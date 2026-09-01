Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатди

·0·Спорт
Ламине Ямал Европа футболида янги рекорд ўрнатди

Барселона клубининг ёш истеъдоди Ламине Ямал Раё Валлекано жамоасига қарши кечган учрашувда навбатдаги тарихий натижани қайд этиб, Европанинг кучли бешлик чемпионатлари рекордини янгилади. Goal.com хабар беришича, 19 ёшли вингер ўзининг ажойиб ўйини эвазига Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд каби замонамизнинг энг юлдуз ҳужумчиларининг дастлабки фаолиятидаги натижаларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Раё Валлекано устидан қозонилган 5:2 ҳисобидаги йирик ғалаба оқшомида Ямал рақиб дарвозасини икки бор ишғол қилди ва Каталония клуби сафидаги расмий голлари сонини 51 тага етказди. Ушбу натижа орқали у Европанинг топ-5 лигалари тарихида 50 та гол маррасига эришган энг ёш футболчига айланди. Клуб матбуот хизматининг тасдиқлашича, у бу маррага 19 ёшу 49 кунлигида етиб келган.

Рекордчилар пойгасида янги етакчи

Ямалнинг бу кўрсаткичи футбол оламини ҳайратда қолдирмоқда, чунки у замонавий футболнинг энг қудратли ҳужумчиларини ҳам ортда қолдирди. Бунгача ушбу рекорд Реал Мадрид юлдузи Килиан Мбаппеига тегишли эди. Франциялик ҳужумчи ўзининг 50-голини 19 ёшу 241 кунлигида урган бўлса, Манчестер Сити тўпурари Эрлинг Холанд бу маррага 20 ёшу 196 кунлигида эришган эди.

Шунингдек, Барселона жамоасининг афсонавий вакиллари ҳам бу борада ёш испанияликдан ортда қолишган. Саккиз карра Олтин тўп соҳиби Лионель Месси каталонияликлар сафидаги 50-голини 21 ёшида урган бўлса, клубнинг бошқа бир афсонаси Жосеп Эскола бу натижани 20 ёшида қайд этганди. Ямалнинг бундай тезликда гол уриши унинг нафақат иқтидорли, балки барқарор ўйин кўрсатаётганидан далолат беради.

Унутилмас оқшом ва эсда қоларли голлар

Раё Валлекано билан кечган баҳсда Ямал ўзининг ёрқин маҳоратини тўла намоён этди. Учрашувнинг 21-дақиқасида у ўнг қанотдан марказга ҳаракатланиб, чап оёғи билан тўпни дарвозанинг юқори бурчагига аниқ йўллади ва ҳисобни очди. Ушбу зарба мухлисларга Лионель Мессининг австрияликлар ёки бошқа рақиблар дарвозасига урган голларини эслатиб юборди. Учрашув якунида эса яна бир бор ўз имкониятидан унумли фойдаланиб, ғалабани мустаҳкамлади.

Мутахассисларнинг фикрича, Ламине Ямалнинг бу даражадаги ўйини унинг келажакда янада улкан маррларни забт этишидан дарак беради. Унинг Барселона сафидаги ҳар бир ҳаракати нафақат жамоанинг муваффақиятини таъминламоқда, балки жаҳон футболи тарихига янги саҳифалар ёзмоқда.

Ламине ЯмалБарселонаРаё ВаллеканоКилиан МбаппеЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаЧелси ва Манчестер Сити Энсо Фернандес трансфери устида музокара ўтказмоқдаБугун, 12:50Тарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиТарихий ғалаба: Ўзбекистон эшкак эшишда илк бор жаҳон чемпиони бўлдиБугун, 12:25Жозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиЖозе Моуринью Лионель Мессининг терма жамоадаги фаолиятига юқори баҳо бердиБугун, 11:19Энсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиЭнсо Фернандес Лионель Мессига бағишлаб ҳиссиётларга бой видолашув йўлладиБугун, 10:56Лионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси терма жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 09:33Лионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиЛионель Месси Аргентина миллий жамоасидаги фаолиятини якунладиБугун, 09:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)