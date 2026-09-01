Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатди
Барселона клубининг ёш истеъдоди Ламине Ямал Раё Валлекано жамоасига қарши кечган учрашувда навбатдаги тарихий натижани қайд этиб, Европанинг кучли бешлик чемпионатлари рекордини янгилади. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли вингер ўзининг ажойиб ўйини эвазига Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби замонамизнинг энг юлдуз ҳужумчиларининг дастлабки фаолиятидаги натижаларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Раё Валлекано устидан қозонилган 5:2 ҳисобидаги йирик ғалаба оқшомида Ямал рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди ва Каталония клуби сафидаги расмий голлари сонини 51 тага етказди. Ушбу натижа орқали у Европанинг топ-5 лигалари тарихида 50 та гол маррасига эришган энг ёш футболчига айланди. Клуб матбуот хизматининг тасдиқлашича, у бу маррага 19 ёшу 49 кунлигида етиб келган.
Рекордчилар пойгасида янги етакчиЯмалнинг бу кўрсаткичи футбол оламини ҳайратда қолдирмоқда, чунки у замонавий футболнинг энг қудратли ҳужумчиларини ҳам ортда қолдирди. Бунгача ушбу рекорд Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппеига тегишли эди. Франциялик ҳужумчи ўзининг 50-голини 19 ёшу 241 кунлигида урган бўлса, Манчестер Сити тўпурари Эрлинг Холанд бу маррага 20 ёшу 196 кунлигида эришган эди.
Шунингдек, Барселона жамоасининг афсонавий вакиллари ҳам бу борада ёш испанияликдан ортда қолишган. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби Лионель Месси каталонияликлар сафидаги 50-голини 21 ёшида урган бўлса, клубнинг бошқа бир афсонаси Жосеп Эскола бу натижани 20 ёшида қайд этганди. Ямалнинг бундай тезликда гол уриши унинг нафақат иқтидорли, балки барқарор ўйин кўрсатаётганидан далолат беради.
Унутилмас оқшом ва эсда қоларли голларРаё Валлекано билан кечган баҳсда Ямал ўзининг ёрқин маҳоратини тўла намоён этди. Учрашувнинг 21-дақиқасида у ўнг қанотдан марказга ҳаракатланиб, чап оёғи билан тўпни дарвозанинг юқори бурчагига аниқ йўллади ва ҳисобни очди. Ушбу зарба мухлисларга Лионель Мессининг австрияликлар ёки бошқа рақиблар дарвозасига урган голларини эслатиб юборди. Учрашув якунида эса яна бир бор ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, ғалабани мустаҳкамлади.
Мутахассисларнинг фикрича, Ламине Ямалнинг бу даражадаги ўйини унинг келажакда янада улкан маррларни забт этишидан дарак беради. Унинг Барселона сафидаги ҳар бир ҳаракати нафақат жамоанинг муваффақиятини таъминламоқда, балки жаҳон футболи тарихига янги саҳифалар ёзмоқда.
…