112 ёки ҳудудий ИИБга хабар бериш сўралади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиЧироқчида ногиронлиги бўлган эркакни калтаклаш бўйича жиноят иши қўзғатилдиБугун, 09:26Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Саида Мирзиёева халқимизни Мустақиллик байрами билан қутлади!Бугун, 08:15Президентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиПрезидентдан байрам туҳфаси: 852 нафар маҳкум афв этилдиКеча, 16:093 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқда3 ёшли бола энага томонидан қизиган электр плитага ўтқазилгани айтилмоқдаКеча, 06:18Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўлиПулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли30.08, 22:16Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...Олмалиқдаги ёнғиндан сўнг Қуръон китоби эътиборни тортди...30.08, 20:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди